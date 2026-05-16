Có một thay đổi khá rõ trong cách công chúng nhìn thời trang của người nổi tiếng thời gian gần đây. Trước kia, người ta thường dừng lại ở những câu hỏi quen thuộc: hôm nay ai mặc đẹp, ai nổi bật, ai tạo được nhiều bàn tán nhất. Nhưng bây giờ, chỉ như thế dường như không còn đủ. Một lần xuất hiện trên thảm đỏ, một bộ đồ trong press tour hay một hình ảnh ở lễ hội âm nhạc ngày càng thường được nhìn như một thông điệp: nhân vật ấy đang muốn kể câu chuyện gì về chính mình, về gu thẩm mỹ, về nữ tính, về quyền lực, hay về một ký ức văn hóa mà họ đang gợi lại.

Margot Robbie thử nghiệm phong cách sciura style với trang phục Armani tại Milan - Ảnh: Getty Images/Vogue

Trong thời đại hình ảnh phủ kín đời sống, thời trang của người nổi tiếng không còn đơn thuần là phần trang trí cho hào quang. Nó dần trở thành một thứ ngôn ngữ. Và một khi đã là ngôn ngữ, cái đẹp không còn vô tư nữa. Nó mang theo thái độ, cá tính, lựa chọn sống, thậm chí là một lập trường mềm trước thế giới. Có lẽ vì vậy mà celebrity style hôm nay đáng để bàn hơn trước: không chỉ vì nó đẹp, mà vì đằng sau vẻ đẹp ấy thường là một cách hiện diện đã được suy nghĩ kỹ.

Khi thời trang bắt đầu kể chuyện

Một trong những ví dụ rõ nhất là cách công chúng đón nhận những lần xuất hiện gần đây của dàn diễn viên The Devil Wears Prada 2. Điều khiến người ta chú ý không chỉ là quần áo đẹp hay thần thái ngôi sao, mà là cảm giác mỗi bộ đồ đều đang gợi lại một thế giới quen thuộc. Những hình ảnh ấy khiến khán giả nhớ đến Andy Sachs, Miranda Priestly, nhớ đến một giai đoạn mà thời trang trong điện ảnh từng định hình rất mạnh trí tưởng tượng của phụ nữ thành thị.

Anne Hathaway hóa thân thành ác quỷ trong chiếc váy đỏ tại buổi ra mắt phim "Ác quỷ mặc Prada 2" - Ảnh: Getty Images

Đó cũng là lúc thảm đỏ thay đổi chức năng. Nó không còn chỉ là nơi người nổi tiếng “lên đồ” để được khen mặc đẹp, mà trở thành nơi họ bước vào một vai diễn khác: vai diễn của ký ức, của biểu tượng, của mối liên kết cảm xúc với công chúng. Một bộ váy đỏ, một phom dáng quyền lực, một chi tiết gợi nhắc quá khứ… tất cả không chỉ để làm đẹp, mà để kể chuyện.

Điều thú vị là công chúng hiện nay rất thích kiểu thời trang có bối cảnh như vậy. Một bộ đồ đẹp thôi chưa đủ; nó cần có lớp nghĩa đi kèm. Nó cần khiến người ta nhớ tới một bộ phim, một thời kỳ, một hình mẫu phụ nữ, hay một phần nào đó trong văn hóa đại chúng mà ai cũng từng đi qua. Bởi thế, sức mạnh của celebrity style bây giờ không nằm ở mức độ cầu kỳ hay đắt đỏ, mà ở khả năng gợi ra trí nhớ tập thể. Người nổi tiếng không chỉ mặc như chính họ; đôi khi họ mặc như một nhân vật mà công chúng muốn gặp lại.

Thảm đỏ các sự kiện điện ảnh và thời trang lớn ngày càng trở thành nơi người nổi tiếng xây dựng hình ảnh cá nhân - Ảnh: Michael Loccisano/GA/Getty Images

Khi thời trang làm được điều đó, nó bước ra khỏi phạm vi tiêu dùng đơn thuần. Nó chạm vào vùng của biểu tượng. Và đó là lý do những lần xuất hiện đáng nhớ nhất thường không hẳn là những hình ảnh phô trương nhất, mà là những hình ảnh có thể khiến người xem dừng lại thêm một chút để hiểu ẩn ý phía sau.

Sức hút mới nằm ở khí chất

Nếu những màn xuất hiện mang màu sắc điện ảnh cho thấy thời trang đang kể chuyện bằng ký ức, thì một hướng khác lại cho thấy công chúng đang thay đổi cả trong cách cảm nhận cái đẹp. Vẻ đẹp được chú ý lúc này không còn chỉ là vẻ đẹp của sự trẻ trung, bốc lửa hay “gây choáng”. Nó đang dịch chuyển nhiều hơn về phía khí chất.

Quiet luxury đề cao sự tiết chế, phom dáng tinh giản và vẻ sang trọng ít phô trương - Ảnh: Gareth Cattermole

Có thể thấy điều đó qua sức hút ngày càng lớn của những hình tượng phụ nữ kín đáo, điềm tĩnh, có chiều sâu. Họ không cần quá nhiều chi tiết phô bày để gây ấn tượng. Thứ khiến họ nổi bật lại là cảm giác kiểm soát, là sự tiết chế, là phong thái của một người hiểu rất rõ mình là ai. Kiểu đẹp ấy không ồn ào, nhưng có dư âm. Nó không lập tức lao tới chinh phục ánh nhìn mà khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.

Sự dịch chuyển này khá đáng chú ý. Trong nhiều năm, văn hóa đại chúng liên tục sản sinh những nhãn gọi như “it girl”, “cool girl”, “clean girl” - những hình mẫu thường gắn với sự trẻ, nhanh, nhẹ và dễ lan truyền. Nhưng giờ đây, có vẻ công chúng đã bắt đầu tò mò hơn với một kiểu nữ tính khác: trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, có phần khó nắm bắt hơn. Đó là kiểu phụ nữ không cần làm mọi thứ để được yêu thích ngay lập tức. Sức hút của họ đến từ bản lĩnh, từ sự từng trải, từ khả năng bước vào không gian với đủ tự tin để không cần phải giải thích quá nhiều về mình.

Anna Wintour tại buổi ra mắt toàn cầu phim The Devil Wears Prada 2 ở New York, với phong thái điềm tĩnh, sắc sảo, gợi sức hút của kiểu nữ tính trưởng thành và bản lĩnh - Ảnh: Evan Agostini.

Ở tầng sâu hơn, đây không chỉ là một thay đổi về quần áo. Nó phản ánh sự điều chỉnh trong cách xã hội tưởng tượng về sức hấp dẫn của phụ nữ. Đẹp không chỉ là tươi non, mong manh hay quyến rũ trực diện. Đẹp cũng có thể là điềm nhiên, kín đáo và giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ. Khi người nổi tiếng lựa chọn hiện thân cho kiểu nữ tính đó, họ cũng đang gửi đi một thông điệp rõ ràng: cái đẹp không nhất thiết phải ồn ào mới có quyền lực.

Khi cái đẹp không còn chỉ để ngắm

Có lẽ vì thế mà thời trang của người nổi tiếng hôm nay ngày càng được đọc như một phản ứng trước thời đại. Trong một thế giới nhiều bất ổn, nơi tin tức dồn dập và cảm xúc con người thường xuyên bị kéo căng, công chúng dường như không còn hứng thú lâu với cái đẹp vô thưởng vô phạt. Họ bị hút về những hình ảnh có khả năng tạo ra cảm xúc, gợi lại trật tự, hoặc giữ cho đời sống một phần phẩm chất tinh thần.

Đây là lúc cái đẹp được đặt vào một vị trí khác. Nó không còn là thứ xa xỉ để ngắm cho vui, cũng không chỉ là công cụ giải trí. Nó trở thành một cách con người giữ lại sự tinh tế của mình giữa một thời đại quá nhiều xáo động. Một hình ảnh được chuẩn bị kỹ, có ngữ cảnh, có chiều sâu, thực ra đang nói với công chúng rằng gu thẩm mỹ vẫn có ý nghĩa; rằng việc lựa chọn mình xuất hiện ra sao trước thế giới cũng là một phần của bản lĩnh sống.

Dàn diễn viên The Devil Wears Prada 2 tại buổi ra mắt ở New York - Ảnh Evan Agostini

Dĩ nhiên, cái đẹp không thể thay thế hành động xã hội, càng không thể giải quyết những vấn đề lớn của thời cuộc. Nhưng nó có thể làm một việc âm thầm mà quan trọng: nhắc con người rằng đời sống không chỉ được cấu thành từ tốc độ, hiệu quả và công năng. Con người vẫn cần những thứ giúp họ cảm nhận, liên tưởng, mơ mộng và tự định nghĩa mình. Ở tầng nghĩa đó, thời trang không còn là chuyện phù phiếm. Nó là một hình thức phát biểu mềm, nhưng không hề nhẹ.

Vì vậy, điều đáng nói ở celebrity style hôm nay không nằm ở chuyện ai mặc món gì hay xu hướng nào đang thắng thế. Điều đáng nói hơn là các nhân vật ấy đang dùng hình ảnh để bảo vệ giá trị nào, để gợi ra kiểu sống nào, để cho thấy họ muốn được hiểu ra sao. Và chính ở điểm đó, thời trang mới vượt khỏi giới hạn của bề mặt để bước vào địa hạt văn hóa. Khi cái đẹp không chỉ để ngắm, nó trở thành một phong cách sống.