Tủ giày của Jennie có 4 "con át chủ bài": Cứ xỏ vào chân là đẹp, mặc váy hay quần đều sang

Nhắc đến Jennie, người ta không chỉ nhớ đến những outfit gây sốt mà còn là khả năng biến mọi món đồ cô diện thành xu hướng. Từ quần áo, túi xách đến giày dép, cứ món nào lọt vào "mắt xanh" của nữ idol đều nhanh chóng được hội mê mặc đẹp săn lùng. Riêng khoản giày dép, Jennie cũng có cả một "vũ trụ" với đủ kiểu dáng hot hit, diện lên vừa xinh vừa dễ ứng dụng.

1. Ballet gót thấp

Trong MV mới Less than a Lover , Jennie lăng xê đôi giày ballet mang thiết kế vừa quen vừa lạ. Vẫn là phom dáng mũi tròn thanh lịch cùng gam màu đen tối giản đặc trưng, nhưng thay vì đế bệt truyền thống, nữ idol chọn kết thân với gót thấp khoảng 3-5cm. Chi tiết nhỏ này giúp tổng thể trở nên hiện đại, thời thượng hơn, đồng thời tạo cảm giác thanh thoát cho vóc dáng mà vẫn giữ được sự thoải mái khi di chuyển. Đôi giày này hứa hẹn sẽ là một trong những item đáng đầu tư cho tủ đồ của các tín đồ thời trang. Thiết kế tối giản nhưng không hề nhàm chán, dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ quần jeans, chân váy, váy liền đến quần âu.

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2. Loofah Shoes

Mẫu giày này gây ấn tượng với phần thân làm từ chất liệu da siêu mềm, ôm sát bàn chân, kết hợp mũi bo tròn hơi thuôn dài, tạo phom dáng gợi liên tưởng đến quả mướp. Khác với những đôi ballet flats truyền thống có kết cấu cứng cáp, Loofah Shoes gần như không có phom cố định. Chất liệu da mềm đến mức có thể gập gọn, tạo hiệu ứng nhăn tự nhiên, mang đến vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn tinh tế. Chính nét "lười mà sang" này đã giúp mẫu giày trở thành món đồ được nhiều tín đồ thời trang săn đón. Jennie diện mẫu giày này từ outfit mùa hè đến mùa đông, đủ để thấy độ ứng dụng "không phải dạng vừa". Khả năng phối đồ linh hoạt, vừa thoải mái vừa thời thượng là lý do khiến thiết kế này được đánh giá là item "diện gì cũng đẹp", xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái.

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3. Ballet xuyên thấu

Nếu phải gọi tên một xu hướng giày "làm mưa làm gió" chưa có dấu hiệu hạ nhiêt, ballet xuyên thấu chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Thiết kế này ghi điểm nhờ vẻ ngoài nữ tính, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ mới mẻ để nâng tầm mọi outfit. Jennie cũng nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi diện mẫu ballet xuyên thấu với phần thân lưới kết hợp họa tiết thêu hoa tinh tế, tạo cảm giác mong manh mà vẫn vô cùng sang chảnh. Chất liệu xuyên thấu mang đến hiệu ứng thị giác thú vị, giúp đôi giày trông thanh thoát và nhẹ tênh trên chân. Khi kết hợp cùng những chi tiết thêu nhỏ hay đính kết tinh xảo, thiết kế càng trở nên nổi bật, vừa tôn lên vẻ nữ tính vừa tăng cảm giác thời thượng. Đây cũng là kiểu giày lý tưởng để diện cùng váy áo điệu đà hoặc những outfit tối giản cần một điểm nhấn tinh tế.

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4. Ballet quai ngang

Tủ giày của Jennie quả thực "không có đôi nào vô tri". Trong đó, ballet quai ngang là một trong những thiết kế được cô ưu ái nhờ vẻ ngoài tối giản nhưng đủ nổi bật. Phom giày nhỏ gọn, ôm chân giúp tổng thể trông thanh thoát, đồng thời tôn lên nét nữ tính và tinh tế cho mọi outfit. Điểm nhấn nằm ở phần quai ngang vắt qua mu bàn chân - chi tiết tuy nhỏ nhưng lại tạo hiệu ứng khác biệt rõ rệt so với ballet trơn truyền thống. Không chỉ giúp đôi giày trông điệu đà và có điểm nhấn hơn, phần quai còn mang đến cảm giác cổ điển pha chút balletcore, khiến tổng thể vừa ngọt ngào vừa thời thượng. Dù phối cùng váy, quần jeans hay quần âu, kiểu giày này đều dễ dàng hoàn thiện diện mạo theo cách nhẹ nhàng mà vẫn có gu.

Gợi ý mua sắm: HT Shoes, Erosska