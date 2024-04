Tủ đồ ngập tràn váy áo local brand của "tiểu thư lâu đài trắng": Bạn copy theo đảm bảo mặc đẹp không trượt phát nào

"Tiểu thư lâu đài trắng" Chloe Nguyễn là cái tên nổi bật của giới beauty blogger tại Việt Nam. Vốn nổi tiếng với visual ngọt ngào, chất lượng lại thêm đặc thù công việc "ngụp lặn" trong làm đẹp và thời trang, không khó hiểu khi style của Chloe Nguyễn luôn thu hút và khiến phái nữ muốn "học lỏm".

Cùng khám phá tủ đồ của Chloe Nguyễn, các nàng chắc chắn sẽ có thêm nhiều ý tưởng mặc đẹp giống cô nàng. Quan trọng là các item mà Chloe Nguyễn diện, hầu hết đến từ local brand Việt. Bởi vậy, chị em nào muốn mua liền tay thì siêu dễ.

Muốn có "vibe" tiểu thư nhà giàu bánh bèo sành điệu thì mẫu đầm hồng dưới đây là một gợi ý không tồi cho các cô gái. Từ thiết kế đến chất liệu taffeta silk sang xịn mịn của em này đều gói trong năm chữ "10 điểm không có nhưng". Giá của em nó là 2.050.000đ, các nàng muốn rước về tủ đồ thì có thể sắm ngay tại đây.

Ngay khi Chloe Nguyễn diện chiếc váy hoa bay bổng này, chị em đã rần rần truy lùng "info" vì không thể kìm lòng trước sự xinh đẹp, thướt tha của em nó. Chloe Nguyễn cũng đã đích thân tiết lộ thiết kế này được cô tậu từ local brand Việt có tên Afrodille.

FANCì CLUB - brand Việt nổi đình đám quốc tế cũng là thương hiệu yêu thích của Chloe. Trong một sự kiện tại Phuket, Thái Lan, cô nàng đã diện ngay chiếc đầm với tông xanh nổi bần bật đến từ FANCì CLUB. Và không ngoa khi nói rằng, thiết kế này đã giúp Chloe Nguyễn trở thành cô gái nổi bật nhất giữa dàn celeb hùng hậu ngày hôm đó.

Thêm một gợi ý đến Chloe Nguyễn chắc chắn sẽ giúp bạn mặc đẹp trong mùa hè này cùng set đồ đến từ local brand Jirene Studio. "Tiểu thư lâu đài trắng" vốn không nổi trội về chiều cao nhưng rõ ràng nhờ set đồ này cô đã hack dáng kha khá, tạo hiệu ứng cao ráo và thon gọn trông thấy. Giá của sản phẩm là 890k cho áo và 890k cho quần. Nàng có thể tham khảo mua cả set hoặc tách lẻ đều "okelah" nhé.

Nếu chị em đang cần ý tưởng lên đồ đi biển thì cây đồ đơn giản mà sexy, hút mắt sau đây chính là một gợi ý lý tưởng. Ghé ngay brand Huelley Rose để tậu "ẻm" nhé nàng ơi.

Không khó để nhận ra, Chloe Nguyễn dành trọn tình cảm cho các thiết kế màu trắng. Và chiếc đầm đầy quyến rũ và thanh lịch này là một ví dụ điển hình. Chính bản thân cô nàng cũng phải cảm thán trước sự xinh đẹp lộng lẫy của thiết kế đến từ local brand BUPBES qua bài đăng trên Instagram rằng: "Bỏ lỡ chiếc váy này thì hối hận lắm"

Nhờ Chloe Nguyễn chăm lăng xê mà các tín đồ mê thời trang có thêm rất nhiều gợi ý về các local brand Việt bán đồ chất lượng, đẹp mê mẩn chẳng thua kém các thương hiệu lớn của thế giới. Và dĩ nhiên, nếu để so sánh giá cả thì brand Việt chắc chắn sẽ "dễ thở" hơn rất nhiều. Vì vậy, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, các nàng hãy mạnh dạn ủng hộ thương hiệu nước nhà. Chiếc đầm màu be sau đây được Chloe mua tại DADAS STU. Diện đi chơi thì tha hồ có ảnh "sống ảo" nghìn like.