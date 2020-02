Truy tìm BST son Velvet Tint sở hữu toàn màu cực chảnh, đến cả màu hồng cũng không sến nổi

Bảng màu hot trend của TOI Marshmallow Velvet Tint.

Đầu tiên mình sẽ đọc qua review chút nhẹ xem em son TOI MashMallow Velvet Tint này đang được các nàng mê son đánh giá thế nào nhé!



- Thiết kế đơn giản, nhỏ nhẹ nhưng rất chắc chắn. Đúng như cái tên, em này là dòng Velvet Tint nên chất son rất mịn và lì. Mình rất ngại son lì vì hay lộ vân môi nhưng em bé này thực sự chinh phục mình. Độ bám màu tuy không kiểu dai dẳng nhưng không bay kiểu bợt bạt mà để lại 1 lớp màu nhẹ trên môi.

- Vì là hãng son TOI Cosmetics của Hàn nên mình an tâm về chất lượng. Packaging đơn giản nhưng sang. Dòng son có 8 shades đều cực kì iu và không kén màu da.

- Là thương hiệu đến từ Hàn Quốc nên mình khá yên tâm về chất lượng. Dòng son có 8 màu mà mình đã rinh về 6 màu rồi. Chất son velvet tint nên rất mịn và lì, ít để lại vân môi, không làm khô môi.

Đúng như review của các nàng, bé son TOI Marshmallow Velvet Tint xuất xứ Hàn Quốc, sở hữu 8 màu sắc toàn là những màu hot trend trong năm nay phù hợp với mọi makeup look. TOI Marshmallow Velvet Tint tập trung vào sự biến hóa của sắc đỏ - một màu son must have kinh điển. Mỗi cô gái sẽ sở hữu sắc đỏ của riêng mình và TOI Marshmallow Velvet Tint sinh ra là để giúp các cô gái tìm được màu son đỏ lý tưởng của mình.

Màu nào lên môi cũng xinh yêu.

Không chỉ tập trung vào màu son, TOI Marshmallow Velvet Tint còn sở hữu chất son đáng gờm. Chất son Velvet Tint được ưu ái đến nỗi hầu như hãng nào cũng phải ra BST về chất son này. Vì sao ư, vì Velvet Tint là "truyền nhân" của son tint truyền thống nhưng lại mang độ bông xốp của chất son kem. Có độ bám cao như son tint nhưng velvet tint để lại lớp son mềm mịn như nhung trên môi. Son lên màu rõ dù chỉ cần apply 1 lần lên môi.

Ngoài màu sắc, điểm khiến TOI Marshmallow Velvet Tint trở thành cây son lý tưởng cho mùa lạnh, khô hanh chính là có chứa thành phần Vitamin E và dầu hạt nho giúp giữ cho môi luôn mềm mượt, hạn chế tình trạng khô nứt, lộ vân môi như các dòng son velvet tint khác. Dù chứa thành phần dưỡng ẩm cao nhưng TOI Marshmallow Velvet Tint vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn bám màu của son kem lì, thời gian son giữ màu cực kì tốt lên đến 8 tiếng.

Cùng khám phá bảng màu khủng của TOI Marshmallow Velvet Tint để tìm ra màu son mình ưng ý nhất nhé!!!!

MO1 - Daily Sweet: Tông đỏ cam thiên cam đất, thích hợp cho các bạn có under tone neutral, và chuông makeup tông cam.

MO2 - Cute Fresh: Màu đỏ nâu trầm hợp mọi tông da, được gợi ý là một màu son must-have của mọi cô gái vì khả năng làm bật tông da một cách hoàn hảo. Ngay cả cô nàng lười make-up cũng có thể tỏa sáng với tone màu này.

M03 - Magic Korea: Màu đỏ cam thiên cam coral mang đến vẻ trẻ trung, ngọt ngào cho các cô gái.

M04 - Mellow Sugar: Tông đỏ base hồng cực hợp với các nàng có tone da sáng và những ai thích style makeup no makeup nhé!

M05 - French Kiss: Màu gạch cháy kiểu đỏ cam thiên đỏ thích hợp mọi tông da và cũng là màu son best seller của hãng tại Hàn Quốc.

M06 - Hot Rose: Tông cam cháy khác biệt hoàn toàn với các màu tông đỏ còn lại. Thích hợp cho các bạn mê makeup tông nude và giúp cho các nàng có làn da bánh mật khéo léo khoe làn da khỏe khoắn của mình.

M07 - Soul Mate: Nếu MO2 - Cute Fresh là màu đỏ trầm nâu thì Soul Mate là màu đỏ cháy trầm cam. Và đây cũng là màu son must-have nhé các nàng.

M08 - Pretty Cake: Hồng nude, son màu hồng mà không hề sến nhé, cực kỳ thời thượng là đằng khác. Thích hợp với kiểu makeup nhẹ nhàng, tự nhiên.

Bảng màu phong phú, khả năng lên màu chân thực, không gây khô môi, chất son mịn là đặc tính vượt trội giúp TOI Marshmallow Velvet Tint nhanh chóng trở thành cây son yêu thích của các tín đồ làm đẹp.