Trường Giang vén áo ngắm 156 viên kim cương trên tay Trấn Thành

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh mới của Thu Trang tối ngày 29/12 đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng khi quy tụ dàn khách mời đông đảo, trong đó có hai cái tên cộm cán nhất Vbiz: Trấn Thành và Trường Giang. Trong khung hình được ghi lại, khi hai nam MC gặp nhau trên thảm đỏ, Trường Giang không chỉ đơn thuần bắt tay chào hỏi mà còn sẵn tiện "đưa tay vén áo" để ngắm nghía loạt phụ kiện lấp lánh đang đeo trên tay Trấn Thành. Cử chỉ thoải mái, thân thiết này ngay lập tức trở thành khoảnh khắc được chú ý nhất nhì sự kiện, cho thấy mức độ thân thiết giữa hai nam nghệ sĩ.

Đối tượng thu hút sự tò mò của Trường Giang chính là chiếc đồng hồ Franck Muller Round Skeleton Baguette - một trong những mẫu đồng hồ trang sức cao cấp nhất của thương hiệu Thụy Sĩ danh tiếng.

Ảnh Đi Soi Sao Đi

Dòng Round Skeleton của Franck Muller có 3 kích cỡ: 31mm, 39mm và 42mm. Dựa vào tỷ lệ trong ảnh so với cổ tay nam giới, chiếc đồng hồ của Trấn Thành nhiều khả năng thuộc phiên bản 39mm hoặc 42mm là những size phù hợp hơn với cổ tay nam.

Ảnh Đi Soi Sao Đi

Mẫu đồng hồ được chế tác với 60 viên kim cương cắt dạng baguette và 156 viên kim cương brilliant-cut (tổng cộng khoảng 0.88 carat) được gắn trên các cạnh của bezel và thân vỏ. Những viên kim cương này được đặt thủ công tỉ mỉ bằng kỹ thuật channel-setting - một kỹ thuật khảm đá quý cao cấp tạo hiệu ứng liền mạch, trong suốt và lấp lánh tuyệt đẹp.

Đặc biệt, toàn bộ mặt số được skeletonize (khoét rỗng) để lộ rõ bộ máy bên trong với thiết kế cầu kỳ, tinh xảo. Tất cả được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng milimét, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đích thực trên cổ tay. Phiên bản 31mm của dòng này có giá khoảng 100.000 USD (hơn 2,5 tỷ đồng), trong khi các phiên bản 39mm và 42mm có giá cao hơn tùy vào phiên bản cụ thể.

Ảnh Franck Muller

Trước đó không lâu, bà xã Trấn Thành - Hari Won cũng được nhìn thấy đeo trên tay mẫu Round Skeleton Baguette 31 tại sự kiện của thương hiệu Franck Muller. Phiên bản 31mm này là ra mắt đặc biệt dành riêng cho thị trường Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024, được coi là tác phẩm high jewellery đỉnh cao.

Từ nhiều năm nay vợ chồng nam MC đều cho thấy họ là những tín đồ thực sự của thương hiệu Franck Muller, đặc biệt đối với Trấn Thành là những thiết kế dát kim cương "càng nhiều càng tốt". Trong khi Hari Won chọn phiên bản thanh mảnh, nữ tính, thì chồng cô lại ưa chuộng các phiên bản size to, nam tính và quyền lực.