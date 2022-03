Trước thềm đám cưới thế kỷ, chị đẹp Son Ye Jin bật mí chiêu make up hack tuổi cực khéo cho nàng 35+

Dù là "Ba Mươi Chín" hay "Hạ Cánh Nơi Anh"... không chỉ những bộ phim mà Son Ye Jin góp mặt mà cả ngoài đời thường, công chúng vẫn luôn xuýt xoa trước nhan sắc trẻ trung, nền nã của chị đẹp. Bước vào tuổi 40, Son Ye Jin vẫn vẹn nguyên nét thanh xuân trên gương mặt,

Không chỉ có làn da trắng mịn và thân hình cân đối thon gọn, bí mật cho nhan sắc không tuổi của chị đẹp còn nằm ở cách trang điểm đơn giản hàng ngày, điều mà mọi cô nàng 35+ đều có thể học mỗi ngày để khéo léo hack tuổi cho mình.

Thần thái của gương mặt quan trọng hơn tất cả các lớp make up

"Khi tôi còn trẻ, mẹ tôi thường nói rằng tuổi nào cũng cần một phong cách phù hợp. Trước đây tôi luôn không hiểu điều đó, cho đến khi tôi bắt đầu biết mình phù hợp với kiểu trang phục hay style trang điểm nào, thì tôi mới hiểu được tầm quan trọng của sự phù hợp" - Son Ye Jin chia sẻ.

Ngoài chuyện ăn mặc, trang điểm cũng vậy. Đã là phụ nữ thì ai cũng muốn mình trẻ hơn so với tuổi nhưng bạn không thể cứ mãi trẻ trung, nhí nhảnh khi bước vào tuổi 35+. Tốt hơn hết hãy trở về trạng thái tự nhiên nhất của làn da và các đường nét trên khuôn mặt, và hãy biết cách tôn lên “nét duyên trưởng thành”, không quá lệ thuộc vào trang điểm, khi đó nhìn bạn sẽ tự nhiên, tinh tế và tràn đầy sức sống.

Giữ làn da luôn sạch

Bước vào tuổi 40, làn da và nhan sắc của Son Ye Jin vẫn là bảo bối nhan sắc của điện ảnh xứ Hàn. Son Ye Jin luôn giữ cho làn da được sạch nhất có thể, ngoài bước làm sạch cẩn thận sáng - tối mỗi ngày, chị đẹp hạn chế tối đa các loại phấn, kem nền hay những lớp make up quá dày lên da.

Phụ nữ tuổi 40 thực sự không nên make up quá dày, mà nên tiết chế tất cả các kiểu trang điểm, chải chuốt nặng nề. Bạn chỉ cần dưỡng ẩm đầy đủ và một lớp make up tự nhiên mỏng mịn sẽ giúp gương mặt tươi tắn và trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Không cần phải make up mắt quá sắc

Bước vào tuổi 35+, hầu như tất cả chị em đều chung một nỗi niềm về bọng mắt, mắt quầng thâm. Nhưng đừng vì thế mà cố make up mắt thật đậm để che đi dấu vết tuổi tác.

Son Ye Jin luôn giữ cho đôi mắt của cô tự nhiên nhất có thể khi make up. Cô sẽ kẻ một đường eyeliner mỏng nhẹ, tán một chút phấn mắt để tạo độ sâu cho phần bầu và đuôi mắt. Và chuốt mascara thật nhẹ để có được đôi mắt mơ màng và trong trẻo.

Lông mày mềm mại, không quá cong hay sắc nét

Lông mày rất quan trọng đối với đường nét gương mặt, ở tuổi 40, Son Ye Jin giữ cho hàng lông mày tự nhiên với độ cong vừa phải. Càng sắc lạnh, đậm nét lại càng cộng thêm tuổi cho nhan sắc của bạn. Khi tỉa và kẻ lông mày, hãy hạ thấp độ cao của đỉnh lông mày tạo độ mềm mại hơn, chỉ đơn giản như vậy thôi cũng giúp gương mặt bạn nhìn hiền và trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Giảm độ đậm của son môi

Điều dễ dàng tố lên tuổi tác của phụ nữ chính là make up quá đậm và sắc nét, chưa kể gương mặt make up sắc quá cũng tạo cảm giác nhìn dữ dằn, lạnh lùng khó gần. Vậy nên phụ nữ nên ưu ái nhiều đến những tông son tươi tắn như đỏ gạch, cam đất, hồng cánh hoa... dịu dàng nền nã mà vẫn tô điểm cho nhan sắc tuổi 35+ của các nàng.

Không tán phấn má quá đậm

Phụ nữ trưởng thành, ai cũng muốn sở hữu cho mình những chiêu hack tuổi khéo léo và Son Ye Jin cũng không ngoại lệ. Trong mọi layout make up thì phấn má hồng chính là bước hack tuổi cực vi diệu mà nàng nào cũng tận dụng.

Nhưng khác với các cô nàng mới đôi mươi, phụ nữ tuổi 35+ không còn hợp với cách tán phấn hồng rực kiểu gò má say rượu, má ửng hồng... mà thiên về đôi gò má phớt hồng nhẹ nhàng chỉ đủ để thêm nét hồng hào cho gương mặt. Như Son Ye Jin chẳng hạn, cô luôn chọn tông phấn má có độ bóng rất nhẹ, và chỉ phớt một chút lên gò má mà thôi.

Nguồn: Openpoint

