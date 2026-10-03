Trực tiếp Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026: Ngày hội gia đình tại Hà Nội có gì đáng chờ đợi?

12h45: Các gian hàng Mega Sale liên tục đón khách tham quan, mua sắm

Không khí tại Mega Sale – Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 tiếp tục sôi động khi các gia đình ghé gian hàng, lựa chọn sản phẩm và tìm kiếm ưu đãi. Hàng ngàn phần quà cùng các chương trình khuyến mại thu hút bố mẹ tham gia. Các gia đình cũng có thể chia sẻ trải nghiệm về ngày hội qua minigame review để có cơ hội nhận thêm quà từ chương trình.

12h30: Những “tay đua nhí” đầu tiên sẵn sàng tham gia Kidslympic Iron Racer

Những “tay đua nhí” đầu tiên đã có mặt, sẵn sàng bước vào đường đua Kidslympic Iron Racer tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026. Khung giờ check-in diễn ra từ 13h00 đến 14h00 chiều 3/10. Bên cạnh cuộc đua, các gia đình có thể tham gia minigame chia sẻ trải nghiệm về Festival để có cơ hội nhận quà từ chương trình.

11h00: Đường đua Kidslympic Iron Racer sẵn sàng đón 1.000 tay đua nhí

Khu vực đường đua Kidslympic Iron Racer đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng đón 1.000 tay đua nhí tham gia thử thách. Các bé cùng bố mẹ chuẩn bị bước vào cuộc đua, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài vui nhộn tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026.

10h00: Mẹ bầu bất ngờ được xướng tên nhận quà trị giá đến 25 triệu đồng

Hoạt động trao quà tại Yoga Bầu mang đến nhiều niềm vui khi các mẹ được xướng tên nhận phần quà đặc biệt trị giá đến 25 triệu đồng. Bên cạnh thùng quà trị giá đến 2 triệu đồng dành cho người tham gia, những phần quà độc quyền khiến các mẹ trúng quà không giấu được sự bất ngờ, hào hứng.

9h00: 700 mẹ bầu và màn đồng diễn Yoga Bầu – Mom Light

700 mẹ bầu đã hội tụ tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026, cùng bước vào “Chuyến bay hạnh phúc”. Không khí chờ đợi lan tỏa khi màn đồng diễn Yoga Bầu – Mom Light chuẩn bị bắt đầu, mang đến những khoảnh khắc cùng vận động và kết nối giữa mẹ với em bé trong bụng.

8h30: Mega Sale tấp nập, các gia đình mua sắm và nhận quà

Không khí mua sắm tại Mega Sale – Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 trở nên náo nhiệt khi đông đảo bố mẹ ghé các gian hàng, tìm kiếm ưu đãi và lựa chọn sản phẩm cho mẹ và bé. Những phần quà cùng các chương trình khuyến mại tiếp tục thu hút các gia đình tham quan, mua sắm.

8h15: 700 mẹ bầu hội tụ, “Chuyến bay hạnh phúc” chính thức bắt đầu

Yoga Bầu Mom Light tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé Hà Nội 2026 chính thức bắt đầu với sự tham gia của 700 mẹ bầu. Với hình ảnh “Chuyến bay hạnh phúc” cùng những tấm vé tượng trưng cho hành trình mẹ và bé, màn đồng diễn mở ra những khoảnh khắc cùng vận động, sẻ chia và kết nối với con ngay từ trong bụng mẹ.

8h00: Các mẹ bầu bắt đầu vào sân, chuẩn bị đồng diễn Yoga

Sau khi check-in, các mẹ bầu bắt đầu di chuyển vào sân, chuẩn bị tham gia Yoga Bầu Mom Light 2026. Không khí ngày hội thêm rộn ràng khi các mẹ cùng hội tụ, sẵn sàng cho những khoảnh khắc vận động và kết nối với em bé trong bụng.

7h45: Mega Sale đón các gia đình nhận quà check-in, săn ưu đãi

Khu vực Mega Sale KidsPlaza tiếp tục đón các gia đình đến check-in nhận quà miễn phí. Bên cạnh hàng ngàn phần quà được chuẩn bị, bố mẹ có thể tham quan, mua sắm và tìm kiếm những ưu đãi dành cho sản phẩm mẹ và bé.

7h30: Khu vực Mega Sale đông đảo phụ huynh check-in nhận quà

Từ sớm, nhiều bố mẹ đã có mặt tại khu vực Mega Sale của Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 để check-in, nhận quà miễn phí. Chương trình giới thiệu hơn 10.000 phần quà dành cho các gia đình, góp phần làm không khí ngày hội thêm sôi động.

7h00: Các mẹ bầu check-in, sẵn sàng tham gia Yoga Bầu Mom Light 2026

Không khí tại sự kiện dần rộn ràng khi các mẹ bầu có mặt, cùng nhau check-in và chuẩn bị cho màn đồng diễn Yoga. Trong hành trình “Growing With Love”, Yoga Bầu Mom Light 2026 mang đến dịp để các mẹ gặp gỡ, cùng vận động và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên em bé trong bụng.

6h00: Khu vực check-in Đồng diễn Yoga sẵn sàng đón các mẹ bầu

Không khí tại Festival Mẹ Bầu & Em Bé 2026 bắt đầu sôi động khi nhiều mẹ bầu đã có mặt tại khu vực check-in, chuẩn bị tham gia màn đồng diễn Yoga đặc biệt. Khung giờ check-in diễn ra từ 7h00 đến 8h00, trước khi các mẹ bước vào hoạt động đồng diễn.

Trong lịch trình tại Hà Nội, Yoga Bầu – Mom Light được bố trí vào sáng thứ Bảy, ngày 3/10. Dành cho mẹ mang thai từ 4–9 tháng, chương trình kết hợp vận động, ánh sáng và những khoảnh khắc kết nối giữa mẹ với em bé trong bụng. Đây là một trong những hoạt động nổi bật mở đầu hai ngày Festival.

Ngày 3/10, Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 bước vào lịch tổ chức tại Hà Nội, mở đầu hành trình mang chủ đề “Growing With Love – Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”. Địa điểm diễn ra chương trình là Cung Thể thao Quần Ngựa, số 30 Văn Cao, phường Ngọc Hà. Sự kiện do KidsPlaza tổ chức, với Nestlé, Moyuum và aFamily là các đơn vị đồng tổ chức.

Điểm đáng chú ý của Festival năm nay là các hoạt động được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển của trẻ và hành trình làm cha mẹ. Gia đình có thể lựa chọn chương trình phù hợp với độ tuổi của con, kết hợp vui chơi, trải nghiệm và mua sắm trong cùng một điểm đến.







