Trọn vẹn hành trình “Growing With Love” qua những khoảnh khắc đẹp nhất

Hai ngày 3–4/10 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, Festival Mẹ Bầu & Em Bé KidsPlaza 2026 trở thành điểm hẹn của hàng nghìn gia đình. Mang chủ đề “Growing With Love – Kiến tạo thế hệ hạnh phúc”, chương trình kết nối các hoạt động dành cho mẹ bầu, trẻ nhỏ và cả gia đình, từ vận động, vui chơi đến trải nghiệm và vinh danh.

Nhìn lại chặng Hà Nội, mỗi hoạt động mang một màu sắc riêng, nhưng đều gắn với những dấu mốc quen thuộc của hành trình làm cha mẹ: Chờ con chào đời, đồng hành khi con khám phá thế giới và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm gia đình.

700 mẹ bầu đồng diễn: Hành trình yêu thương bắt đầu từ những ngày chờ con

Yoga bầu

Một trong những điểm nhấn của Festival là màn đồng diễn yoga với sự tham gia của 700 mẹ bầu ngày 3/10. Hoạt động tạo nên không gian kết nối giữa những người phụ nữ đang cùng trải qua hành trình mang thai.

Với tên gọi Yoga Bầu Mom Light, chương trình đặt người mẹ và sự kết nối với em bé ở vị trí trung tâm. Đây là một phần trong chuỗi hoạt động “Growing With Love”, mở đầu hành trình từ khi con còn trong bụng mẹ.

Khoảnh khắc hàng trăm mẹ bầu cùng tham gia mang đến một cách nhìn gần gũi về thông điệp của Festival: Trước khi chăm sóc một em bé, người mẹ cũng cần được quan tâm, được đồng hành và có những khoảng thời gian dành cho chính mình.

Kidslympic: Những dấu mốc đầu đời có bố mẹ ở bên

Kidslympic Iron Racer

Sau hành trình chờ đón con là những trải nghiệm khi em bé bắt đầu vận động và khám phá.

Kidslympic Bé Bò dành cho trẻ từ 7 đến dưới 12 tháng tuổi, tạo cơ hội để các “vận động viên nhí” thử sức trên đường đua cùng sự đồng hành của gia đình. Đây cũng là dịp để bố mẹ cổ vũ và lưu giữ những dấu mốc trong quá trình con lớn lên.

Với nhóm trẻ từ 12–18 tháng, Kidslympic Iron Racer tiếp nối tinh thần ấy bằng sân chơi vận động dành cho những bước chân nhỏ.

Kidslympic Bé Bò

Điều làm những đường đua này trở nên đặc biệt nằm ở trải nghiệm chung của bố mẹ và con. Một hoạt động tưởng chừng rất đơn giản lại có thể trở thành kỷ niệm được nhắc mãi trong gia đình: Lần con tham gia một sân chơi mới, thử làm điều chưa quen và có người thân bên cạnh khích lệ.

“Growing With Love” vì thế được thể hiện qua sự hiện diện của bố mẹ trong những bước tiến nhỏ của trẻ.

Family Day: Dành thời gian để cả nhà cùng tạo ký ức

Nếu Kidslympic gắn với những dấu mốc vận động, Family Day mở rộng cuộc vui thành trải nghiệm dành cho cả gia đình.

Hoạt động dành cho trẻ từ 12–48 tháng tuổi cùng bố mẹ tham gia, hướng tới việc tạo thêm khoảng thời gian vui chơi, tương tác và gắn kết trong những năm đầu đời.

Giữa lịch làm việc, chăm con và vô số việc phải thu xếp, một ngày cùng nhau trải nghiệm cũng là dịp để bố mẹ dành sự chú ý cho con. Gia đình có thêm chuyện để kể, thêm một nơi đã cùng đến và một kỷ niệm chung để lưu giữ.

Đặt cạnh Yoga Bầu Mom Light và Kidslympic, Family Day góp thêm một lát cắt vào hành trình Festival: Từ sự kết nối giữa mẹ và thai nhi đến những trải nghiệm có sự tham gia của cả nhà.

WeFamily Awards: Những câu chuyện gia đình được trân trọng gọi tên

WeFamily Award 2026

Ngày 4/10, WeFamily Awards 2026 diễn ra trong khuôn khổ Festival tại Hà Nội, thu hút hơn 4.000 khách tham dự. Với 550 đề cử chính thức và 20 giải thưởng thuộc 4 hạng mục, chương trình ghi nhận những cá nhân, gia đình và câu chuyện truyền cảm hứng trong cộng đồng Mẹ & Bé.

Mang chủ đề “Phi thường mẹ ơi!”, lễ vinh danh dành sự chú ý cho những giá trị trong hành trình làm cha mẹ: Sự kiên trì, tình yêu thương và việc cùng nhau chia sẻ trách nhiệm gia đình.

Sân khấu còn có sự góp mặt của Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh cùng nhiều người nổi tiếng, tạo thêm điểm nhấn cho ngày hội.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, những câu chuyện được gọi tên tại WeFamily Awards giúp thông điệp “Growing With Love” có thêm chiều sâu. Hành trình lớn lên của một em bé luôn có sự chăm sóc và đóng góp của nhiều người; những nỗ lực ấy xứng đáng được nhìn thấy và ghi nhận.

Những khoảnh khắc nối thành một hành trình

Từ mẹ bầu đến em bé, từ đường đua đến sân chơi gia đình và lễ vinh danh, chặng Hà Nội của Festival đã kết nối nhiều giai đoạn trong hành trình nuôi con.

Mỗi gia đình có thể nhớ một hoạt động khác nhau. Nhưng khi đặt những kỷ niệm ấy cạnh nhau, tinh thần “Growing With Love” hiện lên rõ hơn: Con lớn lên cùng sự đồng hành của người thân, còn bố mẹ có thêm cơ hội trải nghiệm và sẻ chia.

Sau chặng Hà Nội, Festival dự kiến tiếp tục đến TP.HCM vào ngày 7–8/11/2026. Những khoảnh khắc đã có là một phần của hành trình đang được nối dài, đưa thông điệp “Kiến tạo thế hệ hạnh phúc” đến với thêm nhiều gia đình.