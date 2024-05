Trời nóng "ngất người" vẫn muốn đưa con đi "chill": Mẹ bỉm sáng tạo LỀU BAY giúp cơn ác mộng tắm biển trưa tan biến

Hè đến rồi, nhiều gia đình bắt đầu khởi động mùa du lịch bằng những chuyến đi biển. Thế nhưng, thời tiết nắng nóng cũng là trở ngại lớn, không ít ba mẹ chần chừ vì lo con bị say nắng, không đảm bảo sức khỏe khi tắm biển trong tiết trời khắc nghiệt này.

Để cả gia đình đi "chill" mà không phải lo lắng, một bà mẹ đã sáng tạo ra chiếc lều bay gấp gọn. Nhìn có vẻ nhỏ nhưng chiếc lều này lại có diện tích rất lớn, có khả năng che chắn cho rất nhiều người. Khi mẹ bỉm này up lên MXH khiến nhiều người quan tâm, muốn hỏi mua.

Mẹ bỉm sáng tạo lều bay gấp gọn

Với gia đình đông người, thích đi chill thì chiếc lều bay gấp gọn này có thể là một giải pháp hữu ích. Chiếc lều này có thể gấp lại, mở ra rất dễ dàng, che nắng, che mưa. Trẻ con hay người lớn tắm xong lên nghỉ ngơi hoặc lũ trẻ thích xúc cát ở biển thì đây chắc chắn là một vật dụng không thể thiếu.

Có lều bay không lo bị nắng nóng

Chiếc lều này được làm từ vải chống nắng, trượt nước, che nắng hay mưa đều dễ dàng. Chiếc lều khá cao, rộng, thoáng, đủ sức chứa hơn chục người. Biển liên tục có gió nên cả nhà có thể ngồi thoải mái trong đó, trong trường hợp không gió thì có thể dựng lên làm một chiếc lều bình thường.

Tuy nhiên, theo lời khuyên, trong tiết trời quá nắng nóng thì ba mẹ nên hạn chế cho con ra biển, đặc biệt vào thời điểm giữa trưa. Cho con đi du lịch biển mùa hè, cha mẹ cũng nên mang theo những loại thuốc cũng như dụng cụ hỗ trợ cần thiết để đảm bảo sức khỏe của bé.

Một số món đồ cần mang theo khi đưa bé đi du lịch biển mùa hè

- Phao bơi: An toàn là yếu tố quan trọng nhất khi cho trẻ đi biển. Do đó, bố mẹ nên mang theo áo phao có kích thước, chất liệu, độ bền phù hợp với bé nhà mình. Việc này cũng sẽ giúp bố mẹ an tâm hơn khi cho con vui chơi trên biển.

- Đồ bơi: Ánh nắng, nước biển có thể làm ảnh hưởng đến làn da nhạy cảm của bé. Vậy nên, bố mẹ cần chuẩn bị cho bé đồ bơi phù hợp với bé, có thể giúp bảo vệ bé khỏi tác hại của các yếu tố môi trường như nắng, gió,...

- Bình uống nước: Việc vui chơi trong thời gian dài trên biển sẽ khiến trẻ nhanh chóng mệt mỏi và mất nước do đó bố mẹ cần mang theo bình đựng nước và nhắc nhở bé uống nước thường xuyên để bổ sung nước cho bé vui chơi.

- Thuốc sát trùng khi bị thương ngoài da: Các bé có cá tính năng động thường thích chạy nhảy, vui đùa nên có thể bị té ngã dẫn đến bị thương, chảy máu. Do đó, để đảm bảo an toàn cho con, bạn nên mang theo thuốc sát trùng để sử dụng trong những trường hợp ngoài ý muốn.

- Mũ, ô: Nếu không có mũ đi mưa nắng các bé nhà bạn có thể sẽ bị ánh nắng mặt trời gây tổn thương làn da mỏng manh hay bị cảm do ướt mưa,... Mũ đi mưa nắng sẽ bảo vệ bé, hạn chế ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời, mưa hay nước biển khi vui chơi ở bãi biển.

- Kem chống nắng, các loại thuốc hạ sốt, thuốc chống muỗi, thuốc bôi muỗi, xịt mũi, nước muối sinh lý...

- Áo chống nắng, kính bơi.