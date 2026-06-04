Mới đây, minh tinh sinh năm 1998 gây sốt với diện mạo hoàn toàn mới khi tham dự sự kiện. Kiểu tóc mái bằng đã giúp gương mặt nữ Triệu Lộ Tư trông trẻ trung, mềm mại hơn, kết hợp cùng style makeup ngọt ngào vốn là thế mạnh, tất cả tạo nên giao diện giúp Triệu Lộ Tư nhận được cơn mưa lời khen.

Triệu Lộ Tư xuất hiện "ngọt lịm" trong thiết kế đến từ BST Haute Couture Thu/Đông 2022 của Christophe Josse, tôn lên khí chất ngọt ngào đặc trưng. Thiết kế áo dáng trễ vai với những lớp vải xếp nếp mềm mại màu nâu champagne giúp khoe khéo phần vai và xương quai xanh thanh mảnh, đi cùng chân váy trắng dáng xòe tạo cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng như nàng thơ. Tuy nhiên, ở một số góc chụp, cánh tay của nữ diễn viên trông khá gầy, phần bắp tay nhỏ, cổ tay mảnh khiến tổng thể vóc dáng gầy gò hơn thường thấy. Dẫu vậy, tỷ lệ cơ thể cân đối cùng cách phối đồ tinh tế vẫn giúp Triệu Lộ Tư ghi điểm với hình ảnh nữ tính, thanh lịch. Trang sức của BVLGARI điểm xuyết một cách nhẹ nhàng, tinh tế khiến tạo hình của mỹ nhân đình đám thêm phần yêu kiều.

Diện mạo chuẩn "nàng thơ" của Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ mê đắm. (Ảnh: Weibo)

Bên cạnh đó, không thể không dành lời khen cho visual rạng rỡ của Triệu Lộ Tư. Kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp phần mái bằng có độ dày vừa phải giúp gương mặt cô trông nhỏ nhắn và trẻ hơn đáng kể. Lớp makeup được thực hiện theo phong cách trong veo với nền da mỏng nhẹ, má hồng tự nhiên cùng đôi môi hồng đào căng mọng làm nổi bật đường nét cùng làn da trắng của nữ diễn viên.

Visual xinh như búp bê của Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Instagram)

Netizen liên tưởng đến nhân vật Tang Trĩ của Triệu Lộ Tư.

Điều khiến nhiều người thích thú trong lần xuất hiện này là việc Triệu Lộ Tư bất ngờ quay trở lại với kiểu tóc mái sau một thời gian dài ưu tiên những tạo hình để lộ trán khi tham dự sự kiện. Không ít người thậm chí liên tưởng ngay đến Tang Trĩ trong Vụng Trộm Không Thể Giấu – tạo hình từng gây sốt nhờ vẻ đẹp trong trẻo như mối tình đầu. Tuy nhiên, so với thời điểm đóng bộ phim này, Triệu Lộ Tư hiện tại vẫn để lộ sự thiếu cân, đặc biệt là phần cánh tay và khung người gầy hơn trước. Vì vậy, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc thăng hạng, nhiều người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn nữ diễn viên sớm tăng cân và lấy lại thể trạng khỏe mạnh nhất.