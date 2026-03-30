Triệu Lộ Tư quay về thời đỉnh cao nhan sắc

Những năm gần đây, do ảnh hưởng bởi vấn đề sức khỏe cùng việc lựa chọn layout makeup chưa thực sự phù hợp, nhan sắc của Triệu Lộ Tư lên xuống khá thất thường. Có thời điểm, gương mặt minh tinh xứ Trung trông kém tươi tắn, thiếu đi vẻ rạng rỡ vốn có. Tuy nhiên, tại một sự kiện trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week mới đây, ngôi sao sinh năm 1998 đã khiến công chúng bất ngờ với diện mạo xinh đẹp hút hồn, không có điểm gì để chê. Thậm chí, nhiều ý kiến còn nhận xét Triệu Lộ Tư như "quay ngược thời gian" trở về năm 2023 - thời kỳ đỉnh cao nhan sắc từng khiến cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Triệu Lộ Tư chiếm trọn spotlight khi xuất hiện tại Shanghai Fashion Week. (Nguồn: TikTok)

Phong cách của Triệu Lộ Tư tại sự kiện lần này mang đậm tinh thần sporty, nữ tính với bảng màu hồng ngọt ngào làm chủ đạo. Set đồ gồm áo crop top ôm sát phối cùng lớp áo khoác mỏng nhẹ bên ngoài, tạo hiệu ứng layer vừa năng động vừa mềm mại. Phần chân váy ngắn giúp tôn lên đôi chân thon dài, kết hợp cùng chất liệu nhẹ, bay tạo cảm giác thanh thoát mỗi khi chuyển động. Tổng thể outfit không quá cầu kỳ nhưng lại ghi điểm nhờ cách phối màu hài hòa và phom dáng tôn dáng, vừa trẻ trung vừa có chút gợi cảm tinh tế.

Outfit nữ tính, đáng yêu tôn lên vẻ đẹp của Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Weibo)

Đặc biệt, visual của nàng "tiểu hoa" càng được nâng tầm nhờ layout makeup tông hồng cực kỳ ăn nhập với trang phục. Lớp nền trong trẻo, căng bóng như "glass skin", kết hợp má hồng đánh cao và son môi hồng ngọt tạo hiệu ứng trong veo như búp bê. Đôi mắt được nhấn nhẹ bằng eyeliner mảnh và ánh nhũ tinh tế, giúp ánh nhìn thêm phần long lanh, cuốn hút. Kiểu tóc buộc gọn càng làm nổi bật gương mặt thanh tú, khiến tổng thể visual toát lên vibe dịu dàng, ngọt ngào nhưng vẫn cực kỳ tươi mới và hiện đại.

Cận cảnh visual xinh như búp bê của Triệu Lộ Tư. (Ảnh: Weibo)

Netizen mê mẩn trước nhan sắc của Triệu Lộ Tư, cho rằng nữ diễn viên như đang quay về thời 2023.

Năm 2023 được xem là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của Triệu Lộ Tư, khi nữ diễn viên liên tục "gây thương nhớ" với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo và tràn đầy sức sống. Ngôi sao sinh năm 1998 ghi điểm với gương mặt thanh tú, làn da sáng mịn cùng nụ cười rạng rỡ. Điểm đặc trưng trong visual của Triệu Lộ Tư giai đoạn này chính là khí chất "baby face" nhưng không kém phần cuốn hút, tạo cảm giác gần gũi mà vẫn nổi bật giữa dàn mỹ nhân Hoa ngữ. Việc gắn liền với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng cũng giúp diện mạo của cô thêm phần bùng nổ.