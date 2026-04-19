Triệu Lộ Tư mặc váy của NTK Việt, nhan sắc đẹp lên thấy rõ

Mới đây, Triệu Lộ Tư tham gia hoạt động của thương hiệu PECHOIN và nhanh chóng leo thẳng lên top thảo luận trên nhiều nền tảng nhờ visual quá sáng. Không cần layout cầu kỳ hay tạo hình quá phô trương, chỉ riêng diện mạo lần này của nữ diễn viên cũng đủ khiến netizen phải công nhận một điều: Triệu Lộ Tư đang đẹp lên thấy rõ.

Nguồn: Facebook

Tại sự kiện, người đẹp sinh năm 1998 xuất hiện ngọt ngào như một nàng công chúa với chiếc váy hồng đính kết xòe rộng, bồng bềnh và cực kỳ bắt mắt. Đặc biệt, thiết kế này đến từ NTK Việt Nam Phan Huy, thuộc BST Haute Couture Cành vàng lá ngọc. Sắc hồng vốn đã rất hợp với Triệu Lộ Tư, nay kết hợp thêm phom váy bay bổng càng làm nổi bật khí chất dịu dàng, trong trẻo mà cô theo đuổi bấy lâu.

Nguồn: Facebook

Nhưng điều khiến dân tình chú ý hơn cả lại nằm ở những bức ảnh cam thường. Không ít người nhanh chóng nhận ra Triệu Lộ Tư dường như đã tăng cân nhẹ so với thời gian trước. Gương mặt cô đầy đặn hơn một chút, hai má có sức sống hơn, thần sắc cũng tươi và rạng rỡ hơn hẳn. Chính sự thay đổi nhỏ này lại tạo nên khác biệt rất lớn, khiến visual của nữ diễn viên thêm phần hài hòa, mềm mại và cuốn hút hơn thấy rõ.

Nguồn: Facebook.

Dưới phần bình luận, netizen cũng đồng loạt gọi tên trạng thái “có da có thịt” của Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên thật sự hợp với diện mạo đầy đặn nhẹ như hiện tại hơn là quá gầy. Không ít ý kiến còn nhận xét rằng đây mới chính là phiên bản Triệu Lộ Tư đẹp nhất, kiểu nhan sắc nhìn vào là thấy mềm mại, tươi tắn và rất dễ tạo thiện cảm.

Nguồn: Facebook

Thực ra, nhan sắc của Triệu Lộ Tư trong vài năm trở lại đây từng có lúc khá thất thường. Một phần vì ảnh hưởng từ vấn đề sức khỏe, phần khác là do có những thời điểm cô chọn layout makeup chưa thực sự phù hợp với gương mặt. Chính vì vậy nên mỗi lần cô lấy lại phong độ, công chúng lại càng chú ý hơn.

Trước sự kiện lần này, Triệu Lộ Tư cũng từng khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện tại một hoạt động trong khuôn khổ Shanghai Fashion Week. Khi đó, cô được khen như “quay ngược thời gian” trở về đúng thời kỳ đỉnh cao nhan sắc năm 2023.

Nguồn: X

Những lần xuất hiện gần đây của Triệu Lộ Tư đều nhận "mưa lời khen" về nhan sắc.

Nhìn lại những lần xuất hiện gần đây có thể thấy công thức giúp Triệu Lộ Tư thăng hạng nhan sắc thật ra không hề phức tạp. Chỉ cần chọn đúng kiểu trang phục hợp khí chất, makeup vừa đủ tôn nét mặt và quan trọng nhất là cơ thể ở trạng thái khỏe khoắn, nữ diễn viên lập tức bật visual rõ rệt. Triệu Lộ Tư vốn không phải kiểu mỹ nhân sắc lạnh hay quá cá tính, nên càng ép mình vào hình ảnh gầy gò hoặc layout quá nặng, cô lại càng dễ bị “dừ” và mất đi nét cuốn hút riêng. Ngược lại, khi đầy đặn hơn một chút, cô lại đẹp theo kiểu rất tự nhiên, rất có sức sống.