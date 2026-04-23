Triệu Lộ Tư đời thường: Mặc đẹp không trượt phát nào, là "nữ thần" số 1 của Taobao Trung Quốc

Ở Cbiz, thời trang của Triệu Lộ Tư luôn khiến người ta không khỏi lấy làm lạ. Cô có thể nhiều lần mất điểm khi diện các trang phục cao cấp, xa xỉ nhưng chưa bao giờ bị chê ở style đời thường bình dân. Thậm chí còn là "sách giáo khoa" mặc đẹp hot nhất Taobao Trung Quốc.

Quả thật, style đời thường của nàng tiểu hoa sinh năm 1998, vừa nhẹ nhàng vừa có tính ứng dụng cao, bảo sao phái nữ cứ mê tít. Không chạy theo những set đồ quá cầu kỳ, cô nàng ưu tiên cách phối đơn giản, màu sắc tươi sáng cùng phom dáng thoải mái nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Chính sự tiết chế này giúp phong cách của Triệu Lộ Tư luôn cuốn hút, vừa dễ học theo vừa phù hợp để diện với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Học theo công thức mix match của Triệu Lộ Tư, chị em có thể yên tâm mặc đẹp dạo phố mà không mất quá nhiều thời gian phối đồ. Cô nàng thường lựa chọn những trang phục cơ bản, nên việc tìm kiếm và mua sắm các item tương tự cũng trở nên vô cùng đơn giản.

Triệu Lộ Tư diện outfit đơn giản mà xinh ngất ngây với váy hai dây dáng ngắn, thiết kế có thêm phần dây rút ở eo giúp tạo điểm nhấn và dễ dàng điều chỉnh cho vừa vặn. Kiểu váy này vừa tôn dáng, vừa mang lại cảm giác thoải mái khi mặc. Những thiết kế hai dây basic đặc biệt hợp với mùa hè, nhẹ mát lại dễ diện trong nhiều hoàn cảnh. Chị em có thể cân nhắc sắm vài chiếc tương tự, chỉ cần mix thêm phụ kiện là đã có ngay set đồ xinh xắn để xuống phố

Gợi ý mua sắm: Váy 2 dây

Style hè của Triệu Lộ Tư thường ưu tiên những thiết kế hai dây thoải mái, mát mẻ. Chẳng hạn như trong outfit này, cô chọn diện áo hai dây dáng dài, điểm xuyết chi tiết bèo nhún nhẹ nhàng tạo cảm giác nữ tính, mix cùng quần ống rộng để tổng thể vừa bay bổng vừa thoải mái

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây dáng dài, Quần suông

Diện áo hai dây cùng chân váy chấm bi tông đen, Triệu Lộ Tư khéo léo layer thêm một chiếc áo thun mỏng bên ngoài. Cách mix này tạo cảm giác lở lơi nửa kín nửa hở, vừa tinh tế lại vừa trendy, giúp tổng thể trông nhẹ nhàng mà vẫn có điểm nhấn

Gợi ý mua sắm: Áo 2 dây, Chân váy chấm bi, Áo thun mỏng

Diện "cây trắng" đơn giản mà vẫn toát lên vẻ điệu đà, Triệu Lộ Tư chọn áo ba lỗ kết hợp cùng quần ống rộng, hoàn thiện tổng thể bằng đôi guốc cao gót cùng tông giúp set đồ thêm phần thanh thoát và thời thượng

Gợi ý mua sắm: Áo ba lỗ, Quần suông

Mùa hè cũng là thời điểm những thiết kế babydoll lên ngôi, và Triệu Lộ Tư cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Cô nàng chọn diện mẫu babydoll màu trắng, mang đến tổng thể nhẹ nhàng, nữ tính, xinh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên

Gợi ý mua sắm: Áo babydoll

Sơ mi luôn là “hot item” mỗi mùa hè, và Triệu Lộ Tư lúc nào diện trang phục này cũng cuốn hút thôi rồi. Trong outfit này, cô chọn mẫu sơ mi màu xanh nổi bật để phối cùng quần suông trắng. Sự kết hợp xanh - trắng vốn là cặp bài trùng giúp tôn da hiệu quả, ngay cả khi không có họa tiết cầu kỳ vẫn tạo được tổng thể hài hòa và bắt mắt

Gợi ý mua sắm: Sơ mi, Quần suông