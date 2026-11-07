Triệu Lệ Dĩnh tăng cân gây bão

Tại Lễ khai mạc của Giải thưởng Kim Kê năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành tâm điểm chú ý và gây sốt khắp các diễn đàn mạng xã hội khi xuất hiện với một diện mạo vô cùng rạng rỡ. Trái với những tiêu chuẩn vóc dáng gầy gò thường thấy ở các minh tinh, sự "tăng cân" nhẹ nhàng lần này lại mang đến cho nữ diễn viên một sức hút khó cưỡng, đầy đặn và tràn đầy sức sống.

Triệu Lệ Dĩnh gây sốt với nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi 39. (Nguồn: Weibo)

Xuất hiện tại sự kiện, Triệu Lệ Dĩnh diện một thiết kế Haute Couture cúp ngực mang gam màu nude trầm sang trọng của thương hiệu Giorgio Armani. Trang phục gây ấn tượng mạnh với phần thân trên được đính kết thủ công vô cùng tinh xảo, tạo hình những chùm hoa nổi lấp lánh ôm trọn lấy bờ ngực. Đặc biệt, thiết kế xẻ sâu tinh tế ở giữa ngực kết hợp cùng lớp vải voan mỏng manh giúp cô khoe khéo vòng một đầy đặn, gợi cảm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Toàn bộ phần thân váy xòe bồng bềnh phủ một lớp vải lưới lấp lánh ánh kim sa li ti, giúp nữ diễn viên trông chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.

Triệu Lệ Dĩnh lộng lẫy như công chúa.

Điểm khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều nhất và dành được nhiều lời khen chính là vóc dáng hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh. Qua ống kính truyền thông chụp lại, có thể thấy gương mặt mỹ nhân sinh năm 1987 đã trở nên tròn trịa, phúc hậu hơn, đôi má phúng phính tự nhiên giúp ăn gian tuổi tác một cách đáng kinh ngạc. Thay vì thân hình gầy guộc, bờ vai và cánh tay của nữ diễn viên nay đã có da có thịt hơn, mang lại cảm giác khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng tích cực. Thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng làn da trắng sáng không tì vết càng tôn lên khí chất đỉnh cao của một ngôi sao hàng đầu.

Gương mặt rạng rỡ, đầy đặn giúp Triệu Lệ Dĩnh càng thêm "lão hoá ngược".

Lựa chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng kết hợp cùng bộ trang sức kim cương lấp lánh gồm dây chuyền mảnh và đôi khuyên tai dài thướt tha, minh tinh đình đám hoàn thiện một tổng thể hoàn hảo. Khoảnh khắc này một lần nữa chứng minh rằng vẻ đẹp khỏe khoắn, đầy đặn và tràn đầy sức sống mới chính là đỉnh cao nhan sắc, giúp nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ.

Diện mạo tăng cân giúp Triệu Lệ Dĩnh tràn đầy năng lượng tích cực.

Cộng đồng mạng khen hết lời cho sắc vóc đầy đặn của Triệu Lệ Dĩnh.

Có một thời gian, Triệu Lệ Dĩnh từng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng khi ép cân kịch liệt, đẩy trọng lượng cơ thể xuống mức chỉ vỏn vẹn khoảng 40kg. Dù sở hữu chiều cao 1m65, thân hình "mình hạc xương mai" quá gầy vô tình khiến nữ diễn viên mất đi nét đẹp tròn trịa, ngọt ngào và đáng yêu vốn là thương hiệu riêng từ những ngày đầu gia nhập làng giải trí. Giai đoạn gò bó trong vóc dáng quá đỗi mỏng manh ấy khiến cô trông kém sức sống, thiếu đi vẻ phúc hậu, tràn đầy năng lượng quen thuộc. Khoảng thời gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vừa qua đã giúp người đẹp trở về với diện mạo đầy đặn, hồng hào rạng rỡ, giúp nhan sắc thăng hạng đỉnh cao và ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh từng có giai đoạn gầy gò thiếu sức sống.

Ảnh: Weibo.