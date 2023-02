Triển lãm The Soul Diamond - Dấu ấn thời thượng, đẳng cấp từ trang sức Goldmark Oakham

Goldmark Oakham chính thức tổ chức triển lãm The Soul Diamond



Thương hiệu trang sức Goldmark Oakham kể từ khi thành lập đến nay đã từng không ít lần khiến giới mộ điệu thế giới ấn tượng sâu sắc bởi sự đầu tư công phu trong thiết kế. Vào năm 2000, Goldmark Oakham cho ra mắt phiên bản đầu tiên của kiệt tác Flying Lotus với ngụ ý ca ngợi vẻ đẹp cao quý, vĩnh cửu của đài sen. Với sự tích hợp của chuyển động cơ học, những cánh hoa lấp lánh ánh kim cương của Flying Lotus 2000 có thể đóng - mở vô cùng linh hoạt.

Nghệ nhân Pierre Algernon - Tác giả của Flying Lotus chia sẻ: "Điểm nhấn thiết kế của kiệt tác toà sen bay ngoài tính chuyển động còn bởi mật độ kim cương xuất hiện ở đài sen. Trên Flying Lotus tổng cộng có 478 viên kim cương đen được mài cắt hoàn toàn thủ công".

Buổi triển lãm The Soul Diamond tại 121 Quốc Hương, Thảo Điền

Ngay từ khi ra mắt, Flying Lotus đã được mệnh danh là tượng đài trong ngành trang sức. Vương miện và quyền trượng chính là hai nguồn cảm hứng nổi bật làm nên Flying Lotus. Tòa sen bay như vương miện và quyền trượng Hoàng gia - biểu tượng độc nhất về vẻ đẹp của sự tuyệt mỹ, nhẹ nhàng và vẻ đẹp của quyền lực, sang trọng. Có thể thấy, Flying Lotus là sự hội tụ đỉnh cao của sự sang trọng, quyền quý và có phần mạnh mẽ của các bậc quân vương, đồng thời là sự lộng lẫy, trang hoàng của hoàng gia.



Khách tham dự có cơ hội mang thử những tác phẩm trang sức giới hạn trên Thế Giới.

Nếu tác phẩm Flying Lotus làm người xem quyến luyến bởi vẻ đẹp thanh khiết, giàu tính tượng trưng thì The Goose That Laid The Diamond Eggs (ngỗng đẻ trứng vàng) lại mang tới hơi thở của ký ức thông qua việc tái hiện câu chuyện cổ tích Anh nổi tiếng trong khung cảnh trái ngược với nguyên tác. Tác phẩm "ngỗng đẻ trứng vàng" được thiết kế với 79 viên kim cương trắng, 9 viên kim cương ngọc bích dạng tròn, 9 viên kim cương ngọc bích tựa giọt nước. Với sự xuất sắc trong quá trình kết hợp màu sắc giữa các viên kim cương, kiệt tác "ngỗng đẻ trứng vàng" được nhận định là một trong số những bộ trang sức giàu tính nghệ thuật nhất của nhà Goldmark Oakham.



Chiêm ngưỡng những viên kim cương lớn và nổi tiếng lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Có gì tại triển lãm kim cương linh hồn và trang sức chuyển động của nhà Goldmark Oakham?



Năm 2022, thương hiệu trang sức cao cấp Goldmark Oakham chính thức đặt chân đến Việt Nam sau 75 năm phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là một sự kiện mang tính lịch sử đối với những người Việt đam mê kim cương. Triển lãm The Soul Diamond đang diễn ra tại showroom 121 Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, TP.HCM, chính là một cơ hội tuyệt vời để giới thượng lưu Việt được tiếp cận gần hơn với nét đẹp xa hoa của bộ sưu tập kim cương linh hồn quý hiếm và những kiệt tác trang sức nổi tiếng bậc nhất của Goldmark Oakham.

Thế giới kim cương đẳng cấp của thương hiệu Goldmark Oakham gói gọn trong không gian triển lãm "The Soul Diamond"

Những vị khách tham gia triển lãm "The Soul Diamond" có thể trải nghiệm dịch vụ cao cấp, sang trọng như thưởng thức rượu vảy vàng trong ly thuỷ tinh hoàng gia, được đưa rước bằng những dòng xe cao cấp Rolls-Royce Motor Cars hay Porsche Panamera. Triển lãm "The Soul Diamond" đích thực là định nghĩa của sự thời thượng và đẳng cấp. Hiện tại, vé của triển lãm "The Soul Diamond" đang được mở bán với mức giá dao động từ 200 đô - 400 đô.



Khách tham dự còn được tặng 1 chiếc khăn lụa cao cấp của Goldmark Oakham

Triển lãm hứa hẹn không chỉ đánh cắp ánh nhìn người tham dự bởi những giá trị thẩm mỹ mà còn thâu tóm không gian ý thức với hàng loạt các tiết lộ thú vị về Lịch sử Hoàng Gia Anh và những bí mật gìn giữ tài sản của vua Charles Đệ Nhị.



