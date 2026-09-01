Triển lãm Met Gala 2027 của John Galliano chính thức bị hủy sau làn sóng phẫn nộ về phát ngôn kỳ thị

Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (The Met) tại New York vừa chính thức thông báo hủy bỏ triển lãm hồi tưởng "John Galliano: Horizons". Đây vốn là sự kiện tâm điểm dự kiến diễn ra tại đêm tiệc thời trang danh giá Met Gala 2027 dưới sự chủ trì của "bà trùm" Anna Wintour.

"Sau nhiều suy ngẫm và trao đổi với phía bảo tàng The Met cùng các bên liên quan, tôi rất tiếc phải đưa ra quyết định rằng triển lãm chưa nên diễn ra ở thời điểm này" - nhà thiết kế 65 tuổi chia sẻ trong thông cáo báo chí. Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại những ồn ào từng làm chao đảo sự nghiệp và khiến mình mang tiền án tại Paris.

Tuyên bố được đưa ra từ phía NTK John Galliano.

Trước đó, vào năm 2010 và 2011, John Galliano phải đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội sau hai vụ việc liên quan đến những lời lẽ xúc phạm người Do Thái và người châu Á. Đến năm 2011, Galliano bị tòa án Paris kết tội vì phát ngôn chống Do Thái và bị lưu tiền án. Thời điểm đó, tòa nhận định rằng nam nhà thiết kế (từng thừa nhận cuộc đấu tranh với chứng nghiện ngập) về bản chất không phải là người phân biệt chủng tộc hay chống Do Thái, và không đến mức phải nhận án phạt tù.

Quyết định "khai tử" dự án triển lãm được The Met đưa ra tròn một tháng sau khi bảo tàng công bố chương trình "John Galliano: Horizons" vào tháng 7. Trong thông cáo phát đi vào đầu mùa hè, bảo tàng từng ca ngợi Galliano là một trong những nhà thiết kế sáng tạo và có tầm ảnh hưởng nhất suốt bốn thập kỷ qua.

Triển lãm dự kiến sẽ tái hiện trọn vẹn hành trình sự nghiệp của ông, từ thời kỳ làm việc tại Givenchy, Dior cho đến Maison Margiela, thông qua trang phục, tư liệu lưu trữ, bản phác thảo và nhiều hiện vật khác. Không chỉ vậy, không gian trưng bày còn dự định đề cập trực diện đến những bê bối từng che mờ sự nghiệp lừng lẫy của John Galliano.

"Thay vì đi theo lối kể chuyện lối mòn về sự sụp đổ và chuộc lỗi, triển lãm sẽ xem xét cách ký ức, trải nghiệm, các giá trị văn hóa cùng bối cảnh lịch sử liên tục nhào nặn lại góc nhìn của công chúng đối với các tác phẩm thời trang" - đại diện bảo tàng từng tuyên bố.

Trong tuyên bố mới nhất, Galliano nhấn mạnh: "Tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm về những tổn thương do phát ngôn của mình gây ra trong quá khứ, đặc biệt là nỗi đau gây ra cho cộng đồng người Do Thái và người châu Á. Tôi chân thành xin lỗi vì điều đó."

Trước đó, kế hoạch vinh danh Galliano của The Met đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ nhiều nhân vật tầm ảnh hưởng, bao gồm Giám đốc điều hành Liên đoàn Chống phỉ báng Jonathan Greenblatt và Chủ tịch Hội đồng quận Thành phố New York Julie Menin. Cuối tuần qua, bà Menin đã gửi thư đến The Met để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, khẳng định việc vinh danh Galliano là "một sai lầm nghiêm trọng". Sau thông báo chính thức vào thứ Hai, bà cho biết mình rất hài lòng trước quyết định hủy bỏ triển lãm này.

Theo Los Angeles Times