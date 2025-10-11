Trích xuất camera chạy bão, 2 thứ tài sản được cặp vợ chồng ra sức bảo vệ gây tranh luận dữ dội

Mới đây, một hình ảnh do camera gia đình ghi lại phản ứng của một gia đình khi nhận tin bão đổ bộ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi bàn tán. Được biết, bức hình này trích xuất hình ảnh camera của một gia đình ở Philippines, gồm một cặp vợ chồng mà một cậu con trai nhỏ tuổi.

Tuy nhiên, phản ứng đầu tiên của người chồng khi “chạy bão” lại là nhanh tay ôm lấy dàn máy tính của mình. Trong khi đó, người vợ thì ôm lấy con trai vào lòng. Sự trái ngược của cặp vợ chồng khiến dân tình bật cười nhưng cũng tạo ra một tranh luận không hề nhỏ.

Nhiều người cho rằng người chồng vô tâm, không quan tâm hay dành sự ưu tiên cho vợ con. Cộng đồng mạng cũng bày tỏ, tâm lý của đàn ông và phụ nữ cũng có phần khác nhau khi gặp những tình huống bất ngờ. Bởi thông thường, người mẹ sẽ luôn sẵn sàng bảo vệ cho con trước nếu gặp nguy hiểm. Còn đàn ông sẽ bình tĩnh hơn và có những cách xử lý khác.

Bức ảnh một gia đình ở Philippines "chạy bão" đang được lan truyền trên MXH

Không ít ý kiến cũng bênh vực người chồng, cho rằng nhà có 2 người, bão cũng chưa đổ bộ luôn nên vẫn có thể sơ tán tài sản. Nếu vợ đã là người có thể lo an toàn cho con, thì chồng có sức khỏe tốt hơn, có thể mang theo những thứ giá trị, đồ dùng cần thiết để vẫn đảm bảo sinh hoạt cho gia đình.

Một số netizen cũng cho hay dàn máy tính có thể là thứ quan trọng nhất với người chồng trong bức ảnh trên, bởi đó là công việc, là kinh tế,... Do đó cũng không thể trách hoàn toàn người đàn ông này vô tâm hay bỏ mặc vợ con chỉ trong một khoảnh khắc.

Loạt bình luận trái chiều của dân mạng:

- “Ủa là sao ta, phản ứng của chồng thật khó đoán. Tôi đã bất ngờ…”.

- “Khi gặp khó khăn người ta thường đem theo thứ mình coi là giá trị nhất… Vậy nghĩa là, vợ con cũng vẫn xếp sau dàn máy tính sao?”.

- “Nhưng chỉ một bức ảnh, cũng khó để đoán cả câu chuyện mọi người ơi. Có thể họ đã phân chia nhau, mỗi người một việc cũng tốt hơn mà”.

- “Có thể bộ máy tính đấy là công việc, cũng là kinh tế của cả gia đình thì sao. Nên cũng không trách được đâu, tâm lý mỗi người khác nhau, vợ lo được cho con thì chồng lo giữ nhà, giữ của cũng không vấn đề gì”.

- “Đàn ông và phụ nữ khác nhau như vậy mà. Phụ nữ mình sẽ luôn hướng về con cái, gia đình. Đàn ông họ sẽ bình tĩnh xử lý hơn, bao quát sự việc và cũng quan trọng sự nghiệp, tài chính nữa. Không trách được ai hết, mỗi người một quan điểm thôi”.

Song, sự việc này cũng đặt ra câu hỏi thú vị: “Trong lúc khẩn cấp, thứ bạn chọn mang theo là gì?” bởi đó thường chính là thứ bạn trân trọng nhất.

Có người giữ ảnh gia đình, có người giữ ví tiền, có người giữ laptop hay điện thoại. Dù là lựa chọn nào, điều quan trọng không nằm ở thứ được ôm, mà là vì sao họ ôm nó. Bởi tình yêu trong gia đình không phải lúc nào cũng được biểu hiện bằng những cái ôm đúng thứ tự, mà bằng cách mỗi người cố gắng bảo vệ cuộc sống chung theo cách riêng của họ.

Suy cho cùng, câu chuyện nhỏ từ một đoạn camera lại khiến dân mạng nhìn thấy chính mình trong đó giữa những cuộc “chạy bão” đời thường, ai cũng có một thứ không thể đánh rơi, dù đôi khi là dàn PC, đôi khi là bàn tay của người mình thương.