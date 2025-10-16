Trên tay Quỳnh Anh Shyn là 2 cái vòng bạc bị kẻ cắp bỏ lại!

Sau khi kết thúc đêm 2 concert Em Xinh Say Hi tại Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn tức tốc lên đường đến New York (Mỹ) dự Victoria's Secret Fashion Show theo lời mời của thương hiệu. Theo nguồn tin của chúng tôi, chuyến bay của Quỳnh Anh Shyn xuất phát trong đêm 13/10 để kịp thời tham dự show nội y đình đám vào 19h (15/10, theo giờ Mỹ) tức sáng sớm ngày 16/10 (Việt Nam).

Tối 15/10 (theo giờ Việt Nam), Quỳnh Anh Shyn bất ngờ chia sẻ một story dài trên Instagram cá nhân, kể lại toàn bộ sự cố bị móc vali, mất cắp trang sức giá trị trong hành lý ký gửi. Cô cho biết vì lịch trình này không có trợ lý đi cùng nên bản thân đã phải tự sắp xếp hành lý, vội vàng ký gửi toàn bộ đồ đạc trong đó có cả hộp trang sức đắt giá.

"Lúc muộn máy bay đã thấy hơi điềm nhẹ rồi. Sang tới Mỹ mở vali thì phát hiện khóa bị mở, toàn bộ trang sức vàng đều biến mất, chỉ còn lại đúng hai chiếc vòng bạc. Khó đeo quá nên không lấy hay sao?", cô chia sẻ trong bài viết.

Quỳnh Anh Shyn tiết lộ, vì chuyến bay được cô book gấp với Emirates sau khi trễ chuyến của Qatar. Chính chủ cho biết bản thân đã gửi hành lý ở sân bay Tân Sơn Nhất từ rất sớm và chiếc vali này cũng đã phát ra rất nhanh ở sân bay Mỹ, nên có thể vụ việc không diễn ra tại đây.

"Cũng đang không biết sân bay nào là chỗ lấy, nhưng mình gửi hành lý ở Tân Sơn Nhất rất sớm và lúc tới Mỹ vali cũng ra rất nhanh, (nên có thể không phải ở Mỹ?). Mình đã liên hệ với cả Emirates và Tân Sơn Nhất để được hỗ trợ giải quyết. Thật sự mong tim lại được ạ!" - Quỳnh Anh viết.

Cô gọi đây là "một bài học lớn lao", nhấn mạnh rằng không nên để trang sức hoặc đồ quý giá trong hành lý ký gửi, đồng thời giữ tinh thần lạc quan, gửi "manifest" vào vũ trụ mong tìm lại được đồ.

Ngay sau khi ổn định tại New York, Quỳnh Anh Shyn xuất hiện rạng rỡ trong buổi chụp hình tại đại bản doanh của Victoria's Secret. Cô diện đầm dạ hội ánh bạc của NTK Lê Thanh Hòa, phom dáng ôm sát với hình ảnh đôi cánh - biểu tượng của show nội y lớn nhất thế giới.

Điều thú vị là, hai chiếc vòng bạc còn sót lại sau vụ mất trộm lại vô tình trở thành điểm nhấn hoàn hảo, ăn khớp với tổng thể outfit ánh kim. Trong loạt ảnh mới Quỳnh Anh Shyn tươi cười, khoe mái tóc tết cornrow cá tính. Dù đây mới chỉ là look đầu tiên khi Quỳnh Anh Shyn vừa đến Mỹ, không phải trang phục chính thức cô diện tại show. Tuy nhiên, thần thái tự tin và visual rực rỡ của cô nàng fashionista vẫn rất đáng ngưỡng mộ, khó nhận ra vừa trải qua một "chuyến đi bão táp".

Quỳnh Anh Shyn là một trong số ít sao Việt từng được mời tham dự Victoria's Secret Fashion Show. Việc mất hết toàn bộ trang sức ngay trước thềm sự kiện khiến dân tình lo lắng, bởi phần lớn các tạo hình của Quỳnh Anh Shyn vốn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhấn vào chi tiết phụ kiện và layering.