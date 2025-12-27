Trên hành trình nuôi con, có những việc người bố buộc phải gánh vác: Mẹ có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay thế

Nhiều ông bố khi ngồi với nhau thường thở dài than thở: "Con tôi chỉ bám mẹ, chuyện gì cũng tìm mẹ...". Nghe qua thì có vẻ là sự bất lực, nhưng sâu xa hơn, đó lại là một câu hỏi đáng suy ngẫm rằng vì sao con cái thường thân với mẹ hơn bố?

Câu trả lời không hề phức tạp. Lý do lớn nhất là bởi trong hành trình nuôi con, người mẹ thường là người bỏ ra nhiều công sức hơn.

Con khóc giữa đêm gọi mẹ, quần áo bẩn tìm mẹ, đồ chơi hỏng cũng là mẹ sửa… Qua năm tháng, không ít bà mẹ bị ép phải trở thành "siêu nhân toàn năng". Trong khi đó, nhiều ông bố lại quen với vai trò đứng ngoài: người thì dán mắt vào điện thoại, người viện cớ mệt mỏi để né tránh trách nhiệm, mặc định rằng chăm con là việc của phụ nữ.

Trong hoàn cảnh như vậy, việc trẻ con không thân với bố gần như là điều tất yếu.

Vấn đề nằm ở chỗ nuôi con không phải là nghĩa vụ riêng của mẹ và mẹ cũng không phải là người có thể làm thay tất cả. Có những vai trò trong việc nuôi dạy trẻ, bố bắt buộc phải xuất hiện, không ai thay thế được.

Ảnh minh họa: iStock

Nhiều ông bố hay nói: "Tôi chưa từng chăm con, sợ làm đau con". Nhưng thực tế, chẳng ai sinh ra đã biết làm cha. Mẹ cũng không phải bẩm sinh mà giỏi chăm con, tất cả đều là kinh nghiệm tích lũy qua vô số lần thử và sai.

Thậm chí, ở một số khía cạnh, bố còn có những lợi thế mà mẹ không có. Sự mạnh mẽ, dám buông tay, dám cho con va chạm, khả năng rèn luyện sự gan dạ, tinh thần chịu trách nhiệm và nhận thức giới tính... đều là những giá trị mà vai trò của người bố mang lại rất rõ rệt.

Thay vì đứng ngoài, đã đến lúc người bố cần bước vào trung tâm của hành trình nuôi con.

4 việc người bố nhất định phải tự mình làm cùng con

1. Cùng con "xông pha" và trải nghiệm

Khi chơi với con, các bà mẹ thường ưu tiên sự an toàn nên sẽ lựa chọn những trò chơi nhẹ nhàng, đơn giản như xếp hình, đọc sách... Ngược lại, nhiều ông bố lại sẵn sàng cho con tham gia những trò chơi có tính vận động và mạo hiểm hơn như bế con xoay vòng, lội nước, nghịch bùn đất, leo trèo…

Chính những trò chơi tưởng chừng "điên rồ" ấy lại giúp trẻ giải phóng năng lượng, trở nên dạn dĩ, linh hoạt và tự tin hơn. Không ít phụ huynh nhận ra rằng, sau những buổi chơi cùng bố, trẻ ăn ngon hơn, ngủ sâu hơn và tinh thần cũng tích cực hơn hẳn.

2. Gánh vác trách nhiệm nuôi con cùng mẹ

Không ít gia đình vẫn tồn tại tư duy mẹ chăm con, bố kiếm tiền. Nhưng thực tế, việc nuôi dạy trẻ còn áp lực và mệt mỏi hơn cả công việc ngoài xã hội.

Thay tã, cho con ăn đêm, dỗ con khóc, kèm con học… nếu chỉ dồn lên vai người mẹ, sớm muộn gì cũng dẫn đến kiệt sức và mâu thuẫn gia đình. Chỉ cần người bố chủ động chia sẻ một phần nhỏ, người mẹ đã có thể nhẹ gánh rất nhiều.

Quan trọng hơn, khi người bố thể hiện tinh thần trách nhiệm, đứa trẻ cũng sẽ học được cách gánh vác và quan tâm đến người khác.

Ảnh minh họa: MamiDaily

3. Giúp con hình thành nhận thức giới tính lành mạnh

Với con gái, bố là người đàn ông đầu tiên con tiếp xúc. Cách bố đối xử với con và với mẹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cách con nhìn nhận đàn ông sau này. Một người bố dịu dàng, tôn trọng vợ, quan tâm gia đình sẽ giúp con gái hiểu thế nào là một mối quan hệ lành mạnh và an toàn.

Với con trai, bố chính là hình mẫu để noi theo. Từ cách nói chuyện, xử lý vấn đề cho đến cách đối xử với phụ nữ, con trai đều học rất nhanh từ bố. Một người bố có trách nhiệm, biết kiểm soát cảm xúc sẽ nuôi dưỡng nên một cậu bé biết tôn trọng và có bản lĩnh.

4. Giúp con học cách đối mặt với thất bại

Khi con gặp chuyện, phản xạ tự nhiên của nhiều bà mẹ là xót con, dỗ dành con trước. Trong khi đó, các ông bố thường thiên về hướng dẫn cách giải quyết vấn đề.

Chính sự dẫn dắt mang tính lý trí này giúp trẻ hiểu rằng khóc lóc không giải quyết được mọi chuyện, quan trọng là tìm ra cách xử lý. Trẻ dần học được khả năng chịu đựng, suy nghĩ và vượt qua khó khăn thay vì sụp đổ ngay khi gặp trở ngại.

Nếu người bố luôn vắng mặt, trẻ dễ hình thành thói quen dựa dẫm cảm xúc, lớn lên thiếu khả năng chống chọi với áp lực cuộc sống.