Suốt hơn hai thập kỷ qua, công chúng vẫn luôn tò mò điều gì khiến Tạ Đình Phong chưa bao giờ thôi hướng về Vương Phi. Nếu âm nhạc là câu trả lời đầu tiên, thì thời trang xứng đáng là đáp án thứ hai.

Trước khi trở thành "thiên hậu" của Cbiz, cô đã là biểu tượng phong cách khó lòng sao chép. Đến mức truyền thông Trung Quốc từng gọi người đẹp sinh năm 1969 bằng cách ví von rất đặc biệt: "Một tia sét xuyên thủng bầu trời thời trang".

Minh chứng rõ nhất vừa được giới trẻ "đào lại" gần đây là khoảnh khắc Vương Phi nhận giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất tại Ultimate Song Chart Awards 1993. Giữa thập niên 90 khi Cbiz vẫn chuộng vẻ đẹp đài các, an toàn, nữ diva gây sốc khi xuất hiện với mái tóc Betty Boop, diện chiếc đầm nhựa hai dây trong suốt phủ ngoài áo crop-top cổ lọ lông mềm và quần len dáng briefs. Thiết kế xuyên thấu mang tinh thần vị lai ấy đã biến cô thành "người đi tiên phong" bạo dạn bậc nhất thời bấy giờ.

Việc phá vỡ quy tắc truyền thống đòi hỏi nhiều hơn một vóc dáng đẹp. Nó cần sự tự tin tuyệt đối vào cá tính, khí chất và gu thẩm mỹ của người mặc. Thật may là Vương Phi có đủ cả ba.

Bộ trang phục ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất khi nói về thời trang thập niên 90 của Vương Phi, đúng như cách truyền thông Trung Quốc từng miêu tả về cô - một tia sét đi trước thời đại khiến người ta giật mình chết lặng.

Trong suốt giai đoạn hoàng kim, nữ diva cùng stylist Titi Kwan đã xây dựng một đế chế phong cách khác biệt so với phần còn lại của Cbiz. Khi đồng nghiệp còn mải mê với trang phục dạ hội hào nhoáng, nữ diva đã chọn đồng hành cùng những thiết kế avant-garde như: Martin Margiela, Yohji Yamamoto, Helmut Lang, Vivienne Westwood, Dries Van Noten hay Ann Demeulemeester. Tủ đồ của cô là sự hòa trộn giữa nét tối giản, phi giới tính và tư duy ăn mặc theo trực giác chứ không chạy theo xu hướng.

Không dừng lại ở thời trang thảm đỏ hay đời thường, sân khấu biểu diễn của Vương Phi cũng là đỉnh cao thị giác. Vogue từng đánh giá rất cao chuỗi concert Comeback Tour (2010–2012) khi cô diện chiếc váy hình đèn chùm đính 10.000 viên pha lê Swarovski, kết hợp cùng dàn dựng sân khấu của đạo diễn Vương Gia Vệ. Song hành cùng đó, những kiểu tóc ngắn cá tính cũng trở thành "chữ ký" phong cách không thể tách rời của nữ ca sĩ.

Đến năm 2026, những khung hình cũ của Vương Phi lại bất ngờ bùng nổ trở lại trên TikTok. Giới trẻ đào lại từng layout trang phục, phụ kiện của cô để tìm cảm hứng. Vòng tuần hoàn thời trang đưa những chiếc váy xuyên thấu, quần briefs hay phong cách tối giản nổi loạn trở lại thành xu hướng, khiến cư dân mạng hiện đại chỉ biết thán phục: "Cô ấy vẫn luôn đi trước thời đại", "Người ngầu nhất mà tôi biết", "Ngày xưa mà vương phi đã mặc bạo hơn US-UK thế này rồi"...

Ảnh: Internet