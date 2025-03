"Trên bàn có 2 miếng thịt, con cho bố miếng nào?", con gái trả lời và phản ứng của ông bố khiến tất cả nhảy vào tranh cãi

Nhiều người thường nói con nhà giàu sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Bởi không chỉ có bệ đỡ vững chắc về tài chính mà ngay từ nhỏ, nhiều đứa trẻ đã được cha mẹ định hướng và dạy về bài học cuộc sống, những cách để "tiền đẻ ra tiền" tốt hơn. Những quan điểm gắn mác "người giàu dạy con" thường nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng nếu để học hỏi theo thì cũng không phải lúc nào cũng phù hợp với nhiều gia đình.

Điển hình như mới đây, một bài đăng đã gây bão mạng Weibo (Trung Quốc) khi chia sẻ về một cảnh tượng trong nhà hàng. Người đăng bài ẩn danh cho biết đang đi ăn thì thấy cảnh tượng người bố dạy con về cách chia phần thịt ăn. Bài đăng với tiêu đề "người giàu dạy con như thế nào?" nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều.

Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, nội dung được chia sẻ như sau:

"Hôm nay trong nhà hàng, tôi đã thấy một người bố đang dạy con gái mình khi trên bàn còn hai miếng thịt, 1 miếng to và 1 miếng nhỏ.

Người bố: Bố cũng muốn ăn thịt, con cho bố miếng to hay miếng nhỏ đây.

Con gái: Con cho bố miếng nhỏ, con ăn miếng to.

Lúc đó tôi nghĩ người bố sẽ trách cô bé. Nhưng ông không làm vậy. Ngược lại, ông còn khen cô bé và nói: "Con yêu, con làm đúng rồi. Phải nhớ rằng, chia sẻ có nghĩa là trao đi những thứ mình dư thừa, chứ không phải đem những thứ con đang cần cho người khác, như vậy chỉ khiến bản thân thiệt thòi thôi".

Nghe đến đây, tôi thật sự giật mình với câu nói đó!" .

Ảnh minh hoạ.

Quan điểm này nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Một bên thì đồng tình với quan điểm dạy con của ông bố, khi ông bố đã dạy con về bài học "trao đi những thứ mình dư thừa, chứ không đem thứ con đang cần cho người khác". Đây là một quan điểm khá thực tế và thực dụng, sẽ giúp cô con gái luôn biết cách đặt lợi ích của bản thân lên trước, rồi mới nghĩ đến lợi ích của người khác.

Tuy nhiên, cũng có nhiều người không đồng tình với quan điểm dạy con này. Bởi cha mẹ không phải là "người khác" để đứa trẻ học cách tính toán với người trong gia đình mình như vậy. Có câu thành ngữ nổi tiếng "Khôn ngoan đối đáp người ngoài/Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau" - và nhiều người cho rằng những gì tính toán thì nên dành cho người ngoài xã hội, chứ trong gia đình đôi khi cần nhường nhịn và biết san sẻ cho nhau.

Bên cạnh đó, một số cũng chỉ ra rằng đứa trẻ vẫn san sẻ phần thịt cho người bố, chứ không phải giành hết về phía mình. Dù sao đây cũng là tín hiệu tốt, khi đứa trẻ vẫn biết cách chia sẻ của mình cho người khác.

Ảnh minh hoạ.

Có thể thấy, những bài học giáo dục trẻ không phải đúng với tất cả gia đình. Thực tế cũng đã từng có rất nhiều phương pháp giáo dục con cái gây tranh cãi như: Dạy con kiểu đại bàng, hay dạy con kiểu "mẹ hổ, cha mèo"... Có những gia đình áp dụng và dạy nên những đứa trẻ xuất sắc. Nhưng cũng có nhiều trường hợp lại gây ám ảnh cho đứa trẻ, khiến chúng sợ hãi khi không được tự tin phát triển bản thân.

Vậy nên, thật khó để nhận xét cách người cha dạy con trong câu chuyện trên đúng hay sai! Quan trọng là đứa trẻ sống hạnh phúc, biết hi sinh đúng mức cho người khác, biết trân trọng giá trị bản thân... là được rồi.

Dưới đây là một số bình luận nhận xét nổi bật của netizen:

- "Mình đồng ý với việc này. Có những thứ đến tận bây giờ mình mới bắt đầu học được. Thật sự việc giáo dục tư tưởng cho con trẻ rất quan trọng. Cả tuổi thơ mình chỉ chạy theo suy nghĩ của người khác, điều đó khiến mình rất mệt mỏi và hạ thấp bản thân".

- "Mình thấy cũng đúng và cũng sai. Nếu là người khác mình sẽ làm vậy, nhưng với cha mẹ thì mình luôn lựa miếng ngon, miếng to gắp cho cha mẹ chứ".

- "Trước khi dạy con làm giàu thì phải dạy con làm người, đó là dạy con hiếu thảo. Con cái còn nhỏ thì cha mẹ nhường, thậm chí nhịn để cho con ăn, nhưng trưởng thành rồi phải biết nhường nhịn cho cha mẹ. Không biết quan điểm mọi người sao, chứ gì ngon mình cũng nghĩ tới ba mình đầu tiên, kể cả lúc nhỏ nhà mình thu hoạch được quả gì đem cho hàng xóm thì ba mình cũng dạy phải lựa quả to quả ngon đi cho. Đem biếu anh, biếu chị mình cũng lựa đồ ngon để biếu. Bây giờ mình vẫn dạy con mình như vậy, giàu nhưng phải sang, nghèo nhưng không hèn".

- "Biết chia sẻ đã là điều đáng quý rồi. Cho đi những thứ mình dư ra chứ, không phải ăn chưa đủ no mà đã cố gắng cho người khác. Vậy thì chính là có lỗi với bản thân, với bố mẹ mình. Bố mẹ phải nhìn thấy được con mình sống tốt, sống đầy đủ rồi mới đi giúp đỡ người khác chứ không phải còn đói ăn mà dành những thứ tốt cho người khác được. Mỗi ng một cách dạy nhưng thiết nghĩ bản thân mình phải đầy đủ, phải sẵn sàng thì hãy cho đi. Cái mà bản thân mình cần lại phải nhịn đau chia cho người khác thì bản thân mình cũng không vui vẻ".

- "Ông bố dạy đúng nhưng không hợp hợp ngữ cảnh. Vì với bố mẹ thì không phải "người khác", chưa nói đến bố còn là ân nhân dẫn mình đi ăn. Về lý về tình thì phải để bố phần to, mình phần nhỏ và sau khi ăn nói với bố: "Bố ơi lúc nãy con nhường bố phần to, con ăn phần nhỏ, con vẫn chưa no còn muốn ăn thêm 1 phần nhỏ nữa..." Dạy con hãy dạy cách ứng xử khôn khéo, nếu được hãy dạy thêm cho con 1 vài kỹ thuật nữa sẽ tốt hơn".

- "Cái này nó còn tùy thuộc vào mục đích sống ở đời của mọi người nữa! Không nên đánh giá người khác vì mình không phải là họ. Nếu hoán đổi, có khi trong tình huống đó mình xử sự còn tệ hơn đấy".

- "Mình thấy nên dạy con khác chút: Con cứ làm thế nào mà bản thân con cảm thấy hạnh phúc là được. Nếu chia sẻ phần to mà thấy hạnh phúc, thấy vui, không cảm thấy thiệt thòi, không do dự đắn đo thì cứ trao đi phần to và ngược lại. Chứ nếu đứa trẻ có tính cách thích chia sẻ với người khác, nhưng người cha dạy con phải giành giật với đời thì cũng tội cho đứa trẻ ấy".

Còn bạn, bạn nghĩ sao về quan điểm trên?