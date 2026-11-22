Khoảnh khắc con cất tiếng khóc đầu đời luôn là một trong những giây phút xúc động nhất đối với mỗi người mẹ. Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, điều bố mẹ mong mỏi nhất không phải con xinh đẹp hay bụ bẫm đến đâu, mà là con được sinh ra khỏe mạnh, bình an.

Thực tế, ngay từ khi mới lọt lòng, cơ thể trẻ đã có những biểu hiện giúp bác sĩ đánh giá khả năng thích nghi với môi trường bên ngoài bụng mẹ.

Đặc biệt, 3 dấu hiệu dưới đây thường được xem là những tín hiệu đáng mừng về sức khỏe của trẻ sơ sinh.

1. Tiếng khóc đầu đời rõ ràng, hơi thở ổn định

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Nhiều bà mẹ từng kể rằng, chỉ đến khi nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của con, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng khóc sau sinh không đơn thuần là phản ứng khi trẻ rời khỏi bụng mẹ. Đây còn là một trong những dấu hiệu cho thấy em bé đang bắt đầu tự hô hấp và thích nghi với môi trường mới.

Trong bụng mẹ, thai nhi nhận oxy thông qua nhau thai. Nhưng ngay sau khi chào đời, phổi phải đảm nhận chức năng trao đổi khí.

Một em bé khóc rõ ràng, sau đó thở đều, có nhịp tim và sắc da phù hợp thường là tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, không phải trẻ khóc càng to thì càng khỏe. Một số em bé không khóc lớn nhưng vẫn thở tốt và hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng nhất vẫn là khả năng hô hấp và tình trạng sức khỏe tổng thể được nhân viên y tế đánh giá ngay sau sinh.

2. Có những phản xạ tự nhiên nhanh nhạy

Có bao giờ bố mẹ nhận thấy em bé vừa chào đời đã biết quay đầu tìm ti mẹ, mút môi hoặc bất ngờ giật mình khi nghe tiếng động lớn?

Đó là những phản xạ sơ sinh tự nhiên, cho thấy hệ thần kinh của trẻ đang bắt đầu thực hiện những chức năng quan trọng.

Ngay từ những ngày đầu đời, trẻ thường có một số phản xạ đặc trưng như:

Phản xạ tìm bú: Khi được chạm nhẹ vào vùng má hoặc quanh miệng, trẻ có xu hướng quay đầu về phía kích thích.

Khi được chạm nhẹ vào vùng má hoặc quanh miệng, trẻ có xu hướng quay đầu về phía kích thích. Phản xạ mút: Giúp trẻ bú sữa và tiếp nhận dinh dưỡng.

Giúp trẻ bú sữa và tiếp nhận dinh dưỡng. Phản xạ giật mình: Trẻ có thể dang tay, co tay hoặc thay đổi tư thế khi gặp kích thích bất ngờ.

Trẻ có thể dang tay, co tay hoặc thay đổi tư thế khi gặp kích thích bất ngờ. Phản xạ nắm: Khi có vật chạm vào lòng bàn tay, trẻ có thể tự động nắm lại.

Sự xuất hiện của các phản xạ phù hợp với độ tuổi là một dấu hiệu quan trọng khi đánh giá hoạt động thần kinh của trẻ.

Dù vậy, bố mẹ không nên tự kết luận con thông minh hay khỏe mạnh hơn chỉ vì phản xạ mạnh hoặc nhanh. Bác sĩ cần xem xét cả tính đối xứng, mức độ đáp ứng và sự phát triển của trẻ theo từng giai đoạn.

3. Cân nặng khi sinh phù hợp với tuổi thai

Không ít gia đình quan niệm rằng trẻ sơ sinh càng nặng cân, càng bụ bẫm thì càng khỏe mạnh.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải em bé nặng bao nhiêu, mà là cân nặng có phù hợp với tuổi thai và tình trạng phát triển hay không.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trẻ có cân nặng khi sinh dưới 2,5 kg được xếp vào nhóm nhẹ cân. Với trẻ đủ tháng, khoảng cân nặng từ 2,5 đến 4 kg thường được xem là khoảng tham khảo phổ biến.

Trẻ có cân nặng phù hợp thường có một khởi đầu thuận lợi hơn về mặt thể chất. Trong khi đó, trẻ nhẹ cân có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ ấm, bú sữa và thích nghi với môi trường bên ngoài.

Dẫu vậy, một em bé sinh ra nặng 3 kg chưa chắc khỏe mạnh hơn em bé nặng 2,7 kg. Bác sĩ còn phải xem xét tuổi thai, chiều dài cơ thể, vòng đầu, khả năng bú và nhiều chỉ số khác.

Vì thế, bố mẹ không cần quá áp lực về việc con phải thật bụ bẫm khi chào đời.

Con có đủ 3 dấu hiệu này là niềm vui lớn, nhưng chăm sóc sau sinh mới là điều quan trọng

Một em bé chào đời với tiếng khóc rõ ràng, hô hấp ổn định, phản xạ phù hợp và cân nặng tương xứng với tuổi thai đã có những tín hiệu khởi đầu đáng mừng.

Tuy nhiên, những dấu hiệu này không thể bảo đảm rằng trẻ sẽ luôn khỏe mạnh hoặc không gặp vấn đề sức khỏe trong tương lai.

Trong những ngày đầu, bố mẹ vẫn cần chú ý đến khả năng bú, giấc ngủ, thân nhiệt, màu da và mức độ tỉnh táo của trẻ. Nếu trẻ bỏ bú, khó đánh thức, thở bất thường, tím tái hoặc có biểu hiện bất thường khác, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Mỗi em bé có một thể trạng và tốc độ phát triển riêng. Có trẻ sinh ra bụ bẫm, có trẻ nhỏ nhắn, có bé khóc rất to nhưng cũng có bé khá yên tĩnh.

Điều quý giá nhất không phải con có vẻ ngoài nổi bật ngay từ lúc lọt lòng, mà là được theo dõi sức khỏe, chăm sóc đúng cách và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.

Với bố mẹ, món quà lớn nhất trong ngày con chào đời chính là hai chữ bình an.

Nguồn: Sohu