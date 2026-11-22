Trời lạnh, sợ cháu bị rét, một người bà đã mặc cho đứa trẻ 11 tháng tuổi tới 7-8 lớp quần áo, bên ngoài còn quấn thêm chăn dày. Khi được đưa đến bệnh viện, bé sốt tới 40 độ C. Bác sĩ cảnh báo tình trạng ủ ấm quá mức có thể gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Mỗi khi mùa đông đến, chuyện mặc bao nhiêu quần áo cho trẻ lại trở thành chủ đề khiến không ít gia đình tranh luận. Người trẻ cho rằng chỉ cần mặc đủ ấm, trong khi ông bà thường lo cháu bị lạnh nên muốn mặc thêm vài lớp.

Một bà mẹ sống tại thành phố ven biển Trung Quốc kể rằng, dù nhiệt độ mùa đông ở nơi cô sinh sống thường vẫn trên 10 độ C, mẹ chồng luôn bắt cháu mặc áo khoác bông thật dày mỗi khi ra ngoài.

Cô thường phải cởi bớt áo cho con ngay khi ra khỏi nhà vì lo bé vận động một lúc sẽ đổ mồ hôi. Thậm chí, mỗi lần đưa con đi chơi, cô đều mang theo một chiếc túi lớn chỉ để đựng chiếc áo bông mà bà đã mặc thêm cho cháu.

Trong một chuyến đến thăm bạn ở miền Bắc Trung Quốc vào mùa đông, cô nhận thấy tình cảnh tương tự.

Những đứa trẻ được bà chăm sóc thường mặc nhiều lớp quần áo, trông tròn vo như những quả bóng nhỏ. Có bé đã 2 tuổi nhưng vì quần áo quá dày nên đi lại khó khăn, ngã xuống rồi cũng khó tự đứng dậy.

Trong khi đó, những đứa trẻ được mẹ đưa đi chơi thường mặc gọn nhẹ hơn, có thể chạy nhảy thoải mái.

Điều khiến nhiều phụ huynh lo lắng là việc mặc quá nhiều quần áo không chỉ khiến trẻ khó vận động mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một trường hợp được nhắc đến là bé 11 tháng tuổi phải nhập viện khi sốt tới 40 độ C.

Khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện đứa trẻ được mặc tới 7-8 lớp quần áo, bao gồm hai chiếc áo phao, một áo phao không tay, áo lót, áo len cùng nhiều lớp áo khác. Bên ngoài, người bà còn quấn thêm một lớp chăn dày.

Nguyên nhân là bà lo cháu bị lạnh, cho rằng càng mặc nhiều quần áo thì càng an toàn.

Bác sĩ cảnh báo việc ủ ấm quá mức có thể khiến trẻ bị quá nóng, làm tăng nguy cơ xảy ra hội chứng ủ ấm ở trẻ nhỏ.

Vì sao ông bà thường thích mặc thật nhiều quần áo cho cháu?

1. Cảm nhận nóng lạnh của người già và trẻ nhỏ không giống nhau

Khi tuổi tác tăng lên, quá trình trao đổi chất và khả năng tuần hoàn máu ngoại vi có thể thay đổi, khiến nhiều người lớn tuổi dễ cảm thấy lạnh.

Vì thế, khi bản thân thấy rét, ông bà thường nghĩ rằng cháu nhỏ cũng đang lạnh.

Tuy nhiên, trẻ em có mức độ vận động và khả năng điều hòa thân nhiệt khác người lớn. Việc mặc quá nhiều quần áo có thể khiến trẻ nóng bức, đổ mồ hôi, đặc biệt khi chạy nhảy.

Một sai lầm phổ biến khác là thấy tay chân trẻ hơi lạnh liền vội vàng mặc thêm áo.

Thực tế, tay chân hơi mát không nhất thiết có nghĩa là trẻ đang bị lạnh. Phụ huynh có thể kiểm tra vùng ngực hoặc lưng, đồng thời quan sát biểu hiện của trẻ để đánh giá mức độ thoải mái.

2. Kinh nghiệm nuôi con ngày xưa khiến ông bà luôn sợ cháu bị rét

Nhiều người thuộc thế hệ trước từng trải qua thời kỳ điều kiện sống còn thiếu thốn, quần áo mùa đông không đủ ấm.

Vì thế, họ hình thành suy nghĩ rằng mặc càng dày càng tốt, còn mặc ít sẽ dễ bị ốm.

Chỉ cần cháu ho vài tiếng hoặc chảy nước mũi, người lớn có thể lập tức cho rằng trẻ bị nhiễm lạnh và cần mặc thêm áo.

Tuy nhiên, cảm lạnh chủ yếu do virus gây ra. Ho, sổ mũi cũng có thể liên quan đến dị ứng hoặc nhiều nguyên nhân khác, không thể chỉ dựa vào đó để kết luận trẻ mặc thiếu ấm.

3. Ông bà sợ cháu bị bệnh và bị con cái trách móc

Khi được giao chăm sóc cháu, nhiều ông bà cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Họ lo lắng nếu cháu bị ốm, bố mẹ đứa trẻ sẽ trách rằng ông bà chăm sóc không cẩn thận.

Vì vậy, suy nghĩ "thà mặc nóng một chút còn hơn để cháu bị lạnh" trở thành lựa chọn khiến họ cảm thấy yên tâm.

Đây cũng là lý do không ít người già vẫn kiên quyết mặc thêm áo cho cháu dù trẻ đã đổ mồ hôi.

4. Mặc ấm cho cháu cũng là cách ông bà thể hiện tình yêu thương

Với nhiều người lớn tuổi, tình yêu thương không được thể hiện bằng những lời nói ngọt ngào mà thông qua việc chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ và quần áo.

Những câu hỏi như "Cháu có lạnh không?", "Có cần mặc thêm áo không?", "Ăn thêm chút nữa nhé?" chính là cách ông bà quan tâm đến con cháu.

Đằng sau việc mặc quá nhiều quần áo đôi khi không phải sự cố chấp, mà là nỗi lo và tình thương.

Tuy nhiên, tình yêu thương cũng cần đi cùng kiến thức chăm sóc trẻ phù hợp.

Mặc quá ấm nguy hiểm thế nào? Bố mẹ cần chú ý điều gì?

Trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh, chưa có khả năng điều hòa thân nhiệt hoàn thiện như người trưởng thành.

Nếu bị mặc quá nhiều lớp quần áo, quấn chăn dày hoặc nằm trong môi trường quá nóng, trẻ có thể khó tỏa nhiệt.

Tình trạng quá nóng kéo dài có nguy cơ gây mất nước, rối loạn điều hòa thân nhiệt và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Để giữ ấm cho trẻ đúng cách trong mùa đông, phụ huynh có thể áp dụng một số nguyên tắc:

* Kiểm tra vùng ngực hoặc lưng: Nếu vùng này ấm dễ chịu, trẻ thường không cần mặc thêm áo. Nếu nóng và đổ mồ hôi, nên giảm bớt lớp quần áo.

* Mặc nhiều lớp mỏng: Thay vì mặc một chiếc áo quá dày, có thể phối hợp nhiều lớp vừa phải để dễ cởi bớt khi nhiệt độ thay đổi.

* Chú ý khi trẻ vận động: Khi chạy nhảy, trẻ có thể nóng lên nhanh chóng nên cần điều chỉnh trang phục.

* Không ủ kín trẻ đang sốt: Khi trẻ sốt, cần cho mặc quần áo thoáng, phù hợp với nhiệt độ môi trường, tránh quấn chăn dày để cố làm trẻ toát mồ hôi.

Đặc biệt, nếu trẻ sốt cao, lừ đừ, khó thở, co giật hoặc có dấu hiệu mất nước, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá kịp thời.

Có một kiểu lạnh mang tên "bà nghĩ cháu đang lạnh"

Câu nói vui này có lẽ rất quen thuộc với nhiều gia đình có ông bà chăm cháu.

Thực tế, không ít mâu thuẫn giữa các thế hệ bắt nguồn từ sự khác biệt trong cách nuôi dạy trẻ. Người trẻ tin vào kiến thức chăm sóc hiện đại, còn ông bà thường dựa trên kinh nghiệm tích lũy suốt nhiều năm.

Thay vì chỉ trích ông bà vì mặc quá nhiều quần áo cho cháu, bố mẹ có thể nhẹ nhàng giải thích vì sao trẻ cần được giữ ấm vừa đủ, hướng dẫn cách kiểm tra thân nhiệt và chuẩn bị sẵn những bộ trang phục dễ điều chỉnh.

Bởi suy cho cùng, cả bố mẹ lẫn ông bà đều mong muốn điều tốt nhất cho đứa trẻ.

Yêu thương trẻ không có nghĩa là mặc cho con càng nhiều quần áo càng tốt. Giữ ấm đúng cách, không để trẻ bị lạnh nhưng cũng không khiến trẻ quá nóng mới là điều quan trọng nhất.

Bản dịch đã giữ các tình tiết và bốn nguyên nhân chính trong bài gốc, đồng thời diễn đạt lại bằng văn phong báo chí tiếng Việt. Phần cảnh báo y tế được làm rõ để tránh hiểu nhầm rằng mặc nhiều quần áo chắc chắn gây sốt 40 độ C.

Nguồn: Sohu