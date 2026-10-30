Trẻ quấy khóc đêm: Những điều mẹ bỉm dễ bỏ qua

Vi chất hằng ngày và giấc ngủ của con

Cảm giác mệt mỏi khi đồng hồ điểm 2-3 giờ sáng mà con vẫn giật mình, khóc thét là nỗi ám ảnh của nhiều mẹ bỉm sữa. Giấc ngủ của trẻ chịu ảnh hưởng từ thói quen sinh hoạt, môi trường ngủ, tâm lý và cả chế độ dinh dưỡng, trong đó có vi chất.

Canxi, sắt, kẽm, magie hay vitamin nhóm B là những dưỡng chất thiết yếu bé cần mỗi ngày trong quá trình lớn lên. Đặc biệt, bộ đôi vitamin D3 và K2 được nhắc đến nhiều vì hỗ trợ cơ thể tăng cường hấp thu canxi và phospho, góp phần hỗ trợ duy trì xương và răng.

Giấc ngủ của bé chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, trong đó có dinh dưỡng. Ảnh: pvproductions

Gỡ rối "cuộc chiến" bổ sung vi chất cho con

Dù hiểu rõ tầm quan trọng của D3K2, nhiều mẹ vẫn "bó tay" vì trẻ nhạy cảm với mùi vị hoặc sợ uống các loại dung dịch có lượng lớn. Việc bổ sung vi chất vô tình trở thành "cuộc chiến" của nôn trớ và nước mắt.

Để giải quyết vấn đề này, xu hướng chăm con hiện đại ưu tiên các sản phẩm có dạng bào chế nhỏ gọn, thân thiện với trẻ. Một gợi ý mẹ có thể tham khảo là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Gumazing Vitamin D3+K2 Drops . Sản phẩm được thiết kế dạng nhỏ giọt tiện lợi, dễ dàng nhỏ trực tiếp hoặc pha cùng sữa, nước hoa quả và thức ăn.

Chỉ với 0,2 ml (tương đương 6 giọt), sản phẩm cung cấp hàm lượng tiêu chuẩn gồm 10 mcg (400 IU) vitamin D3 và 25 mcg vitamin K2 (MK-7). Nhờ đó, Gumazing mang lại các công dụng chính:

Hỗ trợ bổ sung vitamin D3 và vitamin K2 cho cơ thể.

Hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi và phospho.

Hỗ trợ duy trì xương, răng chắc khỏe và tăng cường sức đề kháng.

(Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mẹ nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế trước khi dùng cho bé).

Sản phẩm Gumazing Vitamin D3+K2 Drops với dạng nhỏ giọt tiện lợi.

Để yên tâm về nguồn gốc và chất lượng, các gia đình thường ưu tiên lựa chọn những hệ thống phân phối mẹ và bé lớn. Tại chuỗi cửa hàng Con Cưng từ Bắc vào Nam, mẹ có thể dễ dàng tìm hiểu trực tiếp các dòng sản phẩm Gumazing nhờ sự tư vấn từ đội ngũ nhân viên. Đối với những người bận rộn, việc đặt mua qua ứng dụng Con Cưng và nhận hàng tận nhà cũng giúp hành trình chăm con trở nên thảnh thơi, nhẹ nhàng hơn.

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gumazing Vitamin D3+K2 drops

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAKURA

Địa chỉ: 28 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.