Nhiều trẻ em ngày nay có điều kiện học tập, giải trí đầy đủ nhưng lại dành phần lớn thời gian trong không gian riêng, ít tương tác trực tiếp với bạn bè và người thân. Ảnh minh họa: ITN.

Đằng sau những đứa trẻ tưởng như đủ đầy ấy là sự mong manh về kết nối khiến không ít phụ huynh và chuyên gia giáo dục trăn trở.

Nếu trước đây trẻ em thường lớn lên trong các cộng đồng gắn kết, thì hiện nay nhiều em trưởng thành trong những không gian riêng tư hơn. Điều đó không có nghĩa các em kém hạnh phúc hơn, nhưng chắc chắn sự đủ vật chất ấy lại đang khiến trẻ kết nối với thế giới đang khác đi.

“Gói” tuổi thơ vào những không gian riêng

Chiều cuối tuần, tại một khu chung cư đông đúc ở Hà Nội, sân chơi vẫn có trẻ em qua lại nhưng không còn cảnh những nhóm trẻ ríu rít tụ tập như trước. Một số em ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người cầm một thiết bị điện tử. Một số khác tham gia lớp học năng khiếu hoặc được người lớn đưa đi học thêm.

Chị Mai Anh (39 tuổi, Hà Nội) từng nghĩ con trai mình là một đứa trẻ “dễ nuôi”. Cậu bé học lớp 5, kết quả học tập luôn nằm trong nhóm khá giỏi của lớp, có thể giao tiếp tiếng Anh lưu loát và chưa từng khiến bố mẹ phải phiền lòng vì những trò nghịch ngợm hay vi phạm kỷ luật.

Mỗi ngày đi học về, sau bữa cơm tối, cậu bé thường trở về phòng riêng. Không gian quen thuộc của em là chiếc bàn học, giá sách và màn hình máy tính. Cuối tuần, thay vì háo hức rủ bạn ra ngoài hay xin bố mẹ đưa đi chơi, em thường lựa chọn ở nhà.

“Có những đợt nghỉ dài, con gần như không có liên lạc, tương tác với bạn bè. Tôi hỏi có muốn mời bạn đến nhà chơi không thì con bảo không cần. Hỏi cuối tuần muốn đi đâu, muốn gặp ai thì câu trả lời thường là con ở nhà cũng được”, chị Mai Anh kể.

Điều khiến chị lo lắng hơn là con ít chia sẻ cảm xúc. Những câu chuyện ở trường, những niềm vui hay khó khăn trong cuộc sống thường được trả lời bằng vài câu ngắn gọn.

Những cuộc trò chuyện với bố mẹ cũng ngày càng ngắn lại. Nếu như hồi tiểu học những năm đầu, con còn hào hứng kể chuyện cô giáo, bạn bè hay những điều xảy ra trong lớp thì nay mọi câu hỏi dường như chỉ nhận được những câu trả lời cụt lủn: “Bình thường”, “Không có gì”, “Vẫn thế”.

“Con vẫn sống vui vẻ, vẫn học tập bình thường, nhưng tôi có cảm giác con đang thu mình vào một thế giới riêng. Càng lớn, khoảng cách ấy càng rõ hơn. Đôi khi tôi tự hỏi liệu con có thực sự có những người bạn thân để chia sẻ hay không, hay mọi cảm xúc đều được giữ lại trong lòng”, chị trầm ngâm.

Câu chuyện của chị Mai Anh không phải cá biệt, nhiều phụ huynh cho biết họ nhận thấy con mình có xu hướng ít giao tiếp trực tiếp hơn so với thế hệ trước.

Anh Hoàng Nam (42 tuổi, Hải Phòng) nhớ lại tuổi thơ của mình gắn liền với những buổi đá bóng, chơi bi, thả diều cùng đám bạn trong xóm. Những mối quan hệ ấy kéo dài nhiều năm và trở thành một phần ký ức tuổi thơ.

“Còn con trai tôi hiện nay có rất nhiều bạn trên danh sách liên lạc, nhưng nếu hỏi người bạn thân nhất là ai thì cháu ngập ngừng rất lâu”, anh kể.

Theo anh Nam, con vẫn giao tiếp bình thường trong lớp học, vẫn tham gia các hoạt động nhóm khi được yêu cầu. Tuy nhiên, ngoài môi trường học tập, các mối quan hệ của trẻ khá rời rạc. Anh cho biết, cảm giác các con gặp rất nhiều người nhưng lại có ít mối quan hệ sâu sắc hơn trước.

Một giáo viên tiểu học tại Hà Nội cũng cho biết hiện tượng này ngày càng dễ nhận thấy trong trường học. Theo cô, nhiều học sinh có năng lực học tập tốt nhưng gặp khó khăn trong việc hòa nhập tập thể, xử lý mâu thuẫn hoặc duy trì tình bạn.

“Có những em rất tự tin khi thuyết trình trước lớp nhưng lại không biết bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn mới. Khi xảy ra bất đồng trong lúc chơi, các em thường chọn cách tránh né thay vì tìm cách giải quyết”, cô nhận xét.

Sự thay đổi trong môi trường sống, công nghệ và nhịp sinh hoạt gia đình đang tác động tới cách trẻ em xây dựng các mối quan hệ và kết nối cảm xúc. Ảnh minh họa: ITN.

Khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc

Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi trong môi trường sống đang góp phần làm thay đổi cách trẻ em kết nối với thế giới xung quanh.

PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), cho rằng trẻ em hiện nay lớn lên trong điều kiện vật chất tốt hơn nhưng lại có ít cơ hội tương tác tự nhiên hơn.

Thực tế cho thấy các gia đình hiện nay phổ biến sống tại các khu đô thị hiện đại, trong những căn hộ khép kín. Trẻ có không gian riêng, thiết bị riêng, lịch trình riêng. Điều đó mang lại sự tiện nghi nhưng đồng thời cũng làm giảm những tương tác tự phát vốn rất quan trọng đối với sự phát triển cảm xúc.

Theo ông Lâm Minh Châu, trước đây trẻ em thường dành nhiều thời gian ở các không gian cộng đồng như sân chơi, ngõ xóm, khu tập thể. Các mối quan hệ được hình thành một cách tự nhiên thông qua việc chơi cùng nhau, tranh cãi, làm lành rồi tiếp tục gắn bó.

Ngày nay, nhiều hoạt động của trẻ được tổ chức theo lịch trình cố định. Thời gian tự do để khám phá, kết nối và xây dựng các mối quan hệ theo cách riêng của mình ngày càng ít hơn. Không phải trẻ em ngày nay không có bạn bè. Vấn đề là nhiều mối quan hệ diễn ra trong những khuôn khổ được sắp xếp sẵn và thiếu cơ hội phát triển thành những kết nối sâu sắc.

Nhắc đến sự thay đổi trong cách trẻ kết nối, nhiều người thường nghĩ ngay đến các thiết bị điện tử và mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây chỉ là một phần của câu chuyện. PGS.TS Lâm Minh Châu cho rằng công nghệ không hoàn toàn làm trẻ cô lập. Trên thực tế, công nghệ giúp trẻ tiếp cận thông tin, kết nối với nhiều người và mở rộng cơ hội học tập.

Tuy nhiên, nếu phần lớn thời gian tương tác diễn ra qua màn hình, trẻ có thể bỏ lỡ những trải nghiệm giao tiếp trực tiếp vốn đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành cảm xúc và kỹ năng xã hội. Ông phân tích, hành vi nhắn tin khác với trò chuyện trực tiếp. Một biểu tượng cảm xúc không thể thay thế hoàn toàn ánh mắt, giọng nói hay những phản ứng tự nhiên giữa con người với nhau.

Nhiều trẻ em có xu hướng thu mình trong những “ốc đảo” riêng và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ gắn bó ngoài đời thực. Ảnh minh họa: ITN.

Bên cạnh đó, nhịp sống hiện đại cũng khiến thời gian dành cho các mối quan hệ gia đình thay đổi. Nhiều phụ huynh bận rộn với công việc, trong khi trẻ em dành phần lớn thời gian cho học tập và các hoạt động có tổ chức. Những cuộc trò chuyện dài, những bữa cơm đủ đầy thành viên hay những khoảng thời gian cùng nhau trải nghiệm trở nên ít hơn.

Các chuyên gia cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến trẻ gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc. Nếu trẻ không quen được lắng nghe và trò chuyện thường xuyên từ nhỏ, việc bộc lộ cảm xúc khi lớn lên sẽ trở nên khó khăn hơn.

Điều đáng chú ý là sự thiếu kết nối ở trẻ không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng những dấu hiệu rõ ràng. Nhiều em vẫn học tập tốt, vẫn tham gia các hoạt động bình thường và không gặp vấn đề nghiêm trọng về hành vi. Chính vì vậy, những khoảng trống cảm xúc đôi khi bị bỏ qua.

Theo các chuyên gia, một số biểu hiện có thể nhận thấy gồm việc trẻ ít chia sẻ suy nghĩ cá nhân, ngại bày tỏ cảm xúc, gặp khó khăn trong việc duy trì tình bạn hoặc dễ thu mình khi đối mặt với áp lực. Chuyên gia cho rằng khả năng kết nối không chỉ liên quan đến giao tiếp mà còn ảnh hưởng đến cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới.

“Thông qua các mối quan hệ, trẻ học cách đồng cảm, thấu hiểu người khác, xử lý xung đột và xây dựng sự tự tin. Nếu những trải nghiệm đó bị hạn chế, quá trình phát triển cảm xúc của trẻ cũng có thể bị ảnh hưởng”, PGS.TS Lâm Minh Châu nhận định.

Nhiều chuyên gia cùng chung nhận định, đây là xu thế không thể đảo ngược, không nên nhìn nhận hiện tượng này theo hướng bi quan hoặc so sánh đơn thuần với quá khứ. Mỗi thế hệ đều lớn lên trong những điều kiện xã hội khác nhau. Trẻ em ngày nay có nhiều cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và các nguồn lực giáo dục hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây.

Tuy nhiên, cùng với những lợi thế đó là những thay đổi đáng chú ý trong cách trẻ xây dựng các mối quan hệ và kết nối cảm xúc. Nếu trước đây trẻ em thường lớn lên trong các cộng đồng gắn kết, thì hiện nay nhiều em trưởng thành trong những không gian riêng tư hơn. Điều đó không có nghĩa các em kém hạnh phúc hơn, nhưng chắc chắn cách các em kết nối với thế giới đang khác đi.

Sự thay đổi ấy đang đặt ra nhiều câu hỏi cho gia đình, nhà trường và xã hội về những nhu cầu thực sự của trẻ em trong thời đại mới. Bởi đằng sau những bảng điểm đẹp, những kỹ năng công nghệ thành thạo hay những lịch trình được sắp xếp kín mít, điều trẻ em cần không chỉ là kiến thức và thành tích. Các em còn cần những mối quan hệ để sẻ chia, những trải nghiệm để đồng cảm và những kết nối đủ sâu để cảm nhận mình là một phần của thế giới xung quanh.

Và có lẽ, thước đo về sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ nằm ở những gì em biết, mà còn ở khả năng kết nối với những người khác bằng cảm xúc chân thành và sự thấu hiểu.