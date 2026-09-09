Trẻ bị xoắn ruột, thủng ruột do nuốt nam châm

Ảnh: Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa tiếp nhận bé Đ.M.T., 26 tháng tuổi, trong tình trạng nôn nhiều, mệt lả, đau bụng, sốt, quấy khóc, da nhợt, mất nước và bụng chướng.

Kết quả siêu âm và X-quang cho thấy các quai ruột non giãn lớn, có dịch tự do trong ổ bụng, hình ảnh mức nước - hơi và một dị vật cản quang kích thước khoảng 14 x 4 mm ở vùng hạ vị.

Qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị xoắn ruột do dị vật gây thủng ruột, viêm phúc mạc và sốc nhiễm khuẩn. Trẻ được hồi sức chống sốc và chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong phẫu thuật, ekip phát hiện một đoạn ruột bị xoắn, các quai ruột phía trên giãn lớn, thành ruột dày và tím. Sau khi gỡ dính và tháo xoắn, các bác sĩ lấy ra dị vật gồm 3 viên nam châm nhỏ dính chặt vào nhau. Các viên nam châm gây thủng ruột non, dính vào bờ mạc treo và tạo tình trạng thoát vị nội dẫn đến xoắn ruột.

Các bác sĩ khâu phục hồi vị trí tổn thương, làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Sau phẫu thuật, trẻ tiếp tục được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực do nhiễm trùng nặng, gồm chống sốc, kháng sinh, thở máy, an thần và nuôi dưỡng tĩnh mạch.

Sau hơn nửa tháng điều trị, sức khỏe trẻ ổn định, cai được máy thở, tự ăn uống, sinh hoạt và được xuất viện.

Theo BSCKI Nguyễn Kim Hiếu, Khoa Ngoại Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, nuốt dị vật là tai nạn nguy hiểm ở trẻ nhỏ, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi. Các dị vật như nam châm, pin cúc áo, đồng xu hoặc vật nhỏ khác có thể gây tổn thương đường tiêu hóa.

Đặc biệt, khi nuốt từ hai viên nam châm trở lên, các viên nam châm có thể hút nhau qua thành ruột, gây tổn thương, thủng ruột và các biến chứng nghiêm trọng.

Phụ huynh cần kiểm tra đồ chơi, cất các vật nhỏ ngoài tầm với của trẻ và không để trẻ tự chơi với các loại nam châm. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, không tự gây nôn hoặc chờ đợi tại nhà mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.