Trẻ bị tổn thương mắt do xiên nướng và kéo

Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho hai bệnh nhi bị chấn thương mắt do vật sắc nhọn trong sinh hoạt hằng ngày.

Một bệnh nhi ở Phú Thọ bị xiên nướng bằng kim loại đâm vào mắt trong lúc chơi. Trẻ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rách giác mạc, đục và vỡ thể thủy tinh mắt phải, có nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực.

Ngay trong đêm, các bác sĩ Khoa Mắt phối hợp với Trung tâm Nhi khoa và Trung tâm Gây mê hồi sức hội chẩn, đánh giá toàn trạng và phẫu thuật khâu phục hồi nhãn cầu. Trẻ đồng thời có viêm đường hô hấp nên cần được theo dõi và phối hợp điều trị giữa các chuyên khoa. Sau phẫu thuật, tình trạng ổn định, siêu âm mắt chưa ghi nhận thêm tổn thương bất thường.

Một trường hợp khác là trẻ gần 3 tuổi bị kéo đâm vào mắt khi chơi. Bệnh nhi được phẫu thuật cấp cứu do tổn thương nhãn cầu, sau đó tình trạng giải phẫu mắt và thị lực có cải thiện.

Theo các bác sĩ, trẻ nhỏ có tính tò mò, thường muốn cầm nắm và khám phá đồ vật nhưng chưa nhận thức đầy đủ về nguy hiểm. Những vật dụng như xiên nướng, kéo, đũa, bút, que tre, tăm hoặc mảnh thủy tinh đều có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu trẻ cầm chơi hoặc vừa cầm vừa chạy nhảy.

Cha mẹ cần chủ động cất dao, kéo và các vật sắc nhọn ngoài tầm với của trẻ, không để trẻ dùng đồ dùng sinh hoạt làm đồ chơi. Đặc biệt, không để trẻ vừa chạy nhảy vừa cầm hoặc ngậm các vật dài, cứng, nhọn.

Khi trẻ bị vật sắc nhọn đâm vào mắt, cần không tự ý rút dị vật, không ấn, đè hoặc dụi mắt, không tự nhỏ thuốc hay áp dụng các phương pháp dân gian. Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Mắt càng sớm càng tốt. Trong quá trình di chuyển, cần hạn chế tác động vào mắt và tránh làm dị vật di chuyển.