Trào lưu sử dụng mỹ phẩm hữu cơ Wonmom, thảo mộc thiên nhiên made in vietnam tại Mỹ

Câu chuyện của mẹ H.T (California, Mỹ) là một trong số đó. Chia sẻ của chị cũng là nỗi niềm chung của rất nhiều bà mẹ đang sống tại nước ngoài:

Mình lấy chồng và bắt đầu định cư tại Mỹ từ năm 2017. Về cơ bản, đời sống, sinh hoạt ở đây rất tốt, nhất là điều kiện chăm sóc sức khỏe cho bà bầu và sau sinh. Năm 2021 vừa qua, mình sinh bé thứ 2 và được chăm sóc, tiếp đón tận tình tại bệnh viện địa phương. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại đây rất sạch sẽ, các nữ hộ lý và bác sĩ giúp đỡ mình nhiều trong ca sinh lẫn việc chăm sóc em bé. Duy chỉ có một vấn đề vẫn khiến mình đau đầu, trăn trở: Mình muốn được… ở cữ giống các mẹ ở Việt Nam!

Hồi sinh bé đầu, mình được ở cữ, được mẹ ruột hướng dẫn dùng các sản phẩm thiên nhiên của Việt Nam để chăm sóc sau sinh như cuốn muối nóng, bôi kem nghệ, gừng… nên lại người rất nhanh. Nhưng lần sinh nở này ở nước ngoài, nên người thân rất khó chuyển hàng qua Mỹ cho mình, muốn dùng nghệ gừng cũng khó. Chưa gì mình đã thấy có vết thâm nám, da khô từ trong thai kỳ do thay đổi nội tiết tố rồi! Vậy mới thấy các mẹ Việt Nam may mắn như thế nào!

Mỗi lần soi gương, mình cảm thấy buồn phiền vô cùng, dù anh xã đã động viên rất nhiều. Mình từng tìm tới nhiều phương pháp khác nhau khi ở Mỹ nhưng chưa hiệu quả nên khá nản. Thậm chí, có lúc do sử dụng sản phẩm không phù hợp với làn da mẫn cảm sau sinh, mình còn bị nổi mẩn, dị ứng nữa cơ. Can thiệp bằng hóa chất thì không thể vì đối với mình, an toàn cho thai nhi là điều quan trọng nhất!.

May mắn là thời gian vừa qua, mình đã được một người bạn đồng hương tại Mỹ mách cho sản phẩm từ Việt Nam: kem nghệ tươi WONMOM và rất hài lòng với sản phẩm. Chính vì vậy, mình rất muốn review sản phẩm này để hội chị em Việt cùng tìm hiểu và có cái nhìn kỹ hơn!

Chất kem:

Kem nghệ WONMOM dễ thoa lên da và ngay từ cảm quan ban đầu đã cho thấy, đây đúng là chiết xuất từ củ nghệ tươi Việt Nam với hương thơm dễ chịu. Tìm hiểu kỹ, mình càng yên tâm hơn khi biết, đây là chiết xuất từ tinh nghệ tươi đủ 9 tháng tuổi miền Trung, được tinh chế, tách chiết thành dạng nano curcumin. Chính vì vậy, kem thẩm thấu nhanh, không làm vàng da mình hay gây bết dính, dưỡng ẩm da mịn màng.

Kem nghệ WONMOM cũng có những thành phần chiết xuất tinh hoa thiên nhiên như dầu cám gạo chứa vitamin E và acid béo thấm sâu vào các lớp biểu bì giúp nuôi dưỡng làn da mềm mại, mượt mà; dầu dừa, dầu Jojoba chứa các loại acid gốc dầu, vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp dưỡng da trắng mịn.

Đặc biệt, mình còn thấy có thành phần trà xanh mà theo mình biết là chứa polyphenols - chất chống oxy hoá và kháng viêm, ngăn chặn sự hình thành các nếp nhăn, chống lão hóa. Và quả thực, các thành phần này cũng giúp nâng cơ và làm da mình săn chắc, đàn hồi hơn, giữ được vẻ tươi trẻ, làm mờ các đốm nâu, các vết sạm nám, không đều màu.

Hiệu quả:

Sau khi dùng một thời gian, mình thấy hiệu quả nhanh chóng. Cụ thể là chỉ ngay sau 1 tuần, mình đã thấy các vết thâm nám mờ đi, sau 1 – 2 tháng là da trắng mịn, hồng hào. Nhiều người nhìn còn tưởng mình chưa sinh cơ!

Mình rất bất ngờ và tự hào vì VN đã có sản phẩm chất lượng như vậy xuất ngoại vì theo mình biết, để được nhập khẩu vào Mỹ, các sản phẩm phải vượt qua được các tiêu chuẩn rất khắt khe cả về việc thẩm định, kiểm tra tới xin giấy phép kinh doanh. WONMOM (là viết tắt của Wonderful Mom đó các mẹ) là một trong số ít các doanh nghiệp đã vượt qua vòng kiểm định dài hơi và nghiêm ngặt này từ FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ).

Theo thông tin chị bạn mình gửi, sản phẩm này được sản xuất bởi một đội ngũ nghiên cứu chuyên môn cao 15 năm kinh nghiệm, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và rất đảm bảo vệ sinh. Tất cả đều được Sở Y Tế kiểm duyệt và sản xuất theo quy trình đạt chuẩn CGMP ASEAN. Sản phẩm cũng đã được tin dùng, bán ở gần 500 cửa hàng thuộc hệ thống mẹ bé, siêu thị ở Việt Nam.

Sản phẩm thì chất lượng, lại toàn thành phần thiên nhiên lành tính, đã được công nhận tại Mỹ nên rất an toàn cho mình và cho cả con, giúp "xóa tan" nỗi lo thâm nám, trả lại vẻ tươi trẻ cho làn da. Ở Mỹ, hội chị em Việt kiều giống như mình đều đã sử dụng và rất tin tưởng, còn giới thiệu cho bạn bè bên này. Vậy thì người Việt Nam tội gì mà không tận hưởng ngay một phát kiến khoa học tuyệt vời như vậy, phải không nào?

