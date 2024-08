Tránh tháng 7 âm, loạt mẹ bầu xếp hàng chờ mổ đẻ

Dân gian quan niệm cuộc đời và tương lai của một con người phụ thuộc ít nhiều vào ngày sinh tháng đẻ. Chính vì vậy, nhiều cặp vợ chồng hiện nay bắt đầu nghĩ tới việc chọn ngày, giờ, năm sinh cho con để mong bé lớn lên được hưởng những gì tốt đẹp nhất.

Quan điểm này không hề sai, tuy nhiên trong một số trường hợp sản phụ cần phải cân nhắc kĩ trước khi quyết định lựa chọn ngày giờ sinh vì nó ảnh hưởng tới sức khỏe và nhiều yếu tố khác.

Sản phụ xếp hàng chờ được mổ đẻ

Mới đây, một bác sĩ tại bệnh viên Phụ sản Hà Nội đã chia sẻ đoạn video các sản phụ đang xếp hàng để chờ đi mổ đẻ vì chỉ vài ngày nữa là bước vào tháng 7 âm lịch, dân gian hay gọi là tháng cô hồn. Tháng 7 âm năm nay bắt đầu từ ngày mồng 4/8 đến hết ngày 2/9/2024 dương lịch.

Bác sĩ chia sẻ: "Có thể là vì theo quan niệm tháng 7 vốn là tháng không tốt nên những ngày cuối tháng 6 âm này có rất đông sản phụ đăng kí mổ. Tất nhiên là để mổ đẻ được thì cũng đã phải thăm khám kĩ càng xem cơ thể mẹ và bé có đáp ứng đủ điều kiện không đã, nhưng theo nhiều người nếu đủ ngày đủ tháng em bé tự nhiên chào đời thì vẫn tốt hơn. Chả có ngày nào đẹp bằng cái ngày mà mẹ khoẻ, bé đủ tháng khoẻ mạnh để đến với cuộc đời cả".

Dưới phần bình luận, một số ý kiến cho rằng, ngày sinh tháng đẻ sẽ ảnh hưởng tương lai của con, chính vì vậy những người làm bố mẹ cứ nên quyết định thì hơn. Lỡ sau này con có khổ hay như thế nào thì cũng không hối hận.

Bị ném đá vì phát ngôn: "May đẻ non, đủ tháng trúng cô hồn"

Làm mẹ, ai cũng mong con đủ ngày đủ tháng chào đời. Một em bé sinh non tháng sẽ kéo theo rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, ở trong bụng mẹ đủ ngày giúp con phát triển khỏe mạnh, chào đời trong tình trạng tốt nhất. Thế nhưng, người mẹ này lại cho biết nếu đẻ đúng ngày thì sẽ rơi vào tháng 7 âm lịch nên "may mắn" vì đã sinh non.

Phát ngôn này ngay lập tức bị cư dân mạng phản đối. Trường hợp sinh non là ngoài ý muốn, mẹ nên cảm thấy may mắn vì con sinh non vẫn khỏe mạnh, phát triển bình thường chứ không phải vì tránh được tháng cô hồn.

Trẻ ở trong bụng mẹ càng lâu sẽ càng tốt cho em bé. Đặc biệt ở những tuần cuối là lúc em bé hoàn thiện các chức năng của cơ thể, một em bé được sinh ra đủ ngày đủ tháng sẽ khỏe mạnh và hạn chế được rất nhiều căn bệnh về sau.

Theo thông thường, khi thai phụ được khoảng 37 tuần, bác sĩ sẽ dặn là em bé có thể đòi ra bất cứ lúc nào, tuy nhiên, thông thường thai nhi sẽ chào đời ở tuần 39 hoặc 40, thế nên trường hợp người mẹ trên đòi bắt con khi chỉ mới hơn 36 tuần là hoàn toàn không nên.

Chưa biết sướng hay khổ nhưng đã tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nhiều người tỏ ra phản đối ý kiến này và cho rằng việc lựa chọn ngày tháng năm sinh chỉ nên diễn ra vào thời điểm cuối thai kỳ hoặc do sản phụ đã có dự định mổ chủ động trong khoảng thời gian đó. Còn việc cố can thiệp chỉ để con ra đúng giờ như vậy là vô cùng nguy hiểm và không cần thiết.

Hầu hết đều cho rằng chuyện sinh con nên để mọi việc diễn ra tự nhiên bởi sướng hay khổ còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như ngày giờ, môi trường sống, cách giáo dục của bố mẹ, bản lĩnh con người... thế nên không thể đổ việc giàu nghèo, sướng khổ cho tuổi của bé được.

Không chỉ vậy, hội chị em còn đưa ra dẫn chứng có rất nhiều người con gái sinh năm Dần nhưng cuộc sống hạnh phúc, giàu sang... thế nên các mẹ không cần phải quá lo lắng, cách tốt nhất là nên chú ý chăm sóc, nuôi dạy và bảo ban con trở thành người tử tế.

Có nên mổ bắt bé khi thai còn non tuần?

Những trường hợp can thiệp sinh mổ non tuần chỉ xảy ra khi thai kỳ có bất trắc, đe dọa tính mạng mẹ và con. Ví dụ, khi sản phụ gặp vấn đề nước ối, thai nhi bị suy tim, chậm phát triển… thì có chỉ định mổ cấp cứu chấm dứt thai kỳ. Việc sinh con non tuần có thể khiến trẻ bị suy hô hấp, gặp nhiều biến chứng, phải can thiệp y khoa.

Bên cạnh đó, sinh mổ cũng có tỷ lệ biến chứng như mọi phẫu thuật khác như nhiễm trùng vết mổ, nguy cơ nhau bám vết mổ, nhau cài răng lược, nguy cơ sinh non… trong lần mang thai tiếp theo. Bởi vậy, tốt nhất là sản phụ nên để sinh thường theo tự nhiên. Trong trường hợp phải sinh mổ, phải tuân thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ sản khoa.

Với những thai nhi đang phát triển bình thường khỏe mạnh, việc lấy thai ra là hoàn toàn không nên và cũng không cần thiết.