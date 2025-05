Tranh luận nổ ra quanh lựa chọn váy của Ý Nhi diện đêm chung kết Miss World: Liệu có cú twist?

Gần 1 tháng chinh chiến cho Miss World 2025 tại Ấn Độ, Hoa hậu Ý Nhi đang đến rất gần với đích đến cuối cùng vào đêm Chung kết ngày mai (31/5) sắp tới đây. Suốt hành trình này, người đẹp cho thấy sự triển vọng nhờ những tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, khiến người hâm mộ tràn trề hy vọng. Cận kề đêm thi quan trọng, công chúng nước nhà đang nóng lòng chờ đợi chiếc evening gown được Ý Nhi lựa chọn trong 2 thiết kế của NTK Hoàng Tony đã được công bố ở buổi send-off hồi tháng 4.

Ở chiếc váy đầu tiên có tên "Aurora of the sea" (Cực quang của biển), cùng là 2 người con vùng biển miền Trung, NTK Hoàng Tony đã lựa chọn màu xanh dương nổi bật cho Ý Nhi. Thiết kế lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang hiếm gặp - nơi sóng nước giao hòa cùng bầu trời tạo nên những vệt sáng kỳ ảo. Chi tiết trễ vai gợi cảm được đính kết tỉ mỉ, trải dài khắp trang phục, trong khi phần tà váy được xử lý xếp tầng mềm mại, gợn sóng uyển chuyển, mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Bộ dạ hội thứ hai của Ý Nhi có tên gọi "Garden of Eden" (Vườn Địa đàng) với phom dáng đuôi cá ôm sát, tôn vinh đường cong cơ thể một cách mềm mại và tự nhiên. Sự kết hợp giữa những gam màu pastel tạo nên một thiết kế bay bổng, đầy chất thơ. Điểm nhấn trang phục nằm ở phần ngực và thân trên được đính kết tinh xảo, tạo hiệu ứng sống động.

Sự lựa chọn của Ý Nhi cho chiếc đầm dạ hội ở Chung kết Miss World 2025 vẫn còn là ẩn số bởi 2 thiết kế được công bố hồi tháng 4 vẫn chưa phải là lựa chọn cuối cùng. NTK Hoàng Tony cho biết trên trang cá nhân thời điểm trước đó, các mẫu váy vẫn cần được hoàn thiện thêm. Dựa trên hình ảnh từ những buổi tập luyện trước đó của Ý Nhi, có quan điểm tự hỏi: Liệu Ý Nhi và và ekip có chuẩn bị bất ngờ nào trên sân khấu Chung kết hay chăng?

(Nguồn @huynhtranynhi.1806).

Về phía netizen, những dự đoán cũng bắt đầu râm ran, sôi nổi. Trong đó chiếc váy xanh "Aurora of the sea" được dân tình chú ý do có sự trái chiều trong cảm nhận. Dù có màu sắc nổi bật, đồng thời ton sur ton với vương miện "Blue Rhinestones" của Miss World nhưng những chi tiết khá rườm rà, thiếu thanh thoát của thiết kế này không khỏi khiến người nhìn cảm thấy... sến sẩm.