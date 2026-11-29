Ngày 20/11, thương hiệu mỹ phẩm Wonjungyo đăng tải video quảng bá của đại sứ thương hiệu Momo (TWICE) trên tài khoản chính thức. Ngay sau khi lên sóng, tạo hình của nữ thần tượng sinh năm 1996 thổi bùng cuộc tranh luận trái chiều trên mạng xã hội Nhật Bản.

Tạo hình áo hai dây lụa hồng phấn viền ren trắng kết hợp cardigan mỏng trễ vai của Momo trong video quảng bá mỹ phẩm bất ngờ vướng tranh cãi.

Trong khung hình, Momo diện một thiết kế áo hai dây chất liệu lụa bóng màu hồng phấn, điểm xuyết viền ren trắng ở phần ngực và gấu áo, kết hợp dây buộc mảnh sau cổ. Cô khoác hờ chiếc cardigan mỏng nhẹ trễ vai và phối cùng quần dài đồng màu. Khi nữ ca sĩ thực hiện các động tác vũ đạo, phần vai, lưng và xương quai xanh lộ rõ trước ống kính.

Một bộ phận khán giả Nhật Bản cho rằng kiểu dáng áo lụa viền ren này dễ gợi liên tưởng đến đồ ngủ hoặc nội y, đồng thời nhận xét mức độ hở khá táo bạo so với bối cảnh quay hình. Thậm chí, có ý kiến cho rằng với sức ảnh hưởng lớn của TWICE tại xứ sở hoa anh đào, Momo nên cân nhắc trang phục chừng mực hơn để tránh tác động tới khán giả nhỏ tuổi.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây không phải lần đầu phong cách ăn mặc của Momo trở thành đề tài bàn tán. Trước đó vào tháng 4, khi dự buổi công chiếu phim The Devil Wears Prada 2 tại Nhật Bản cùng Sana, cô từng gây chú ý với mẫu váy len trễ vai của Miu Miu. Trong năm nay, nữ thần tượng cũng nhiều lần thử nghiệm các thiết kế phóng khoáng trên trang cá nhân như áo yếm buộc dây mảnh khoe trọn hai bên mạn sườn, quần jeans cạp trễ để lộ vòng eo hay chân váy siêu ngắn xẻ sâu hai bên đùi.

Một bộ phận khán giả xứ Phù Tang cho rằng thiết kế này dễ gợi liên tưởng đến đồ ngủ hoặc nội y và có phần táo bạo so với bối cảnh quay hình.

Trái ngược với luồng ý kiến khắt khe, đông đảo người hâm mộ lên tiếng bênh vực Momo, cho rằng cư dân mạng đang phản ứng thái quá trước một bản phối hoàn toàn bình thường. Kiểu áo hai dây lụa phối nằm trong làn sóng lingerie chic (xu hướng ứng dụng các thiết kế lấy cảm hứng từ nội y vào trang phục thường ngày) vốn là một trong những trào lưu càn quét làng mốt từ năm 2025 và đã trở nên cực kỳ phổ biến từ sàn diễn quốc tế cho tới thời trang đường phố của giới trẻ châu Á.

Momo thậm chí đã tiết chế sự gợi cảm của chiếc áo lụa bằng cách kết hợp cùng một chiếc quần dài ống suông kín đáo và khoác thêm áo cardigan mỏng bên ngoài. Tổng thể trang phục mang lại cảm giác ngọt ngào, nữ tính đúng với tinh thần của chiến dịch làm đẹp hơn là phô phang phản cảm. Nhiều bình luận cũng chỉ ra rằng trang phục trong các buổi ghi hình thương mại đều do stylist và nhãn hàng thống nhất chuẩn bị, việc dồn toàn bộ chỉ trích lên cá nhân nữ nghệ sĩ là thiếu công bằng, đặc biệt khi sao nữ thường xuyên phải chịu tiêu chuẩn khắt khe hơn hẳn đồng nghiệp nam.

Nữ ca sĩ vốn đã khéo léo tiết chế sự gợi cảm bằng quần dài đồng màu kín đáo và áo khoác mỏng bên ngoài.

Đằng sau đoạn video đang gây xôn xao này là Wonjungyo - thương hiệu mỹ phẩm mang tên chuyên gia trang điểm ruột đã gắn bó nhiều năm với các thành viên TWICE và Rosé (BLACKPINK). Ra mắt vào năm 2022 với định hướng sản phẩm chất lượng đi kèm mức giá bình dân, hãng mỹ phẩm Hàn Quốc này nhanh chóng tạo nên cơn sốt lớn khi chinh phục thị trường Nhật Bản. Một trong những bước đi chiến lược giúp Wonjungyo bùng nổ doanh số chính là chọn Momo - thành viên người Nhật sở hữu lượng người hâm mộ khổng lồ tại quê nhà - làm đại sứ.

Wonjungyo là thương hiệu mỹ phẩm Hàn Quốc ra mắt năm 2022, do chuyên gia trang điểm gắn bó lâu năm với các thành viên TWICE sáng lập.

Nhờ sức hút của Momo cùng độ phủ sóng dày đặc của TWICE và nhóm nhỏ MISAMO tại Nhật Bản, các sản phẩm của Wonjungyo liên tục rơi vào tình trạng cháy hàng ngay từ khi mở bán. Thậm chí, nhiều cửa hàng tại Nhật từng phải áp dụng quy định giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 3 sản phẩm. Chỉ sau một năm trình làng, thương hiệu này đã vươn lên nhóm mỹ phẩm Hàn Quốc được giới trẻ xứ Phù Tang ưa chuộng hàng đầu.

Ảnh: Instagram