Tai nạn đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em

Theo trung tá Đặng Thị Thêu, việc tổ chức lớp học bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước vào thời điểm này là rất cần thiết và kịp thời. Vì hiện nay đang bước vào mùa hè - thời điểm các hoạt động vui chơi, bơi lội gia tăng, đặc biệt là đối với trẻ em. Tai nạn đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ nhỏ tại Việt Nam.

Đặc biệt, tỉnh Ninh Thuận là địa phương giáp biển và có nhiều ao, hồ, sông suối. Chính vì vậy, lớp học không chỉ giúp cán bộ, chiến sĩ và thân nhân, đặc biệt là các em nhỏ trang bị kỹ năng bơi lội cơ bản mà còn nâng cao nhận thức, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Công an tỉnh đối với công tác gia đình và trẻ em.

Được biết, trong năm 2024, tỉnh Ninh Thuận xảy ra 20 vụ tai nạn thương tích ở trẻ em. Trong đó, có 17 trưởng hợp tử vong do đuối nước. Trong năm 2025, tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng gần đây nhất, vào ngày 18/3/2025, tại xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam, xảy ra vụ việc có 2 anh em ruột 7 tuổi và 10 tuổi tử vong do rơi xuống cống thoát nước gần nhà.



Sự việc đã để lại hậu quả hết sức đau lòng và sau sự việc này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát trẻ em và trang bị cho các con những kiến thức cơ bản nhất về phòng, chống đuối nước, đặc biệt là việc cho trẻ học và biết bơi.

Nhiều gia đình cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã đăng ký cho con tham gia lớp học bơi và phòng chống đuối nước ngay ngày khai giảng lớp học

Trang bị cho học viên nhiều kỹ năng quan trọng

Khi tham gia lớp học, Ban tổ chức đã phối hợp với Trung tâm phòng, chống đuối nước tỉnh Ninh Thuận trang bị cho học viên nhiều kỹ năng quan trọng như: Kỹ thuật bơi cơ bản, cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng tự cứu mình khi bị đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu khi gặp người bị nạn, cũng như cách gọi và phối hợp với người lớn, lực lượng cứu hộ trong tình huống khẩn cấp.

"Đối với trẻ em, kỹ năng quan trọng nhất chính là biết bơi và giữ bình tĩnh khi gặp sự cố dưới nước. Đây là yếu tố then chốt giúp các em có thể bảo vệ bản thân trong những tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, kỹ năng nhận biết nguy cơ và tuân thủ quy tắc an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước cũng rất cần thiết, để phòng tránh tai nạn ngay từ đầu" - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận khẳng định.

Theo trung tá Đặng Thị Thêu, để thu hút sự tham gia của đông đảo trẻ em trong các gia đình cán bộ, chiến sĩ, Ban tổ chức đã xây dựng Kế hoạch, triển khai đến toàn thể Công an các đơn vị, địa phương, lập mẫu danh sách đăng ký, chủ động tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa thiết thực của lớp học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước - đặc biệt trong dịp hè trên nhóm Zalo, để toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng đều biết việc mở lớp học bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước. Đồng thời, Ban tổ chức đã trao đổi và phối hợp cùng Trung tâm phòng, chống đuối nước hỗ trợ dạy bơi miễn phí và tặng mỗi học viên một bộ đồ bơi, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em nhỏ có thể yên tâm tham gia học bơi.

Sự hỗ trợ chu đáo và thiết thực này không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí cho các gia đình, mà còn tạo động lực, sự hào hứng cho các em nhỏ khi đến lớp, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của lực lượng Công an đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ.

Mong các gia đình nâng cao hơn ý thức chăm sóc, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em

Lớp học bơi được tổ chức trong thời gian ít nhất là 12 buổi/học viên, lịch học linh hoạt để phù hợp với điều kiện công tác và học tập của cán bộ chiến sĩ và các cháu nhỏ đang đi học văn hoá ở trường. Trong thời gian này, các em nhỏ sẽ được hướng dẫn kỹ lưỡng từ những kỹ thuật bơi cơ bản, đến các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước. Sau 12 buổi, nếu cán bộ, chiến sĩ và trẻ em nào tiếp tục có nguyện vọng học nâng cao, Ban tổ chức vẫn tiếp tục hỗ trợ dạy bơi miễn phí để nâng cao khả năng bơi lội cho trẻ em.

Trung tá Đặng Thị Thêu chia sẻ: "Để trẻ em tham gia đầy đủ và đạt hiệu quả cao nhất, theo tôi, cán bộ, chiến sĩ cần chủ động bố trí thời gian, tạo điều kiện đưa đón con em đến lớp học bơi đúng giờ. Đồng thời theo dõi, động viên tinh thần học tập của các em nhỏ. Về phía gia đình, cần phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, nhắc nhở các em giữ nghiêm kỷ luật lớp học, tích cực luyện tập và không chủ quan khi tham gia hoạt động dưới nước.

Đối với trẻ em, điều quan trọng nhất là các em phải nghiêm túc tiếp thu, chủ động học hỏi và thực hành kỹ năng. Có như vậy, lớp học mới thực sự phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ an toàn cho các em trước nguy cơ đuối nước".

"Chúng tôi mong muốn rằng, các em nhỏ - là con em cán bộ, chiến sĩ không chỉ biết bơi, mà còn hiểu và ghi nhớ những kỹ năng an toàn khi ở gần môi trường nước. Đây là hành trang quan trọng giúp các em tự bảo vệ, tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra.

Chúng tôi cũng hy vọng qua hoạt động này, các gia đình sẽ nâng cao hơn nữa ý thức trong việc chăm sóc, giám sát và giáo dục kỹ năng sống cho con em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh. Về lâu dài, chúng tôi mong rằng hoạt động này sẽ được duy trì, mở rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng và cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh và bảo vệ tốt nhất cho thế hệ trẻ" - Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Ninh Thuận bày tỏ.