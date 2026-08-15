Trấn Thành làm rõ chuyện nữ chính phim Tết được đề cử đẹp nhất thế giới

Hàng ghế đầu tại bridal show The Prime của NTK Đỗ Long hôm 13/8 vừa qua không chỉ ngập tràn sắc trắng lộng lẫy mà còn là nơi chứng kiến cuộc hội ngộ ngập tràn tiếng cười giữa hai cái tên đang gây sốt truyền thông: Trấn Thành và Pháo. Cùng xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của TC Candler, màn tương tác sắc bén nhưng không kém phần hài hước của cả hai lập tức lọt vào "tầm ngắm" của các ống kính tại sự kiện.

Pháo hào hứng khoe lọt đề cử đẹp nhất thế giới khi Trấn Thành trêu là "Hoa hậu rút đơn" (CLip: TikTok).

Thấy nữ chính Thỏ Ơi! diện chiếc đầm cổ yếm quyến rũ ngồi gần bên, Trấn Thành không ngần ngại trêu chọc nữ rapper sinh năm 2003 là "Hoa hậu rút đơn". Biệt danh này xuất phát từ sự kiện hồi tháng 6/2026, khi Pháo bất ngờ công khai hồ sơ tham gia Miss Grand Vietnam 2026, tạo nên một cơn "địa chấn" truyền thông trước khi chính thức thông báo rút lui ngay sau đó.

Gặp lại nam đạo diễn trên hàng ghế đầu, Pháo cũng không giấu nổi sự hào hứng khi khoe ngay thành tích vừa lọt đề cử The 100 Most Beautiful Faces 2026 giống đàn anh. Đáp lại Trấn Thành liền "hỏi thẳng" người đẹp cớ vì sao lại quyết định dừng bước ở đấu trường nhan sắc. Pháo ngập ngừng giải thích rằng bản thân nhận thấy cần thêm thời gian để học hỏi, trau dồi thêm trước khi sẵn sàng cho một chặng đường lớn.

Nữ chính Thỏ Ơi! - Pháo khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng trong mẫu đầm cổ yếm xuyên thấu thướt tha, khoe trọn bờ vai thon cùng vóc dáng quyến rũ tại bridal show Đỗ Long.

Dù vậy, Trấn Thành vẫn dành nhiều lời khen có cánh cho vóc dáng thon gọn, sắc sảo hiện tại của đàn em, thậm chí còn hóm hỉnh dự đoán tương lai Pháo hoàn toàn có thể lấn sân sang sàn catwalk với vai trò người mẫu trong các show diễn của Đỗ Long. Đáp lại gợi ý này, nữ rapper thoải mái tiết lộ cô đang chăm chỉ tập luyện catwalk với hy vọng một ngày sẽ tự tin ứng tuyển vị trí Vedette.

Tạm gác lại giấc mơ vương miện, Pháo tiết lộ cô đang tích cực rèn luyện kỹ năng catwalk, ấp ủ hy vọng sải bước ở vị trí Vedette trong tương lai gần.

Danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler tổ chức từ năm 1990, năm nay danh sách này bất ngờ trở thành đề tài nóng giữa Vbiz khi xuất hiện nhiều cái tên khó đoán xuất hiện.

Ngày 13/8 vừa qua, Pháo là mỹ nhân Việt tiếp theo có tên trong đề cử này, nối dài danh sách loạt mỹ nhân Vbiz đình đám như Khánh Huyền 2K4, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đoàn Thiên Ân, Lê Huỳnh Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc... Ngoài ra còn có những gương mặt trẻ bước ra từ Em Xinh Say Hi như Chi Xê, Han Sara và Lamoon.

Ở bảng nam (The 100 Most Handsome Faces 2026), Trấn Thành cùng các nam thần Vbiz như Sơn Tùng M-TP, Hùng Huỳnh và Ngô Kiến Huy là những đại diện Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử.

Bộ đôi Thỏ Ơi! - Trấn Thành và Pháo "dắt tay nhau" cùng góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Quyết định dấn thân vào đường đua nhan sắc của Pháo gây xôn xao từ thời điểm cô vừa nộp hồ sơ dự thi. Với chiều cao 1,68m, cân nặng 49kg cùng tỷ lệ hình thể chuẩn chỉnh, phong cách thời trang ôm sát tôn triệt để vóc dáng gợi cảm của nữ rapper thời điểm đó được nhiều ủng hộ những cũng để lại hoài nghi về chiều cao tương đối hạn chế.

Từng gặt hái thành công lớn trong thành tích âm nhạc, Pháo chia sẻ quyết định thử sức ở đấu trường nhan sắc là bước đi táo bạo để cô bước ra khỏi vùng an toàn.

"Tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam 2026 để không cảm thấy hối hận khi về già, hay phải tự hỏi bản thân tại sao không làm điều này sớm hơn. Tôi từng có những khoảng thời gian tự ti về ngoại hình và cả giới hạn của bản thân. Thay vì để những điều đó cản bước, tôi chọn cách không ngừng thay đổi, học hỏi và phát triển chính mình", nữ rapper từng bộc bạch.

Từ hình ảnh một nữ rapper cá tính, Pháo lột xác với diện mạo sắc sảo, gợi cảm cùng số đo hình thể chuẩn chỉnh 1m68, khẳng định sự trưởng thành rõ nét về mặt sắc vóc.

Dù quyết định tạm gác lại giấc mơ vương miện để tích lũy thêm kinh nghiệm, sự xuất hiện tự tin cùng thần thái ngày càng thăng hạng của Pháo tại sự kiện vừa qua cho thấy một màn lột xác vô cùng thuyết phục. Từ một nữ rapper cá tính đến "nàng thơ" màn ảnh Tết và giờ là mỹ nhân lọt đề cử sắc đẹp quốc tế, Pháo đang từng bước khẳng định sức hút đa năng cùng một tương lai bùng nổ phía trước.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi, Instagram