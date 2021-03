Tràn lan tã bỉm trẻ em gắn mác "nội địa cao cấp" không tem phụ, ai chịu trách nhiệm?

Tã bỉm kém chất lượng nhập lậu hoành hành

Mới đây, một phóng sự đề cập đến các loại bỉm được gắn mác nhập ngoại nhưng lại không có tem phụ tiếng Việt đang khiến người tiêu dùng, đặc biệt là các bậc cha mẹ vô cùng lo lắng.

Cụ thể, tại Hải Phòng, cơ quan quản lý thị trường đã phát hiện một nhà phân phối tại huyện An Lão bày bán 1.300 bịch tã Yubest có in chữ nước ngoài nhưng không có tem mác nhập khẩu. Tại Vĩnh Phúc, công an huyện Tam Dương đã phát hiện hàng chục túi bỉm nhãn Yubest và Machiko không có tem phụ.

Những sản phẩm bỉm với bao bì in chữ nước ngoài này được bày bán la liệt tại các cửa hàng tạp hoá hay trên mạng xã hội, mức giá rẻ hơn rất nhiều so với các loại bỉm có thương hiệu trong nước.

Ma trận tã bỉm nhập ngoại không tem mác Ảnh:VTV news

Nhiều năm nay, vấn nạn tã bỉm nhập lậu kém chất lượng đang hoành hành, tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn và biên giới miền Bắc. Nhiều gian thương vì lời nhuận khủng đã nhập khẩu tã trẻ em kém chất lượng bằng những lời quảng cáo như “hàng nội địa cao cấp” dễ dàng đánh lừa những bà mẹ bỉm sữa nhẹ dạ cả tin. Đáng lưu ý, việc sử dụng tã lậu, bỉm giả gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe của con, chất lượng đời sống cũng như niềm tin của người tiêu dùng.



Nguy hại khôn lường từ tã bỉm trôi nổi

Năm 2018, trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Hà Nội đã cảnh báo vấn nạn có hơn 1.400 bé trai bị bất thường bộ phận sinh dục, mà một trong những nguyên nhân là do thói quen mua bỉm không rõ xuất xứ từ các mẹ.

Bởi lẽ, bỉm nhập lậu không có cơ quan chức năng kiểm định, lại thiếu tem phụ nên rất khó xác định thành phần cũng như quy trình sản xuất bỉm có đảm bảo an toàn hay không. Tuy nhiên với mức giá rẻ đến khó tin, có thể chắc chắn rằng bỉm gắn mác nội địa trôi nổi đều được sản xuất bởi những chất liệu rẻ tiền, gia công kém chất lượng. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng khoa Khám bệnh, Viện da liễu thành phố Hà Nội, sử dụng bỉm không rõ nguồn gốc sẽ làm trẻ dễ gặp tình trạng nấm, dị ứng.

Bỉm trôi nổi có khả năng thấm hút kém, dẫn tới việc chất thải thấm ngược làm vi khuẩn sinh sôi, gây ra viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Đồng thời, các sản phẩm này còn chứa hóa chất tẩy trắng độc hại để diệt khuẩn, nấm mốc và chất tạo hương, khi sử dụng lâu dài có thể dẫn tới nhiều bệnh cho trẻ.

Ân hận vì con bị hăm, ngứa khi dùng bỉm nhập lậu, nhiều bà mẹ càng cảm thấy bất lực khi không biết kiện cáo ai, bởi trong trường hợp này không có cơ quan nhập khẩu hay nhà sản xuất đứng ra nhận trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bỉm nhập lậu kém chất lượng chứa hóa chất tẩy trắng độc hại để diệt khuẩn, nấm mốc và chất tạo hương, khi sử dụng lâu dài có thể dẫn tới ung thư, vô sinh khi trẻ trưởng thành. Ảnh:VTV news

Xét về lâu dài, trước tình trạng các sản phẩm bỉm tã nhập lậu tràn lan thiếu kiểm soát đe doạ người tiêu dùng, nhiều gia đình sẽ dè dặt tiêu thụ, hơn nữa còn nảy sinh tâm lý ngại sinh con do các áp lực của cuộc sống hiện đại. Khi tâm lý của các bậc cha mẹ bị ảnh hưởng có thể dẫn đến chênh lệch tỷ suất sinh giữa khu vực, vốn đã có nhiều khác biệt giữa khu vực thành thị và nông thôn. Đồng thời, chất lượng đời sống người dân các địa phương vốn đã thiếu thốn sẽ ngày càng đi xuống.



Cần sự vào cuộc quyết liệt

Theo TS. Vũ Thị Bạch Nga, Trưởng Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công Thương, thực trạng chất lượng bỉm và tã giấy cho trẻ em hiện nay đang là một vấn đề gây bức xúc đối với xã hội nói chung và công tác quản lý nhà nước nói riêng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Các cơ quan quản lý thị trường cần xây dựng một chế tài xử phạt đủ sức răn đe đối với các hành vi kinh doanh tã bỉm giả, kém chất lượng, trong đó, sự ra đời của Nghị định 98/2020/NĐ-CP là bước đệm khởi đầu.

Sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng cùng việc nâng cao nhận thức tiêu dùng ở mỗi người dân sẽ góp phần ngăn chặn nạn tã bỉm kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của trẻ em Việt Nam.