Nhìn sắc vóc ngập tràn trạng thái thiếu nữ của Trần Kiều Ân ở thời điểm hiện tại, thật khó tin cô đã bước sang tuổi 47. Từ những bộ phim thần tượng kinh điển như Hoàng Tử Ếch, Đêm Định Mệnh cho đến cuộc sống thường nhật, mỹ nhân họ Trần vẫn luôn là tượng đài nhan sắc bất chấp thời gian. Để duy trì vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng gọn gàng, nữ diễn viên đã xây dựng cho mình những nguyên tắc quản lý vóc dáng rất riêng, đặc biệt là phương pháp bứt phá giai đoạn chững cân cực kỳ hiệu quả.

Nạp tối thiểu 1000ml nước vào ban ngày

Muốn quản lý vóc dáng hiệu quả, việc đơn giản nhất nhưng lại dễ bị lãng quên nhất chính là uống đủ nước. Trần Kiều Ân chia sẻ thói quen uống ít nhất 1000ml nước vào ban ngày để duy trì quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru. Việc cung cấp đủ nước không chỉ giúp các cơ quan vận hành tốt mà còn ngăn chặn tình trạng cơ thể nhầm lẫn giữa cảm giác khát và đói. Mức 1000ml được tính là mục tiêu cơ bản cho ban ngày, tổng lượng nước trong ngày vẫn cần linh hoạt điều chỉnh theo cân nặng, tần suất vận động và thời tiết.

Áp dụng chế độ 168 kết hợp dinh dưỡng cân bằng

Nhiều người thường lầm tưởng rằng ăn càng ít thì giảm cân càng nhanh, nhưng việc kiêng khem quá đà chỉ khiến cơ thể mệt mỏi, gây mất cơ và rất khó giữ phom dáng lâu dài. Trần Kiều Ân lựa chọn phương pháp nhịn ăn gián đoạn 168, tức là ăn trong 8 tiếng và nhịn hoàn toàn trong 16 tiếng còn lại. Trong khung giờ ăn, cô không nhịn đói hay loại bỏ hoàn toàn các nhóm chất mà chú trọng nạp đủ dinh dưỡng. Protein từ trứng, cá, các sản phẩm từ đậu nành kết hợp với tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang cùng lượng lớn rau củ quả giúp duy trì năng lượng và bảo toàn khối cơ hiệu quả hơn việc kiêng tinh bột hoàn toàn.

Kết hợp linh hoạt giữa Yoga và tạ đơn

Từng là người không mấy mặn mà với thể thao, Trần Kiều Ân mới chỉ bắt đầu nghiêm túc tập luyện từ năm ngoái và dần tìm thấy niềm vui trong vận động. Cô kết hợp linh hoạt giữa Yoga và các bài tập tạ đơn, vừa giúp cơ thể dẻo dai, vừa tăng cường sức mạnh cơ bắp để định hình đường cong. Việc kết hợp hài hòa giữa bài tập cardio và kháng lực, cộng thêm thói quen ngủ đủ giấc và ăn uống khoa học chính là chìa khóa giúp người đẹp duy trì vóc dáng săn chắc bền vững.

Đột phá giai đoạn chững cân nhờ tập đúng thay vì tập nhiều

Thời điểm khủng hoảng nhất khi giảm cân là dù đã ăn kiêng và tập luyện chăm chỉ nhưng vóc dáng vẫn không hề chuyển biến. Khi rơi vào giai đoạn chững cân, huấn luyện viên cá nhân đã thức tỉnh Trần Kiều Ân bằng câu nói: "Không phải bạn tập chưa đủ, mà là tập chưa tới". Điều này chạm đúng sai lầm phổ biến của nhiều người: thay vì cố kéo dài thời gian tập luyện, điều quyết định lại là kỹ thuật động tác có chuẩn xác và tác động đúng nhóm cơ mục tiêu hay không. Khi vùng bụng dưới quá khó giảm dù đã chăm tập Yoga lẫn nâng tạ, Trần Kiều Ân đã kết hợp sử dụng thêm các thiết bị hỗ trợ tập cơ bụng để tăng cường lực tác động vào vùng core, từ đó nhanh chóng siết thon vòng hai.

Theo TVBS