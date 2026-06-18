Nếu cách đây khoảng 10 năm, hình ảnh một chàng trai đeo túi vẫn dễ bị gắn với những định kiến về giới tính, thì ở hiện tại, những chiếc túi đa dạng hơn về kiểu dáng, màu sắc và độ trendy đã trở thành món phụ kiện quen thuộc trong tủ đồ của rất nhiều nam giới. Từ những chiếc tote bag đơn giản, túi đeo vai dáng baguette cho tới những mẫu túi da cao cấp size lớn từng được xem là "đặc sản của phái nữ", tất cả đang xuất hiện ngày càng nhiều trên vai và trên tay các chàng trai.

Đáng chú ý, phần lớn người góp phần thúc đẩy các xu hướng này lại không phải các fashionista hay nghệ sĩ có phong cách nổi loạn, mà là chính những "trai thẳng" điển hình.

Các gam màu trung tính như đen luôn là lựa chọn an toàn và được nhiều nam giới ưu ái.

Lướt mạng xã hội những tháng gần đây, không khó để bắt gặp các video chia sẻ outfit của nam giới với chiếc túi đeo vai nhỏ gọn như một phần không thể thiếu. Từ sinh viên, dân văn phòng đến những gymer theo đuổi phong cách nam tính đều đang sử dụng túi như một món phụ kiện thường nhật. Điều từng bị coi là "quá điệu" nay đã trở thành chuyện hoàn toàn bình thường.

Sự thay đổi này trước tên đến từ nhu cầu thực tế. Khi điện thoại ngày càng lớn, tai nghe, pin dự phòng, ví tiền, chìa khóa hay máy tính bảng trở thành những vật dụng phải mang theo mỗi ngày, túi xách là giải pháp tiện lợi hơn nhiều so với việc nhét đầy túi quần.

Nếu trước đây túi xách được xem là "đặc quyền" của phái nữ, thì giờ đây các chàng trai cũng thoải mái tận dụng sự tiện lợi mà món phụ kiện này mang lại.

Tuy nhiên, yếu tố công năng chỉ là một phần của câu chuyện. Trong vài năm trở lại đây, thời trang thế giới chứng kiến làn sóng thời trang phi giới tính phát triển mạnh mẽ. Các thương hiệu từ xa xỉ đến bình dân đều dần xóa bỏ những quy chuẩn cứng nhắc về việc món đồ nào dành cho nam hay nữ. Những chiếc túi từng xuất hiện trong khu vực womenswear giờ đây được nam giới sử dụng tự nhiên không kém.

Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều biểu tượng thời trang nam xuất hiện cùng những mẫu túi có thiết kế thanh lịch, tinh gọn. Từ nghệ sĩ, người mẫu cho đến các cầu thủ bóng đá nổi tiếng, chiếc túi giờ đây không chỉ là vật dụng tiện ích mà còn trở thành điểm nhấn hoàn thiện phong cách, bất kể món đồ đó từng được xếp vào danh mục dành cho nam hay nữ.

Sức hút của túi xách không chỉ chinh phục các ngôi sao mà còn lan sang cả giới cầu thủ, biến món phụ kiện này thành một phần không thể thiếu trong outfit.

Bởi vậy, khi thấy một chàng trai diện áo phông, quần jeans và đeo thêm chiếc túi baguette hay túi size lớn màu mè, đừng cảm thấy lạ lẫm. Ngược lại, đó đang trở thành hình ảnh rất phổ biến trong đời sống hiện nay.

Có thể nói, sự lên ngôi của xu hướng "trai thẳng cũng có quyền đeo túi" không đơn thuần là một trào lưu nhất thời. Nó phản ánh sự dịch chuyển lớn của thời trang hiện đại, nơi các quy tắc giới tính dần được nới lỏng và tính ứng dụng được đặt ngang hàng với thẩm mỹ.