Trai đẹp Nhật Bản đang khiến dân Hàn điêu đứng: Visual triệu view vào vai phản diện, ai ghét nổi đây?

Chỉ với một phân đoạn xuất hiện trong bộ phim A Shop for Killers mùa 2, Masaki Okada đã nhanh chóng trở thành cái tên được cộng đồng yêu phim châu Á nhắc đến nhiều nhất. Trên các diễn đàn, không ít khán giả để lại bình luận như: " Phản diện mà đẹp trai cỡ này thì biết ghét kiểu gì", "Visual đúng chất điện ảnh Nhật Bản" , hay "Đây là màn debut ở Hàn Quốc đáng mong chờ nhất năm".

Visual của mỹ nam Nhật Bản hút hàng triệu lượt xem trên MXH. (Nguồn: TikTok)

Điều khiến màn xuất hiện của Masaki Okada nhận được nhiều sự chú ý không chỉ nằm ở việc anh lần đầu tham gia một dự án truyền hình Hàn Quốc, mà còn bởi đây là một trong những diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Nhật Bản. Xuất hiện với những bộ trang phục đơn giản, Masaki Okada gây ấn tượng với vẻ đẹp phóng khoáng, nam tính. Kiểu tóc vuốt ngược càng giúp giao diện nam diễn viên thêm bảnh bao, cuốn hút chuẩn bad boy.

Nhan sắc của nam diễn viên khi đóng tuyến vai phản diện khiến hội chị em rung động. (Nguồn: TikTok)

Sinh năm 1989 tại Tokyo, Masaki Okada bước chân vào làng giải trí từ năm 2006 và nhanh chóng khẳng định tên tuổi nhờ khả năng diễn xuất đa dạng. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, anh liên tục góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi tiếng, từ những bộ phim thanh xuân, tình cảm cho đến các vai diễn tâm lý nặng ký. Không sở hữu vẻ đẹp quá sắc sảo hay kiểu "nam thần" theo tiêu chuẩn thường thấy, Masaki lại chinh phục khán giả bằng khí chất rất riêng: điềm tĩnh, tinh tế và có chiều sâu.

Chính nét đẹp ấy cũng là lý do anh luôn được xem là một trong những biểu tượng visual của điện ảnh Nhật Bản. Gương mặt với đường nét thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt dài đặc trưng cùng phong thái lạnh lùng tạo nên sức hút rất điện ảnh. Ở tuổi 36, Masaki gần như không thay đổi nhiều so với thời mới vào nghề, thậm chí còn được đánh giá ngày càng cuốn hút nhờ vẻ trưởng thành và phong độ.

Masaki Okada là một trong những biểu tượng visual của điện ảnh Nhật Bản. (Nguồn: Instagram)

Ngoài đời, Masaki Okada theo đuổi phong cách tối giản, ưu tiên những item cơ bản như áo phông, sơ mi, hoodie hay quần ống rộng. Nam diễn viên thường lựa chọn các gam màu trung tính và đề cao phom dáng, chất liệu hơn những chi tiết cầu kỳ, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, tinh tế nhưng vẫn rất cuốn hút.

Phong cách tối giản của Masaki ngoài đời. (Nguồn: Instagram)

Việc lựa chọn một diễn viên Nhật Bản cho vai phản diện quan trọng cũng được xem là bước đi đáng chú ý của ê-kíp A Shop for Killers mùa 2, mở rộng màu sắc quốc tế cho câu chuyện. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cùng hình tượng vừa lịch lãm vừa bí ẩn, Masaki Okada được kỳ vọng sẽ mang đến một phản diện có chiều sâu thay vì chỉ đơn thuần là nhân vật đối đầu với tuyến chính.

Ngay cả khi bộ phim chưa chính thức lên sóng, cái tên Masaki Okada đã trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội. Có thể thấy màn debut tại Hàn Quốc của nam diễn viên Nhật Bản đang tạo ra hiệu ứng tích cực và nếu tiếp tục giữ vững phong độ như những gì đã thể hiện trong gần 20 năm sự nghiệp, Masaki Okada hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt Nhật Bản để lại dấu ấn đậm nét nhất trên màn ảnh Hàn trong thời gian tới.