Trà My Idol tung bức ảnh của thánh meme Hayden năm ấy: "Siêu ngấn" thế kia hỏi sao mẹ My phải sắm hẳn chiếc địu trợ lực quốc dân

Trà My Idol (tên thật là Nguyễn Trà My, sinh năm 1989) là một ca sĩ nổi tiếng người Việt Nam, từng ghi dấu ấn với giọng hát nội lực, phong cách cá tính và hình ảnh hiện đại. Cô bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2007, lọt vào top 5 và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ trẻ triển vọng nhất thời điểm đó. Tuy không ra mắt quá nhiều sản phẩm âm nhạc sau này, nhưng Trà My vẫn giữ được sức hút đặc biệt nhờ thần thái, gu thời trang nổi bật và phong cách sống độc lập, cuốn hút.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Lê Hoàng Minh (còn gọi là Raymond), Trà My dần rút khỏi showbiz để tập trung cho vai trò làm mẹ. Cô có hai cậu con trai vô cùng đáng yêu là Gia Hy (tên ở nhà là Hayden) và Gia Minh (tên ở nhà là Mason).

Hayden – con trai lớn, sở hữu vẻ ngoài lai Tây và biểu cảm hài hước, thường xuyên gây “sốt” cộng đồng mạng bởi những màn đối đáp thông minh và nét mặt cực kỳ sinh động.

Mason – em trai út, nhỏ hơn Hayden vài tuổi, có phần trầm tính hơn nhưng cũng rất đáng yêu và lanh lợi.

Trên mạng xã hội, Trà My Idol thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con khiến ai cũng phải ngưỡng mộ: một bà mẹ trẻ trung, “mặn mà” và cực kỳ “chịu chơi”.

Dù không hoạt động nhiều trong lĩnh vực nghệ thuật, Trà My vẫn được công chúng yêu mến với hình ảnh một hot mom hiện đại: vừa phong cách, vừa gần gũi, nuôi dạy con với sự kết hợp giữa kỷ luật mềm và tự do cảm xúc.

Hayden chính là phiên bản nhí của bố.

Mới đây, Trà My Idol đã đăng tải 2 bức hình ngày ấy và bây giờ của 3 mẹ con. Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi trừ mái tóc của cô và biểu cảm siêu hài hước của Hayden.

Bức ảnh năm đó của Hayden ngay lập tức gây sốt cộng đồng vì biểu cảm cực kỳ meme. Vốn dĩ Hayden được dân tình gọi là "cây hài nhí" nên mỗi lần xuất hiện điều khiến dân tình được 1 phen cười muốn nội thương.

Tuy nhiên, điều các mẹ bỉm quan tâm lại là chiếc địu mà Trà My Idol sử dụng năm đó. Chiếc địu này là items mà dù đã qua bao nhiêu năm vẫn là sự lựa chọn của rất nhiều mẹ bỉm. Tuy nhiên, cách đây 6 năm, mẹ Trà My đã sắm chiếc địu này thì chứng tỏ cô là 1 mẹ bỉm rất chịu chi và cũng là 1 bà mẹ tìm hiểu rất kỹ về việc chăm sóc con nhỏ.

Bức ảnh đang siêu hot của Hayden năm ấy.

Chiếc địu mà Trà My Idol dùng là sản phẩm Địu cho bé Ergobaby Alta Hip Seat - Ergobaby ERG10204 - màu Natural Beige.

Ergobaby Alta Hip Seat là một sản phẩm địu hông cao cấp đến từ thương hiệu nổi tiếng Ergobaby (Mỹ), được thiết kế để hỗ trợ bố mẹ bế con dễ dàng, giảm áp lực lên vai và lưng, đặc biệt trong giai đoạn bé đã cứng cổ và thích được bế ngắm xung quanh.

Thông tin sản phẩm Ergobaby ERG10204

Tiêu chí Thông tin chi tiết Thương hiệu Ergobaby (Mỹ) Mã sản phẩm ERG10204 Đánh giá chung Được bầu chọn là chiếc địu tốt nhất hiện nay trên toàn thế giới Loại địu Địu trợ lực – lý tưởng cho bố mẹ địu bé cả ngày không mỏi Chứng nhận Được Viện Loạn Sản Khớp Háng Quốc Tế (IHDI) công nhận là sản phẩm tốt cho hông Chất liệu Vải lưới SoftFlex™ Mesh: siêu mềm, thoáng khí, cấu trúc kim cương Thiết kế mông bé Giá đỡ chuẩn chữ M – tạo tư thế ngồi khoa học và thoải mái cho bé Cách sử dụng - 3 tư thế địu: úp ngực mẹ, quay ra trước, địu sau

- 3 cách bế: úp ngực, quay ra, ngang hông Tính năng đặc biệt Mũ trùm chống tia UV50+, hỗ trợ bé ngủ ngon Thiết kế hỗ trợ bố mẹ Phân bổ đều trọng lượng lên vai và eo, có thắt lưng rộng, đỡ mỏi Khối lượng sản phẩm 797g Trọng lượng bé phù hợp 5,5kg – 20kg (tương đương 4 – 48 tháng tuổi) Tính tiện dụng Có thể giặt máy, dễ vệ sinh Bảo hành 12 tháng



Ưu điểm:

Đệm ghế chắc chắn, giữ dáng ngồi M-shape chuẩn chỉnh cho bé.

Không gây đau lưng nhờ phân bố đều trọng lượng bé xuống eo.

Thoáng mát, nhẹ, phù hợp khi di chuyển mùa hè hoặc đi du lịch.

Lắp ráp, tháo gỡ dễ dàng, thuận tiện cho bố mẹ khi bế con nhanh.

Giá tham khảo:

Khoảng 2.500.000 – 3.200.000 VNĐ tùy nơi bán và phiên bản màu sắc.

Ergobaby Alta Hip Seat là lựa chọn lý tưởng cho các bố mẹ hiện đại muốn kết hợp giữa sự thoải mái, thẩm mỹ và tính linh hoạt khi chăm con. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với các bé thích được bế đi chơi, ngắm nhìn xung quanh nhưng bố mẹ vẫn muốn giữ đôi tay rảnh rỗi.