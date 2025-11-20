Tory Burch Holiday ’25: Ánh sáng lễ hội giữa nhịp sống Manhattan

Nhịp sống sôi động của New York được chọn làm bối cảnh cho Tory Burch Holiday 25.

Giữa nhịp sống hoa lệ của Manhattan, Tory Burch chọn THE GRILL, biểu tượng của sự sang trọng cổ điển làm sân khấu cho chiến dịch Holiday 2025. Không chỉ là một bối cảnh, THE GRILL phản chiếu tinh thần của thương hiệu: sự cân bằng giữa di sản và hiện đại, giữa vẻ đẹp nữ tính và sự tự do phóng khoáng.

Sequin lấp lánh, cây thông và những món quà, phép màu mùa lễ hội hiện lên qua lăng kính Oliver Hadlee Pearch.

Đứng sau ống kính là Oliver Hadlee Pearch, nhiếp ảnh gia nổi tiếng với khả năng bắt trọn những khoảnh khắc tự nhiên nhưng đầy tính điện ảnh. Anh khéo léo tái hiện tinh thần lễ hội qua những hình ảnh sống động: bạn bè cùng nhau mang cây thông, mở quà, nâng ly cocktail và hát karaoke. Tất cả gợi lên sự vui tươi, phóng khoáng nhưng vẫn giữ nét tinh tế vốn là DNA của Tory Burch.

Mang cây thông và chia sẻ tiếng cười, Alex Consani & Yasmin Wijnaldum cùng nhau tỏa sáng trong từng khoảnh khắc Holiday ’25

Hai gương mặt trung tâm của chiến dịch – Alex Consani và Yasmin Wijnaldum – xuất hiện trong những montage kinh điển của mùa lễ hội: từ khoảnh khắc rộn ràng khi mang cây thông, đến niềm vui ấm áp khi mở quà, hay nụ cười phóng khoáng trong màn biểu diễn karaoke. Họ chính là hiện thân của phong cách Tory Burch: nữ tính, tự tin và tràn đầy sức sống.

Những đường drape mềm mại, cardigan ấm áp và một chút hào quang New York.

Stylist Brian Molloy mang đến một bảng phối trang phục đậm chất mùa lễ: những chiếc đầm drape mềm mại như nữ thần, knit ánh kim, áo polo đính sequin kết hợp cardigan và jacket ấm áp. Đây là phong cách đặc trưng của Tory Burch: luxury that feels personal – sang trọng nhưng gần gũi, để người mặc cảm thấy tự tin trong mọi khoảnh khắc.

Nhỏ gọn, tinh tế và đầy sức hút, Eleanor là chiếc túi thu hút ánh nhìn của mọi quý cô.

Phụ kiện cũng là điểm nhấn quan trọng trong câu chuyện phong cách. Từ túi Kira Turnlock đến Eleanor phiên bản nhỏ với chi tiết pavé, hay chiếc túi sequined phủ hạt cườm lấy cảm hứng từ họa tiết cổ điển – tất cả đều thể hiện sự tinh tế trong chi tiết, một đặc trưng không thể thiếu của Tory Burch. Những thiết kế này không chỉ dành cho tiệc tùng, mà còn cho những khoảnh khắc đời thường, nơi thời trang trở thành ngôn ngữ của sự kết nối.

Ăn diện cho bữa tiệc, sống cho những ký ức

Chiến dịch Holiday ’25 không đơn thuần giới thiệu sản phẩm, mà khắc họa một phong cách sống: nữ tính, tự tin, và tràn đầy niềm vui. Tory Burch hiểu rằng thời trang không chỉ là vẻ ngoài, mà là cách chúng ta tạo nên ký ức. Đó chính là sự khác biệt: Tory Burch không chạy theo hào nhoáng, mà chọn sự chân thực, thanh lịch và đầy sức sống.

ĐỊA CHỈ MUA SẮM Các sản phẩm từ BST Mùa Lễ Hội 2025 đã chính thức có mặt tại không gian cửa hàng Tory Burch. Tại Việt Nam, thương hiệu được phân phối chính hãng qua Công ty Quốc tế Tam Sơn. Cửa hàng Tory Burch Union Square Địa chỉ: L2-21 Union Square, 171 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh Giờ mở cửa: 10h00 – 21h00 hàng ngày Điện thoại: 028 3620 6983 Email: toryburchusq@tamsonfashion.com



