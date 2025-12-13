Top 7 sản phẩm chiến thắng Olive Young Awards 2025: Chị em xem như "chân ái", mua đi mua lại N lần

Olive Young được biết đến là hệ thống bán lẻ mỹ phẩm và chăm sóc sức khỏe lớn nhất Hàn Quốc, nơi mọi xu hướng làm đẹp đều được cập nhật sớm nhất. Mỗi năm vào cuối tháng 11, thương hiệu sẽ tổ chức Olive Young Awards - sự kiện nhằm tôn vinh những sản phẩm có doanh số ấn tượng nhất. Bảng xếp hạng năm 2025 được tổng hợp từ hơn 180 triệu lượt mua sắm, dựa trên dữ liệu thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025.

Chính vì được xây dựng hoàn toàn dựa trên dữ liệu mua sắm thực tế, Olive Young Awards luôn được giới chuyên môn xem như thước đo phản ánh chân thực các xu hướng làm đẹp tại Hàn Quốc. Dưới đây là danh sách 7 sản phẩm skincare dẫn đầu, được săn đón nhiều nhất trong năm 2025.

1. Toner được săn đón nhất: Round Lab 1025 Dokdo Toner

Trong hạng mục toner, cái tên giữ vị trí quán quân tại Olive Young Awards 2025 là Round Lab 1025 Dokdo. Lý do khiến sản phẩm này được săn đón nằm ở công thức tối giản nhưng hiệu quả. Toner sử dụng nước biển sâu lấy từ vùng Ulleungdo, nơi nổi tiếng với độ tinh khiết và hàm lượng khoáng chất cao. Nhờ vậy, mỗi lần thoa lên da là cảm giác mát dịu lan ngay, giúp xoa dịu những vùng da đang khô căng hoặc nhạy cảm.

Bên cạnh công dụng làm sạch da, sản phẩm còn nhanh chóng phục hồi độ ẩm tự nhiên, đưa da về trạng thái ổn định để hạn chế kích ứng và giúp lớp dưỡng sau thấm sâu hơn. Công thức không cồn, không hương liệu, không gây châm chích nên phù hợp với hầu hết mọi loại da, kể cả da đang yếu hoặc sau treatment.

Nơi mua: Tại đây

2. Serum được săn đón nhất: Torriden Dive-in Low Molecule Hyaluronic Acid Serum

Torriden DIVE IN Low Molecule Hyaluronic Acid Serum được yêu thích khi có khả năng cấp ẩm sâu nhưng vẫn giữ kết cấu nhẹ tênh cho da. Điểm nổi bật nhất của serum này là công thức 5D Hyaluronic Acid gồm nhiều kích thước phân tử khác nhau, giúp độ ẩm len vào từng tầng da thay vì chỉ nằm trên bề mặt. Chỉ sau vài giây thoa, da trở nên mềm mướt và được bao phủ bởi một lớp màng ẩm thoáng nhẹ, không hề nhờn rít hay gây bí da.

Bên cạnh khả năng cấp nước mạnh mẽ, serum còn hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ nhờ D Panthenol. Thành phần này giúp da bớt kích ứng, giảm cảm giác căng rát và tăng độ đàn hồi theo thời gian. Chiết xuất rau sam cũng góp phần làm dịu các vùng da đỏ, dễ phản ứng, đồng thời mang đến hiệu quả kháng viêm tự nhiên. Beta Glucan trong công thức đóng vai trò như chất dưỡng ẩm đậm đặc, vừa củng cố khả năng tự làm lành của da, vừa giúp da sáng khỏe và đều màu hơn. Đây là loại serum có thể dùng mỗi ngày mà không sợ nặng mặt, nhưng lại cho kết quả da mượt mọng thấy rõ chỉ sau một thời gian ngắn.

Nơi mua: Tại đây

3. Kem dưỡng được săn đón nhất: Aestura Atobarrier 365 Cream

Aestura Atobarrier 365 Cream là dòng kem dưỡng rất được lòng những ai sở hữu làn da khô sần hoặc thường xuyên mất nước. Kết cấu kem đặc nhưng tan nhanh khi thoa, tạo cảm giác mềm mịn và để lại lớp màng ẩm bền vững có thể duy trì đến hàng chục giờ. Nhờ khả năng khóa ẩm sâu, sản phẩm giúp da hạn chế bong tróc, giảm cảm giác căng rát và phục hồi vẻ căng mướt tự nhiên.

Trong công thức của Atobarrier 365, Niacinamide giữ vai trò trung tâm. Thành phần này giúp tăng cường hàng rào bảo vệ, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng xỉn màu. Khi sử dụng đều đặn, da nhìn khỏe hơn, ít tiết dầu hơn nhưng vẫn đủ độ ẩm cần thiết. Bên cạnh đó, chiết xuất trà xanh góp phần làm dịu những vùng da dễ kích ứng, hỗ trợ kháng viêm nhẹ và bảo vệ da khỏi tác động của môi trường. Atobarrier 365 Cream phù hợp với mọi loại da, đặc biệt lý tưởng cho những làn da thiếu ẩm, đang cần một lớp dưỡng phục hồi nhưng vẫn muốn cảm giác nhẹ thoáng và dễ chịu suốt cả ngày.

Nơi mua: Tại đây

4. Mặt nạ được săn đón nhất: Torriden Dive-in Low Molecular Hyaluronic Acid Mask

Torriden không chỉ gây chú ý ở hạng mục serum mà còn tiếp tục khẳng định vị thế khi dòng Dive-in Low Molecular Hyaluronic Acid Mask giành giải cao nhất ở nhóm mặt nạ dưỡng da. Điểm khiến sản phẩm nổi bật chính là khả năng cấp ẩm sâu nhờ Hyaluronic Acid phân tử thấp. Các phân tử này len lỏi vào lớp biểu bì, bổ sung nước nhanh chóng, giúp da dịu lại, mát hơn và lấy lại độ căng mịn chỉ sau một lần đắp.

Miếng mask được làm từ chất liệu cellulose thuần chay, ôm sát gương mặt, giữ tinh chất ổn định và không gây cảm giác bết dính. Khi đắp lên da, hỗn hợp tinh chất giàu Panthenol và Allantoin hoạt động song song: vừa làm dịu những vùng đỏ rát, vừa củng cố hàng rào ẩm để da duy trì sự mềm mại lâu hơn. Công thức có độ pH thấp nên phù hợp cả với những làn da dễ nhạy cảm hoặc bị tổn thương nhẹ.

Nơi mua: Tại đây

5. Toner pad được săn đón nhất: Mediheal Madecassoside Blemish Pad

Mediheal Madecassoside Blemish Pad là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn chăm da nhanh gọn nhưng vẫn hiệu quả. Mỗi miếng pad được thấm đẫm tinh chất từ Madecassoside nồng độ cao, giúp làm dịu các vùng da đang kích ứng, đồng thời hỗ trợ cải thiện thâm mụn và những đốm sạm nhẹ trên bề mặt da. Nhờ công thức thuần chay lành tính, sản phẩm mang đến cảm giác dịu mát ngay khi đặt lên da mà không gây căng rát hay làm mất đi độ ẩm tự nhiên.

Đi kèm trong hộp là chiếc nhíp dài và mỏng, giúp lấy từng miếng pad một cách sạch sẽ, hạn chế vi khuẩn xâm nhập khi sử dụng hằng ngày. Kết cấu miếng pad mềm, mỏng, thấm đều tinh chất nên khi lau sẽ giúp cuốn đi bụi bẩn và lớp dầu thừa còn sót lại sau bước rửa mặt. Dùng đều đặn sáng và tối không chỉ tối giản chu trình skincare mà còn giúp bề mặt da sáng khỏe, mịn màng và đều màu hơn từng ngày.

Nơi mua: Tại đây

6. Kem chống nắng được săn đón nhất: Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF50+/PA++++

Giống như Torriden, thương hiệu Round Lab cũng được vinh danh 2 trong số 7 món skincare tại Olive Young Awards 2025. Đây là dòng kem chống nắng được yêu thích nhờ khả năng bảo vệ da toàn diện đi kèm hiệu ứng dưỡng ẩm nổi bật. Công thức dịu nhẹ giúp tạo lớp màng che chắn trước tác hại của tia UVA và UVB, đồng thời nuôi dưỡng làn da mềm mại, tươi sáng suốt cả ngày dài. Kết cấu mỏng mịn, thấm nhanh khiến sản phẩm phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da dễ đổ dầu.

Điểm mạnh của sản phẩm nằm ở hệ màng lọc hóa học thế hệ mới gồm Uvinul A Plus, Tinosorb M, Iscotrizinol và Uvinul T 150. Nhờ đó, kem chống nắng mang lại khả năng bảo vệ quang phổ rộng, hoạt động ổn định dưới ánh nắng mạnh mà không gây cảm giác bí da hay để lại vệt trắng. Bên cạnh nhiệm vụ chống nắng, sản phẩm còn được bổ sung nước nhựa cây Bạch Dương Betula Platyphylla Japonica Juice - thành phần giàu amino acid, khoáng chất và Hyaluronic Acid, giúp cấp ẩm sâu, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng mất nước qua da.

Nơi mua: Tại đây

7. Tẩy trang được săn đón nhất: Manyo Pure Cleansing Oil

Manyo Pure Cleansing Oil là tẩy trang dạng dầu, có ưu điểm nổi bật là khả năng nhũ hóa nhanh và mượt, cuốn trôi lớp trang điểm, dầu thừa và bụi bẩn mà không để lại cảm giác nhờn dính hay màng dầu khó chịu. Nhờ kết cấu lỏng nhẹ, em này đặc biệt phù hợp với mọi loại da, nhất là da dầu và hỗn hợp thiên dầu - những làn da thường gặp tình trạng bít tắc hoặc dễ nổi mụn khi dùng dầu tẩy trang.

Công thức của Manyo Pure Cleansing Oil được tạo nên từ 14 loại dầu thực vật tự nhiên giàu axit béo và vitamin, hoạt động vừa như một chất làm sạch sâu, vừa như một lớp dưỡng giúp củng cố hàng rào ẩm. Khi massage trên da, dầu nhẹ nhàng phá vỡ lớp trang điểm, tan chảy dầu thừa trong lỗ chân lông, hỗ trợ giảm nguy cơ tắc nghẽn và mụn ẩn. Bên cạnh khả năng làm sạch, sản phẩm còn giúp làm dịu, phục hồi và hỗ trợ tái tạo da, mang đến làn da mềm mại, sáng khỏe hơn sau mỗi lần rửa mặt.

Nơi mua: Tại đây



