Top 7 lọ sơn giúp móng tay chắc khỏe, các nàng mê làm nails thật sự nên sắm vì hiệu quả dưỡng tốt

Để có được những bộ nails đẹp xuyên năm tháng, các cô gái hẳn cũng đã phải đánh đổi bằng một bộ móng yếu và dễ gãy. Móng tay cũng có "tuổi tác", cũng có thể bị yếu, giòn và bong tróc. Vậy nên việc chú trọng sử dụng những sản phẩm làm tăng cường sức khoẻ của móng là một việc vô cùng cẩn thiết nếu các chị em muốn "chơi" nails dài lâu đấy. Cùng tham khảo một vài sản phẩm giúp móng chắc khỏe nhé:



1. CND Rescue RXx Daily Keratin Treatment (khoảng 136.000 VNĐ)

Được mệnh danh là thần dược cho móng hư tổn, dung dịch điều trị móng bổ sung Keratin – Rescue RXx được sử dụng trong quá trình trị liệu móng giúp móng phục hồi hiệu quả với sức mạnh của dưỡng chất phục hồi Keratin Protein và dầu dưỡng ẩm Jojoba. Đây cũng là một sản phẩm chăm sóc giữ ẩm giúp mềm móng, nuôi dưỡng móng tự nhiên đồng thời giúp lớp sơn được bền mịn. Nếu bạn muốn bộ móng dài thật nhanh thì đồng thời Rescue RXx sẽ là một sản phẩm hoàn hảo.

2. OPI Nail Envy Nail Strengthener (khoảng 139.000)

Với việc chứa những dưỡng chất như là protein thuỷ phân, canxi, vitamin C và vitamin E, OPI Nail Envy sẽ giúp nuôi dưỡng và bảo vệ móng một cách hoàn hảo. Với dòng OPI Original Nail Envy, móng tay mọc chậm, dễ bong tróc, nứt tách và tổn thương đã không còn là vấn đề lớn, đặc trị cho tất cả các loại móng bị tổn thương và hư hỏng nghiêm trọng nữa.



3. Essie Treat Love & Color Nail Polish & Strengthener (khoảng 312.000 VNĐ)

Essie Treat Love & Color Nail Polish & Strengthener với điểm đặc biệt có nhiều màu sắc đa dạng, với tác dụng khắc phục móng tay khô, dễ gãy chỉ trong vòng 7 ngày. Trong công thức đặc trưng có chứa sự pha trộn của các thành phần hoạt động như chiết xuất collagen và hoa trà. Đây xứng đáng là một sản phẩm được ưa chuộng khi trong đó không hề chứa các thành phần gây hại như formaldehyd, DBP và Toluene.

4. Sally Hansen Hard As Nails Hardener Treatment (khoảng 260.000 VNĐ)

Công thức có sự pha trộn rõ ràng của các chất tạo màng, bảo vệ móng khỏi bị tách, nứt và sứt mẻ, mang lại sự bao bọc lâu dài. Không cần phải kết hợp với loại sơn nào khác mà các cô gái có thể sơn chỉ một lớp sơn này và chờ đợi cho móng tay cứng và khoẻ khoắn hơn. Lời khuyên hữu hiệu cho các nàng rằng nên apply sơn vào dưới đầu móng tay để tăng cường độ bảo vệ lên gấp nhiều lần nữa!

5. Nails Inc Nailkale Superfood Base Coat (khoảng 360.000 VNĐ)

Chất sơn base coat vốn đã là chất sơn điển hình đóng vai trò quan trọng giúp màu móng bền hơn, bảo vệ móng chắc khoẻ, không bị ố vàng, giúp bộ móng không bị bong tróc, sứt mẻ. Nails Inc Nailkale Superfood Base Coat hơn hết là sự kết hợp mạnh mẽ của các chất chống oxy hoá, chiết xuất cải xoăn và keratin có tác dụng kích hoạt sự phát triển của móng, nuôi dưỡng, ngăn ngừa gãy và tách móng. Là một sự phối hợp vô cùng hoàn hảo cho các cô gái lựa chọn đấy.

6. Deborah Lippmann All About That Base CC Base Coat (khoảng 480.000 VNĐ)

Khi trên móng các cô gái đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng kèm theo bong tróc, đó là lúc chúng ta nên cân nhắc đến All About That Base. Đây là chất sơn được xây dựng với một phức hợp dưỡng ẩm siêu đặc biệt với panthenol, giúp giữ ẩm, tăng cường bảo vệ móng, hoàn thiện một vẻ ngoài móng hoàn hảo. Chất sơn bóng đa năng này có thể được sử dụng như một lớp sơn nền để cho các lớp sơn màu phía trên được bền màu và láng mịn hơn rất nhiều.

7. CND SolarOil Nail and Cuticle Conditioner (khoảng 186.000 VNĐ)

Có tên gọi là dầu dưỡng móng – Solar Oil, là sản phẩm vượt trội về khả năng phục hồi và dưỡng ẩm cho da và móng sau hư tổn, cải thiện tình trạng móng bị khô và giòn, làm mềm và cải thiện rõ rệt vô cùng tình trạng viền da móng chai ngứa. Solar Oil còn giúp cho lớp sơn bám chắc bề mặt móng, giúp móng chắc khoẻ từ bên trong. Đây cũng là một sự lựa chọn siêu thích hợp cho chị em nào mê mẩn những bộ nails đẹp mà lại sợ hỏng móng đây.