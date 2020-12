Top 3 Hoa hậu Việt Nam đồng hành cùng NEVA truyền cảm hứng yêu thương và trân quý bản thân đến người phụ nữ Việt

Phụ nữ Việt Nam từ trước tới nay luôn được ngợi ca với đức tính hy sinh, chịu thương chịu khó. Tuy nhiên, phụ nữ hiện đại lại cần nhiều hơn vậy, họ cũng cần khẳng định bản lĩnh và cá tính của mình, ngày một đẹp hơn và tài năng hơn. Nhằm truyền cảm hứng yêu thương bản thân đến chị em phụ nữ Việt, Thời trang NEVA đã có các hoạt động đồng hành cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam hết sức thú vị.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam rạng ngời trong thiết kế của NEVA

Phụ nữ đẹp nhất là khi họ tự tin

Là ba người đẹp giành được giải cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo ý thức rất cao về trách nhiệm cũng như khát khao khẳng định bản thân. Các nàng hậu chia sẻ: Với phụ nữ, khi được mặc những món đồ mình thích và phù hợp, họ sẽ cảm thấy rất tự tin.

Neva cảm ơn sự tin tưởng đồng hành của top 3 hoa hậu Việt Nam

Các thiết kế của NEVA trong BST "The Most Beauty" trong đêm thi "Người đẹp thời trang" được thiết kế bởi những nhà thiết kế hàng đầu trong lĩnh vực thời trang, được may bởi những tay kéo "vàng". Nhờ đó, dù là những thí sinh chưa có kinh nghiệm trình diễn, các thí vẫn vẫn dễ dàng tự tin sải bước trên sàn runway, thuyết phục được đội ngũ BGK.

Tân hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà yêu thích các thiết kế từ hoa hồng

Chia sẻ với BTC, các thí sinh đều cảm thấy vô cùng thoải mái khi được khoác lên thiết kế của Thời trang NEVA. Từ đó, giúp họ trở nên tự tin hơn khi trình diễn trước hàng nghìn khán giả tại thành phố Vũng Tàu.

Mỗi hành trình thời trang là một trải nghiệm mới

Đối với mỗi người đẹp, hành trình chinh phục vương miện nhan sắc vừa là để thể hiện khát vọng bản thân, vừa là những trải nghiệm tuyệt vời. Cùng với đó, khi được trải nghiệm những phong cách thời trang mới, người tiêu dùng sẽ tìm được phong cách của chính mình và biết cách tôn lên nét đẹp của bản thân.

Á Hậu 1 Việt Nam 2020 thăm quan mua sắm tại showroom Neva 181 C + 181 D Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời trang NEVA tự hào mang tới cho người tiêu dùng nói chung và chị em phụ nữ Việt nói riêng vô số những BST theo mùa, vô cùng đa dạng và tinh tế. Với phong cách thiết kế bắt "trend" nhanh nhất thị trường, chị em sẽ không sợ bị chậm xu hướng so với những thương hiệu khác. Đồng thời, với nét biến tấu tài hoa và tinh xảo từ phía nhà thiết kế, mọi sản phẩm đều có được nét đẹp phù hợp với phụ nữ Á Đông, vừa sang, vừa đẹp nền nã, dịu dàng.

Á Hậu 2 Hoa Hậu Việt Nam 2020 yêu kiều trong đầm tay phổng in hoa cúc mẫu đơn

Thời trang NEVA hân hạnh mang tới sự tự tin cho phụ nữ Việt

Khi phụ nữ tự tin, may mắn và hạnh phúc sẽ tới với họ. Thực tế, những thí sinh tham gia Hoa hậu Việt Nam năm nay đều là những người đẹp không có nhiều kinh nghiệm catwalk và tuổi mới đôi mươi. Tuy nhiên, bằng sự cố gắng của mình và tự tin thể hiện tài năng, họ đã tiến đến gần được danh hiệu cao quý.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh và Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo được đánh giá cao về thần thái, trình độ, bao gồm cả khả năng trình diễn thời trang. Đặc biệt, màn thể hiện của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong BST "The Most Beauty" của NEVA hôm 10/11 cũng được đánh giá cao, và nằm trong top 5 thí sinh xuất sắc nhất của đêm thi.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng thời trang NEVA truyền cảm hứng yêu thương và trân quý bản thân đến người phụ nữ Việt.

Thông qua BST "The Most Beauty" cũng như vô vàn những BST đa sắc màu khác, Thời trang NEVA đang nỗ lực không ngừng để mang tới cho người tiêu dùng trong nước những sản phẩm chất lượng, cá tính nhất. Thời gian tới, hãng sẽ còn tung ra nhiều BST ấn tượng hơn nữa, hãy cùng đón chờ và cảm nhận!

THỜI TRANG NEVA

Website: neva.vn | Fanpage: fb.com/nevavietnam

Hotline: 1800234575

Hệ thống cửa hàng:

236 - 238 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

112 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

41 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội

157 Trần Phú, Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

445 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội

181C + 181D Cách Mạng Tháng Tám, phường 5, quận 3, TP. HCM