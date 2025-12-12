TOP 10 sản phẩm bán chạy nhất Olive Young năm 2025: Dân Hàn khen nức nở, có món còn gây sốt toàn cầu

Mỗi năm, bảng xếp hạng Best Seller của hệ thống Olive Young luôn được giới làm đẹp coi như kim chỉ nam - nơi những sản phẩm đáng tiền nhất, hiệu quả nhất do người dùng bình chọn. Gần cuối 2025, danh sách top 10 "thủ khoa" tiếp tục gây sốt với loạt cái tên được săn lùng nhiều nhất, đúng tinh thần beauty nhẹ, lành, hiệu quả, đáng mua.

1. Kem chống nắng Beauty Of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++

Kem chống nắng quốc dân của Beauty Of Joseon tiếp tục giữ phong độ thủ khoa nhờ kết cấu mỏng nhẹ, thoa đến đâu tan đến đó, để lại lớp finish ẩm mịn dễ chịu. Điểm nổi bật là công thức giàu 30% chiết xuất gạo kết hợp probiotics lên men vừa cấp ẩm, vừa củng cố hàng rào bảo vệ da. Thêm vào đó là bộ lọc UV hiện đại (Uvinul A Plus, Uvinul T 150, Tinosorb M…) cho khả năng chống nắng bền bỉ, đảm bảo da luôn an toàn trước tia UVA/UVB.

Nhờ khả năng dưỡng ẩm tốt, sản phẩm gần như có thể kiêm luôn vai trò kem dưỡng cho da khô, da treatment hay da nhạy cảm. Không nâng tone, không vón, không bết dính, đây chính là kiểu kem chống nắng dễ dùng nhất, hợp với tất cả mọi loại da, bảo sao luôn thuộc top best seller tại Olive Young.

Nơi mua: Beauty of Joseon

2. Tinh chất chống nắng SKIN1004 Centella Hyalu-cica Water-fit Sun Serum SPF50+ PA++++

Kem chống nắng quốc dân SKIN1004 vẫn giữ sức hút trong lòng hội chăm da xứ kim chi nhờ kết cấu siêu mỏng, thấm nhanh và mát. Chỉ số chống nắng cao nhưng không gây vón hay bóng nhờn, em này hợp cho mọi loại da kể cả da dầu. Bộ đôi Hyaluronic Acid và chiết xuất ray má vừa cấp nước vừa làm dịu, đúng chuẩn serum chống nắng.

Ngoài ra, sản phẩm còn chứa Niacinamide cùng Adenosine hỗ trợ cải thiện da lão hóa, dưỡng sáng và giảm tiết dầu. Để mà nói thì đây là tuýp kem chống nắng khiến người Hàn dùng xong là auto mua lại.

3. Mặt nạ giấy MEDIHEAL Madecassoside Essential Mask Sheet Blemish Repair



MEDIHEAL Madecassoside Repair Mask Pack là dòng mặt nạ phục hồi đình đám của Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng làm dịu, cấp ẩm và tái thiết lập hàng rào da chỉ sau một lần dùng. Nhờ chứa 98% Madecassoside (hợp chất chiết xuất từ rau má) tinh khiết kết hợp Hyaluronic Acid vi phân tử, mặt nạ thấm nhanh, giúp da hạ nhiệt nhanh, đặc biệt phù hợp khi da đỏ rát, kích ứng hoặc sau mụn.

1 điểm cộng giúp sản phẩm on top Olive Young nữa là mask mỏng ôm sát da, giữ dưỡng chất thẩm thấu đều. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những làn da mệt mỏi, nhạy cảm hoặc đang treatment cần một bước cứu nguy nhanh chóng và lành tính.

Nơi mua: Keautiful

4. Kem chống nắng ROUND LAB Birch Juice Moisturizing Sunscreen

Kem chống nắng cây bạch dương trứ danh vẫn nắm kèo trên nhờ độ ẩm vừa đủ, finish mọng mịn glow kiểu Hàn rất đẹp da. Điều khiến sản phẩm luôn được ưu ái là cảm giác nhẹ thoáng như thoa một lớp dưỡng ẩm hơn là kem chống nắng. Thành phần giàu chiết xuất cây bạch dương giúp cấp nước cho da, hạn chế tình trạng khô căng khi ngồi điều hòa.

Em này phù hợp với da khô, hỗn hợp, da nhạy cảm hoặc thậm chí là thay luôn kem dưỡng cho da dầu mùa khô hanh mỗi khi bạn cần ra ngoài.

Nơi mua: Round Lab Official Store

5. Serum xịt dưỡng ẩm căng bóng da d'Alba First Spray

d'Alba White Truffle First Spray Serum là chai xịt dưỡng sang chảnh nổi tiếng không chỉ ở Hàn mà còn viral khắp toàn cầu, khiến các tín đồ làm đẹp phát mê. Lý do em này gây sốt đó là nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm glowy da, đồng thời phục hồi da "thần thánh" chỉ trong vài giây. Nhờ công thức hai lớp dầu và tinh chất với nấm trắng quý hiếm vùng Piedmont (Ý), sản phẩm còn giúp da căng bóng, mềm mịn và rạng rỡ tức thì mà không hề nhờn dính. Cùng với lớp mist siêu mịn bao phủ đều, khóa ẩm và làm dịu làn da đang khô mỏi hay xỉn màu.

Đây là item có mặt trong túi xách của nhiều tiếp viên hàng không vì phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt là da khô, da thiếu nước hoặc da cần độ glowy tự nhiên suốt ngày dài.

6. Kem ủ tóc Unove Deep Damage Treatment EX

Là cứu tinh cho mái tóc tẩy, nhuộm, khô xơ, siêu viral trong 1 năm gần đây. Chất kem đặc nhưng xả lại rất nhẹ, giúp tóc mượt hẳn mà không để lại cảm giác bết dính hay nặng tóc. Công thức chứa protein và các dưỡng chất từ tinh dầu thiên nhiên như macca, hoa trà, argan, olive, dầu hạt hướng dương... giúp phục hồi thân tóc, hạn chế gãy rụng, đặc biệt hiệu quả ở phần đuôi tóc hư tổn. Đây là sản phẩm "must-have" trong tủ tắm của nhiều idol Hàn.

Nơi mua: Hasaki

7. Toner pad MEDIHEAL

Toner pad MEDIHEAL cũng là 1 item quốc dân khiến dân skincare mê mẩn vì tiện, nhanh và đa năng. Miếng pad kích thước lớn có thể lau mặt, đắp mask vùng chữ T hoặc làm toner dưỡng ẩm buổi sáng hay trước khi make-up đều hợp. Tinh chất trong pad thấm vừa đủ, không gây dính và phù hợp nhiều loại da. Giá hợp lý cho nhiều lần sử dụng, đẫm tinh chất nên em này luôn là lựa chọn số 1 của học sinh, sinh viên Hàn.

Nơi mua: Mint Cosmetics

8. Kem dưỡng S.NATURE Aqua Squalane

S.NATURE Aqua Squalane là một trong những kem dưỡng "ngôi sao" tại Olive Young năm 2025. Em này có chất gel-cream mềm, thấm nhanh nhưng giữ ẩm rất tốt nhờ Squalane (một dạng dầu dưỡng siêu nhẹ) tinh khiết. Điều khiến sản phẩm nổi bật là độ lành tính cao, không gây bí da, không xung đột với routine treatment. Da dầum da nhạy cảm, da đang phục hồi đều dùng được.

9. Kem chống nắng Beauty Of Joseon Relief Sun Aqua-Fresh Rice + B5 SPF50+ PA++++

Ở Hàn, Beauty Of Joseon là một thương hiệu cực kì được ưa chuộng, đó là lý do thương hiệu này góp mặt đến 2 bản kem chống nắng trong top 10 này. Phiên bản mới mang lớp finish ẩm mịn, mỏng nhẹ như nước đúng chuẩn clean girl. Thành phần chiết xuất gạo và probiotic complex giúp làm dịu, cân bằng da rất tốt khi dùng lâu dài.

Không vón, không bệt, không nâng tông, em này phù hợp dùng như một bước chống nắng kiêm kem lót, dưỡng ẩm trước make-up. Nhìn chung, sản phẩm là lựa chọn được dân văn phòng Hàn yêu thích vì cảm giác dễ chịu khi dùng hằng ngày.

Nơi mua: Beauty of Joseon

10. Kem dưỡng ẩm Dr.Althea 345 Relief Cream

Tạm chốt top 10 là kem dưỡng ẩm Dr. Althea 345 Relief Cream - dòng kem phục hồi nổi tiếng nhờ công thức 3-4-5 tối giản nhưng hiệu quả: 3 thành phần dưỡng chính, 4 loại chiết xuất làm dịu và 5 loại ceramide tái thiết hàng rào bảo vệ da. Kết cấu gel-cream mỏng nhẹ, thấm nhanh, để lại lớp finish ẩm mịn dễ chịu, không bí rít dù dùng nhiều lớp.

Sản phẩm sinh ra cho những làn da đang kích ứng, đỏ rát, bong tróc hoặc đang treatment cần được vỗ về. Nhờ khả năng phục hồi mạnh mẽ và giảm căng rát tức thì, em này trở thành must-have trong routine của những ai da nhạy cảm và da yếu dễ tổn thương.

Nơi mua: BumHouse

Nguồn: Olive Young