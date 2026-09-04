Tổng tài hot nhất màn ảnh phủ nhận thẩm mỹ, tự nhận bản thân già

Không quá lời khi nói Tỉnh Bách Nhiên đang là một trong những mỹ nam Cbiz được chú ý nhất hiện nay, đặc biệt sau thành công của Đầu Xuân Tươi Sáng. Bên cạnh khả năng diễn xuất ngày càng được đánh giá cao, diện mạo của nam diễn viên cũng trở thành một trong những yếu tố khiến khán giả “đổ rạp”. Tỉnh Bách Nhiên sở hữu gương mặt nam tính, đường nét sắc nét nhưng không quá góc cạnh, sống mũi cao và thần thái cuốn hút, càng nhìn càng dễ bị mê hoặc. Đáng chú ý, visual của anh thời gian gần đây có sự thay đổi rõ rệt, khiến không ít người phải đặt dấu hỏi liệu nam diễn viên có can thiệp thẩm mỹ hay không. Tuy nhiên, dù thực sự có hay chỉ đơn giản là biết cách chăm chút ngoại hình, Tỉnh Bách Nhiên vẫn đang chứng minh sức hút của một nam thần càng trưởng thành càng phong độ.

Tạo hình tổng tài gây sốt của Tỉnh Bách Nhiên trong phim mới.

Visual chuẩn “tổng tài vạn người mê” của Tỉnh Bách Nhiên đã kéo theo không ít nghi vấn về chuyện nam diễn viên đã can thiệp thẩm mỹ, đặc biệt là ở phần mí mắt. So với trước đây, nhiều người cho rằng đôi mắt của anh trong Đầu Xuân Tươi Sáng dường như có sự thay đổi về kiểu dáng, khiến diện mạo sắc nét và cuốn hút hơn. Trước những đồn đoán này, mỹ nam sinh năm 1989 từng hài hước giải thích trên sóng trực tiếp rằng tất cả chỉ là... dấu hiệu tuổi tác. “Anh không phẫu thuật thẩm mỹ... Ý là anh có tuổi rồi nên da mắt nó bị chùng đi á” - nam diễn viên chia sẻ. Để chứng minh, Tỉnh Bách Nhiên còn vừa nói vừa ra sức chà mí mắt, như muốn cho người hâm mộ thấy rõ phần da mắt đang thực sự “chùng” xuống theo thời gian. Một màn giải thích vừa thật thà vừa hài hước khiến dân tình không khỏi bật cười.

Đôi mắt của Tỉnh Bách Nhiên thời trẻ với phần mí khá mờ, khiến đôi mắt nam diễn viên nhìn trông bị nhỏ và sụp hơn.

Với Đầu Xuân Tươi Sáng, đôi mắt to, mí mắt rõ nét chính là một trong những điểm sáng giúp visual Tỉnh Bách Nhiên thu hút mọi ánh nhìn.

Trong Đầu Xuân Tươi Sáng, Tỉnh Bách Nhiên tiếp tục phát huy trọn vẹn sức hút của một nam thần trưởng thành với visual vừa nam tính vừa có chút lạnh lùng, bad boy khiến khán giả khó lòng rời mắt. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường nét sắc nét cùng ánh mắt sâu của nam diễn viên càng được tôn lên qua những khung hình cận cảnh. Đặc biệt, phong thái điềm đạm, phóng khoáng nhưng đầy khí chất, không lạm dụng makeup giúp anh dễ dàng tạo cảm giác như một “tổng tài” thực thụ bước ra từ tiểu thuyết. Visual ấy càng được cộng hưởng bởi loạt trang phục mang tinh thần nam tính, sang trọng, từ suit chỉn chu, sơ mi thanh lịch đến những set đồ tối giản nhưng đắt giá. Không cần phô trương hay quá nhiều phụ kiện, Tỉnh Bách Nhiên vẫn đủ sức tạo nên vẻ ngoài quyền lực, lịch lãm và cực kỳ cuốn hút "đốn tim" cộng đồng mạng.

Tỉnh Bách Nhiên lấy lại vị thế cho phim tổng tài Trung Quốc.

Ảnh: Instagram.