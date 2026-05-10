Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 diễn ra vào tối 8/5 vừa qua đã thực sự trở thành một đại hội nhan sắc có sức ảnh hưởng khổng lồ trên khắp các diễn đàn xứ Kim Chi lẫn người hâm mộ Việt Nam. Sự kiện này không chỉ gây chú ý bởi kết quả thắng giải của những tác phẩm truyền hình và điện ảnh xuất sắc mà ngoại hình và tương tác của dàn sao hạng A luôn là chủ đề được thảo luận sôi nổi nhất.

Nếu như Hyun Bin xuất sắc trở thành người đàn ông may mắn lĩnh trọn combo đẹp trai - thắng giải - có vợ đồng hành, thì ở một diễn biến khác, visual đỉnh cao của mỹ nam độc thân Ji Chang Wook dù chỉ xuất hiện trong giây lát cũng đang khiến hội chị em phải chao đảo.

Ji Chang Wook điển trai và trẻ trung tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 62 (Clip: TikTok).

Không xuất hiện rình rang trên thảm đỏ, Ji Chang Wook bất ngờ lộ diện trên sân khấu với tư cách người trao giải trong sự ngỡ ngàng của những người yêu mến anh. Dù thời gian "làm nhiệm vụ" trên sân khấu chỉ kéo dài khoảng 1 phút, nhưng nam diễn viên sinh năm 1987 vẫn kịp làm rung rinh cõi mạng bằng vẻ ngoài trẻ trung đến khó tin ở tuổi 39.

Với tư cách Đại sứ toàn cầu của Tom Ford, Ji Chang Wook diện bộ tuxedo tối giản nhưng cực kỳ trang trọng, toát lên phong thái lịch lãm đầy quyền lực. Những bình luận đòi "mang ngay một kịch bản tổng tài đến đây" xuất hiện dày đặc ngay lập tức, minh chứng cho việc nam diễn viên đã hoàn toàn thoát mác "trai nghèo số khổ" từng đóng khung anh trên màn ảnh, để vươn tới một đẳng cấp thời trang và nhan sắc mới đầy sắc sảo và chuyên nghiệp.

Phong độ rực rỡ này thực tế đã được Ji Chang Wook khẳng định mạnh mẽ từ các kỳ Paris Fashion Week, gần nhất là Fall/Winter 2026 diễn ra vào tháng 3 trước đó. Trong vai trò đại sứ, nam diễn viên từng gây sốt khi xuất hiện tại show Tom Ford với bộ suit hai hàng khuy monochrome tinh tế và sành điệu. Chất liệu vải ánh nhẹ phối cùng họa tiết hình học dưới ánh đèn đêm của Paris đã tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời, giúp anh trông chẳng khác nào một quý ông thượng lưu bước ra từ màn ảnh, định hình rõ nét phong thái thời thượng và tầm ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ trong thế giới thời trang cao cấp.

Chính những màn xuất hiện ấn tượng này đã khiến người hâm mộ liên tục kêu gọi các nhà sản xuất phim hãy nhanh chóng "giải cứu" Ji Chang Wook bằng những vai diễn tài phiệt đúng nghĩa thay vì hình tượng nam chính vất vả từng xuất hiện phần lớn trong sự nghiệp của anh. Với việc duy trì phong độ nhan sắc ổn định, nam diễn viên đang nghiễm nhiên được đặt lên bàn cân so sánh với người bạn đồng niên Lee Min Ho.

Trong khi mỹ nam Người Thừa Kế không còn giữ được ngôi vương khi bước qua sườn dốc 30, thì với Ji Chang Wook, đây lại là thời điểm anh chứng minh được sức quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Không chỉ gói gọn trong những tác phẩm rating cao, Ji Chang Wook đang từng bước khẳng định vị thế vững chắc của mình trên bản đồ xa xỉ thế giới với một phong thái sắc sảo và đầy cảm xúc.

