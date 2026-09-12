Tôn Thiên trong “Đầu Xuân Tươi Sáng” đúng chuẩn nữ hoàng CELINE: Bộ sưu tập túi hiệu toàn thiết kế đáng mơ ước

Ngoài đời, nữ diễn viên chuộng những trang phục cơ bản, phom dáng thoải mái nhưng luôn biết cách tạo điểm nhấn bằng túi xách hàng hiệu. Đặc biệt, với vai trò đại sứ CELINE, cô thường xuyên đưa những thiết kế mới lẫn các dòng túi biểu tượng của thương hiệu vào trang phục hằng ngày.

CELINE Halfmoon Soft Triomphe cỡ nhỏ – khoảng 71,4 triệu đồng

Nếu phải chọn một mẫu túi xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của Tôn Thiên, CELINE Halfmoon Soft Triomphe chắc chắn nằm ở vị trí đầu tiên. Thiết kế sở hữu phom bán nguyệt mềm mại, thân túi mỏng ôm sát cơ thể và phần nắp gập được tô điểm bằng khóa Triomphe bằng kim loại.

Điểm hấp dẫn của chiếc túi nằm ở vẻ ngoài tối giản nhưng không đơn điệu. Phom dáng mang hơi hướng cổ điển, trong khi kích thước nhỏ gọn giúp mẫu túi dễ dàng đi cùng áo sơ mi, áo khoác da, quần jeans hay váy liền. Tôn Thiên yêu thích thiết kế này đến mức sở hữu nhiều phiên bản màu sắc khác nhau, cho thấy đây thực sự là món phụ kiện có tính ứng dụng cao.

CELINE Doctor cỡ nhỏ – khoảng 79,6 triệu đồng

CELINE Doctor là một trong những mẫu túi thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ kín đáo của Tôn Thiên. Túi được làm từ chất liệu da mềm, có phom dáng lấy cảm hứng từ những chiếc cặp bác sĩ cổ điển với phần trên thu hẹp, đáy rộng và khóa kéo màu vàng.

Thay vì sử dụng họa tiết hay biểu tượng lớn, mặt trước túi chỉ có dòng chữ CELINE PARIS nhỏ nhắn. Chính sự tiết chế này lại tạo nên sức hút lâu dài cho thiết kế. Đường nét gọn gàng và bề mặt da cao cấp gợi nhớ tinh thần Céline cổ điển: thanh lịch, trí thức và không cần phô trương. Chỉ cần kết hợp cùng áo sơ mi, blazer hoặc áo len mỏng, chiếc túi đã đủ giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn.

CELINE Square Cabas cỡ nhỏ – khoảng 135,4 triệu đồng

Với những người yêu thích túi họa tiết monogram, CELINE Square Cabas là thiết kế rất đáng chú ý. Túi sử dụng chất liệu Triomphe Canvas đặc trưng, kết hợp viền da màu nâu và phom tote vuông vức. Quai túi linh hoạt cho phép người dùng thay đổi giữa kiểu xách tay và đeo vai.

Tôn Thiên phối chiếc túi cổ điển này cùng áo nỉ dáng rộng và chân váy họa tiết da báo. Cô còn gắn thêm móc khóa thú bông đáng yêu, khiến mẫu túi bớt cảm giác chững chạc, đồng thời tăng nét trẻ trung và ngẫu hứng. Cách kết hợp này cũng cho thấy túi monogram không nhất thiết phải đi cùng những bộ đồ quá chỉn chu.

CELINE Smile Luggage – khoảng 135,4 triệu đồng

CELINE Smile Luggage vẫn giữ lại đường nét đặc trưng của dòng Luggage từng làm nên tên tuổi cho thương hiệu. Hai cạnh túi mở rộng, kết hợp cùng đường khóa kéo cong giống hình miệng cười, tạo nên diện mạo có tính nhận diện cao.

Phiên bản Tôn Thiên sử dụng được làm từ da màu đen, phối phụ kiện kim loại vàng. Sự kết hợp này mang đến cảm giác mạnh mẽ nhưng vẫn sang trọng. Bên cạnh vẻ ngoài nổi bật, túi còn có sức chứa tương đối lớn, phù hợp với những ngày cần mang theo nhiều đồ dùng. Chỉ cần xách trên tay, thiết kế đã đủ trở thành điểm nhấn cho cả bộ trang phục.

CELINE Soft Triomphe Besace – khoảng 90,2 triệu đồng

Nếu đang tìm kiếm một chiếc túi dành cho mùa thu đông, Soft Triomphe Besace của Tôn Thiên là gợi ý đáng tham khảo. Thiết kế được làm từ da mềm, sở hữu phom bo tròn và nắp gập cổ điển. Chi tiết trang trí duy nhất là khóa Triomphe màu vàng đặt ở trung tâm.

Tôn Thiên lựa chọn phiên bản đỏ rượu vang – gam màu vừa sang trọng vừa tạo cảm giác ấm áp. Khi phối cùng áo khoác da màu đen, chiếc túi trở thành điểm sáng cho toàn bộ trang phục, đồng thời cân bằng giữa vẻ cá tính và nữ tính. Đây cũng là gam màu dễ kết hợp với những tông trung tính như đen, xám, nâu hoặc kem.

CELINE Crystal cỡ nhỏ – khoảng 55 triệu đồng

CELINE Crystal cỡ nhỏ là minh chứng cho việc một chiếc túi đơn giản vẫn có thể khiến trang phục cơ bản trở nên thú vị. Túi có thân da mềm và phom dáng tương tự túi dây rút. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở chiếc khăn lụa họa tiết được sử dụng thay cho phần dây thông thường.

Chi tiết khăn lụa giúp thiết kế có thêm chuyển động và màu sắc, nhưng không làm mất đi vẻ thanh lịch. Mẫu túi đặc biệt phù hợp với những bộ trang phục đơn sắc hoặc các món đồ cơ bản như áo phông, sơ mi trắng và quần jeans.

CELINE Classic giỏ mềm cỡ trung – khoảng 59,9 triệu đồng

Tủ đồ của Tôn Thiên cũng không thiếu một chiếc túi cói dành cho những chuyến nghỉ dưỡng. CELINE Classic cỡ trung kết hợp thân túi đan từ chất liệu tự nhiên với quai da màu nâu. Mặt trước được trang trí bằng biểu tượng Triomphe kích thước lớn, tạo dấu ấn thương hiệu rõ ràng.

Mặc dù mang tinh thần thư giãn, chiếc túi vẫn giữ được vẻ sang trọng nhờ cách phối chất liệu và màu sắc hài hòa. Sức chứa lớn giúp người dùng thoải mái mang theo kính mắt, khăn choàng, mỹ phẩm hoặc các vật dụng cần thiết khi đi chơi. Túi có thể kết hợp với váy linen, váy maxi, quần ống rộng hoặc trang phục denim.

CELINE Flat Shopper cỡ trung – khoảng 51,7 triệu đồng

CELINE Flat Shopper gây ấn tượng với phom tote thuôn dài, được làm từ Triomphe Canvas và hoàn thiện bằng viền da màu caramel. Phần quai mảnh tạo cảm giác thanh thoát, trong khi họa tiết monogram mang đến nét cổ điển đặc trưng.

Dù có thân túi tương đối phẳng, thiết kế vẫn đủ rộng để chứa tài liệu, máy tính bảng và những vật dụng hằng ngày. Đây là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích túi cỡ lớn nhưng không muốn tổng thể trở nên nặng nề. Khi kết hợp cùng trang phục tối giản, Flat Shopper đem lại cảm giác phóng khoáng, trí thức và không quá cầu kỳ.

Qua những thiết kế Tôn Thiên thường xuyên sử dụng, có thể nhận ra cô không lựa chọn túi xách chỉ vì mức độ nổi tiếng. Nữ diễn viên ưu tiên phom dáng kinh điển, chất liệu đẹp và khả năng phối hợp linh hoạt. Chính cách sử dụng phụ kiện tiết chế đã giúp cô biến những món đồ cơ bản thành các bộ trang phục có chiều sâu, vừa trẻ trung vừa giữ được nét sang trọng tự nhiên.