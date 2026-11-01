Tôn Thiên đang bước vào thời kỳ sexy nhất

Không còn chỉ gắn với hình ảnh nữ tính, thanh lịch quen thuộc, nữ diễn viên gần đây liên tục thử sức với những lựa chọn táo bạo, cá tính và có phần nổi loạn hơn. Tạo hình mới tại sự kiện Grotto tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi cô diện váy mini đen, kết hợp áo khoác lông và boots da cao cổ. Vừa sexy, vừa mang hơi hướng rock-chic, diện mạo lần này khiến hình ảnh của mỹ nhân sinh năm 1997 thêm phần sắc sảo, cuốn hút.

Tạo hình khiến cõi mạng bùng nổ của Tôn Thiên.

Ngôi sao Đầu Xuân Tươi Sáng khiến người hâm mộ phấn khích trong 1 set đồ mang tông đen chủ đạo với điểm nhấn là chiếc áo 2 dây ôm sát, hoạ tiết tạo ánh nhìn như xuyên thấu cùng 1 chiếc miniskirt da. Thiết kế hai dây để lộ phần vai và xương quai xanh, đồng thời khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên. Bên ngoài, cô khoác thêm áo dáng dài màu đen với phần cổ lông nâu nổi bật, tạo nên sự tương phản thú vị giữa chất liệu mềm mại, có phần xa xỉ và vẻ cá tính của chiếc váy ngắn. Đôi boots da cao cổ, buộc dây ở phần thân trước tiếp tục hoàn thiện tinh thần mạnh mẽ, có chút bụi bặm cho tổng thể.

Điểm thú vị nằm ở cách Tôn Thiên cân bằng hai sắc thái đối lập. Chiếc áo 2 dây và chân váy ngắn mang đến vẻ quyến rũ, trong khi áo khoác dài và boots hầm hố lại khiến diện mạo không bị quá đà hay đơn thuần theo đuổi sự sexy. Khi di chuyển, tà áo khoác mở rộng để lộ trọn thiết kế mini bên trong, giúp từng bước đi càng thêm nổi bật. Đây cũng là kiểu phối đồ đòi hỏi người mặc có thần thái, vóc dáng và khả năng làm chủ trang phục để tạo hiệu ứng thị giác rõ rệt.

Thời gian gần đây khi chuyển hướng sang phong cách trưởng thành và sexy hơn, những thiết kế ren đen táo bạo cũng được mỹ nhân sinh năm 1997 ưa chuộng. Tại Vogue Forces of Fashion 2026 diễn ra ngày 23/10 ở Tô Châu, nữ diễn viên từng gây chú ý khi xuất hiện trong bộ suit đen phom oversize, bên trong là bodysuit phối ren với những khoảng hở gợi cảm.

Thay vì lựa chọn váy dạ hội lộng lẫy như phần đông khách mời, cô chọn cách kết hợp áo vest rộng với nội y ren, tạo nên màn đối lập giữa vẻ mạnh mẽ, phóng khoáng và nét quyến rũ nữ tính. Mái tóc búi rối càng khiến tổng thể thêm tự nhiên, có chút bất cần và nổi loạn.

Tạo hình cực chiến và sexy của Tôn Thiên tại Vogue Thịnh Điển.

Nếu tại Vogue Forces of Fashion, Tôn Thiên ghi điểm bằng vẻ ngoài lạnh lùng, quyền lực thì trong lần xuất hiện tại Đêm hội Tầm nhìn Weibo mới đây, nữ diễn viên lại tiếp tục lựa chọn sắc đen nhưng theo hướng lộng lẫy hơn. Chiếc váy đen ren xuyên thấu với thiết kế cúp ngực, đuôi cá ôm trọn đường nét cơ thể, giúp người đẹp khoe trọn body điểm 10. Mỹ nhân sinh năm 1997 hoàn thiện bằng trang sức BVLGARI, mái tóc xoăn xoã bồng bềnh tăng thêm vẻ sang trọng, nữ tính.

Nữ chính Đầu Xuân Tươi Sáng khoe trọn lợi thế hình thể với mẫu váy dạ hội đuôi cá.

Nhìn lại loạt tạo hình gần đây, có thể thấy phong cách của Tôn Thiên đang trở nên đa dạng và táo bạo hơn đáng kể. Cô không còn bó hẹp bản thân trong những bộ cánh tối giản và thanh lịch thường thấy, mà sẵn sàng thử nghiệm với ren xuyên thấu, váy mini, bodysuit và áo khoác oversized cá tính. Đặc biệt, chất liệu ren đen dường như đang trở thành lựa chọn yêu thích của nữ diễn viên khi vừa tạo được hiệu ứng gợi cảm, vừa giữ được nét lạnh lùng, thời thượng.

Sự thay đổi này cũng giúp Tôn Thiên khai thác được nhiều khía cạnh hình ảnh khác nhau: Khi thì nữ tính, quyến rũ, lúc lại mạnh mẽ, phoáng khoáng và có phần nổi loạn. Với chiều cao nổi bật 1m72 cùng vóc dáng thanh mảnh, Tôn Thiên đang mang đến 1 phong cách rất riêng khác hoàn toàn với mặt băng chung các mỹ nhân Cbiz.

Style phóng khoáng, cá tính và quyến rũ của Tôn Thiên.

Ảnh: Weibo, Instagram.