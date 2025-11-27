Tôi học được tuyệt kỹ nâng cơ, kiên trì mỗi ngày 3 phút là nhìn khuôn mặt trẻ hẳn ra

Bước qua tuổi 30, những nếp nhăn nhỏ quanh mắt, khóe miệng hay trán bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn. Tôi từng loay hoay với đủ loại kem dưỡng đắt tiền nhưng hiệu quả không mấy thấy rõ. Tình cờ, tôi xem được chia sẻ của blogger làm đẹp Tiểu Hứa - chia sẻ về cách massage xóa nhăn tại nhà chỉ với kem dưỡng hoặc dầu dưỡng. Sau 30 ngày áp dụng kiên trì, tôi thực sự phải thốt lên: Nếp nhăn mờ hẳn, da căng và mặt thon gọn hơn thấy rõ!

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là kỹ thuật này không hề phức tạp, mỗi tuần chỉ cần 2-3 lần, mỗi lần 3-5 phút. Tiểu Hứa chia sẻ rằng việc massage hoặc dùng gua sha đúng thao tác giúp kích thích lưu thông máu, làm giãn cơ mặt bị co cứng, từ đó xóa nhăn và nâng cơ tự nhiên. Dưới đây là 4 bước cô ấy hướng dẫn - tôi đã làm theo và thực sự hiệu nghiệm.

Nếp nhăn của tôi đã được cải thiện nhờ cách massage đơn giản mỗi tối





1. Làm mờ rãnh cười chỉ với vài thao tác đơn giản

Sau khi rửa mặt, tôi thoa một lớp dầu dưỡng mỏng để tạo độ trượt. Tiểu Hứa hướng dẫn đặt gua sha - hoặc ngón tay - ở hai bên cánh mũi rồi kéo nhẹ hướng lên đến thái dương. Quan trọng nhất là tránh vùng xương gò má để không làm mặt bị "xệ" thêm. Thực hiện động tác này 2-3 lần, tôi cảm nhận vùng quanh miệng nhẹ và thoáng hơn, rãnh cười sau 1 tháng đã mềm và nông hơn rất nhiều.

2. Nâng đường viền hàm - bí quyết cho gương mặt thon gọn

Tôi luôn bị phần dưới mặt hơi "phúng phính", nhìn kém sắc và thiếu đường nét. Khi học theo Tiểu Hứa, tôi đặt gua sha ở dưới cằm rồi kéo dọc theo đường xương hàm hướng lên tai. Lặp lại 3 lần mỗi buổi, chỉ sau 2 tuần tôi đã thấy mặt gọn hơn, đặc biệt là buổi sáng ngủ dậy không còn cảm giác mặt "sưng". Đây có lẽ là bước khiến tôi bất ngờ nhất vì hiệu quả rõ ràng và nhanh.

3. Cải thiện lại vùng trán – Nếp nhăn ngang giảm rõ rệt

Trán là nơi tố cáo tuổi tác nhanh nhất, và tôi không ngoại lệ. Tiểu Hứa khuyên đặt gua sha giữa hai đầu lông mày rồi kéo thẳng lên đến chân tóc, tuyệt đối không kéo xuống dưới để tránh làm da bị chảy xệ. Thao tác này giúp giãn cơ trán - vốn thường bị căng cứng do lo âu, cau mày, tập trung. Sau 30 ngày, các nếp gấp ngang trên trán tôi mờ đi rõ rệt, bề mặt da láng và sáng hơn hẳn.

4. Tạm biệt các nếp nhăn nhỏ li ti ở mắt và gò má

Tiểu Hứa gọi đây là bước "kéo trẻ hóa". Tôi thoa thêm vài giọt dầu dưỡng rồi dùng gua sha kéo từ trung tâm gương mặt hướng chéo lên thái dương. Động tác này giúp mở toàn bộ cơ mặt, tăng tuần hoàn máu và cải thiện vùng da khô dễ hình thành nếp nhăn. Sau vài lần làm, tôi nhận thấy vùng dưới mắt sáng và mềm hơn, lớp trang điểm cũng mịn hơn trước rất nhiều.

Điều quan trọng nhất: Đúng kỹ thuật + dưỡng chất phù hợp

Tiểu Hứa luôn nhấn mạnh rằng massage hay gua sha chỉ thật sự hiệu quả khi: Da có độ trượt tốt , bằng cách thoa kem dưỡng hoặc dầu dưỡng trước khi massage; Động tác thực hiện nhẹ nhàng, không kéo mạnh gây đỏ hoặc kích ứng; Kiên trì đều đặn theo đúng hướng dẫn.

Tôi đã kết hợp dầu jojoba, dầu trẻ em hoặc serum dưỡng ẩm vào mỗi lần massage. Điều bất ngờ là càng làm, da càng "ăn" dưỡng chất tốt hơn, sáng và ẩm hơn trông thấy. Chỉ sau 30 ngày, tôi nhìn vào gương và cảm nhận rõ sự thay đổi: Rãnh cười nông hơn; Trán bớt nhăn; Đường viền hàm sắc nét; Làn da căng mịn và khỏe hơn.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng da mà bạn có thể tham khảo ngay:

Đá Massage Mặt Guasha Nâng Cơ Mát Xa Chất Liệu Ngọc Thạch Anh Thiên Nhiên MỊN MÀNG VIỆT NAM

Nơi mua: MỊN MÀNG VIỆT NAM

Đá massage da

Nơi mua: Derf

Dầu Mát Xa Johnson's Baby Oil

Nơi mua: Kenvue

Nuxe Merveillance Lift Firming Activating Oil-Serum

Nơi mua: Nuxe

Alpmistro Serum Collagen Máu Rồng

Nơi mua: Alpmistro

Kết luận: Không cần spa đắt đỏ, chỉ cần 5 phút - 30 ngày kiên trì

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi tin rằng phương pháp massage mà Tiểu Hứa chia sẻ là cách trẻ hóa da hiệu quả - dễ làm - tiết kiệm. Không cần máy móc, không cần sản phẩm xa xỉ, chỉ cần học đúng kỹ thuật và kiên trì 30 ngày.

Nếu bạn cũng đang loay hoay với nếp nhăn, da chảy xệ hoặc mặt bị "xương xẩu", hãy thử cách này. Có thể bạn sẽ bất ngờ giống như tôi - vì đôi khi, lời giải cho làn da trẻ đẹp lại nằm ngay trong những thói quen đơn giản nhất.