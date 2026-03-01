Tôi dùng 2 serum mỗi tối: Làn da thay đổi sau vài tuần khiến tôi bất ngờ

Trong chu trình chăm sóc da hiện đại, serum luôn được xem là bước quan trọng nhờ khả năng cung cấp các hoạt chất cô đặc giúp cải thiện nhiều vấn đề của làn da. Tuy nhiên, thay vì chỉ sử dụng một loại serum, nhiều blogger làm đẹp hiện nay lại lựa chọn kết hợp hai loại serum trong cùng routine để tăng hiệu quả chăm sóc da.

Theo chia sẻ của các blogger, việc dùng hai serum với công dụng khác nhau có thể giúp bổ sung lợi ích cho nhau, chẳng hạn một loại tập trung cấp ẩm và phục hồi da, trong khi loại còn lại hướng đến chống lão hóa hoặc làm sáng da. Nhờ vậy, làn da có thể nhận được nhiều dưỡng chất hơn trong cùng một chu trình skincare. Dưới đây là những bộ đôi serum được nhiều blogger lựa chọn khi chăm sóc da.

1. Blogger Sophia: Torriden Dive-In Serum + Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum

Blogger Sophia cho biết cô thường kết hợp serum cấp ẩm với serum phục hồi để giúp làn da duy trì độ căng mịn. Trong routine của mình, cô sử dụng Torriden Dive-In Serum từ thương hiệu Torriden - sản phẩm nổi tiếng với khả năng cấp nước cho da nhờ các dạng hyaluronic acid. Sau bước này, Sophia tiếp tục thoa Anua PDRN Hyaluronic Acid Capsule 100 Serum của thương hiệu Anua. Sản phẩm được nhiều người quan tâm nhờ chứa PDRN và hyaluronic acid, giúp hỗ trợ phục hồi và dưỡng ẩm cho da. Theo Sophia, bộ đôi này giúp da luôn mềm mại và căng mọng, đặc biệt khi thời tiết khô hoặc khi da có dấu hiệu thiếu nước.

2. Viola: Abib Jericho Rose Bifida Serum Firming Drop + SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule

Blogger Viola lại ưu tiên những sản phẩm có khả năng làm dịu và củng cố hàng rào bảo vệ da. Cô thường kết hợp serum Abib Jericho Rose Bifida Serum Firming Drop của thương hiệu Abib với SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule từ thương hiệu SKIN1004. Serum của Abib được biết đến với các thành phần giúp dưỡng ẩm và hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da. Trong khi đó, ampoule rau má của SKIN1004 lại nổi tiếng nhờ khả năng làm dịu da và hỗ trợ giảm kích ứng. Theo Viola, khi kết hợp hai sản phẩm này, làn da có cảm giác êm dịu, mềm mịn và ít bị khô căng hơn.

3. Ayou: VT Cosmetics Reedle Shot 50 + Medicube PDRN Pink Peptide Serum

Một bộ đôi được nhiều người quan tâm gần đây là VT Cosmetics Reedle Shot 50 của thương hiệu VT Cosmetics và Medicube PDRN Pink Peptide Serum của Medicube. Blogger Ayou cho biết cô sử dụng Reedle Shot như bước giúp da hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Reedle Shot chứa các vi kim sinh học siêu nhỏ giúp tăng khả năng thẩm thấu của sản phẩm skincare. Sau bước này, Ayou tiếp tục dùng serum PDRN peptide của Medicube nhằm hỗ trợ dưỡng ẩm và chăm sóc da. Theo cô, bộ đôi này giúp làn da trông mịn màng và tươi tắn hơn sau một thời gian sử dụng.

4. Kim Kim: Murad Retinol Youth Renewal Serum + Clarins Double Serum

Với mục tiêu chăm sóc da lão hóa, blogger Kim Kim lựa chọn kết hợp Murad Retinol Youth Renewal Serum của thương hiệu Murad với Clarins Double Serum từ thương hiệu Clarins. Serum retinol của Murad được nhiều người biết đến nhờ khả năng hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và độ đàn hồi. Trong khi đó, Clarins Double Serum lại nổi tiếng với bảng thành phần giàu chiết xuất thực vật giúp nuôi dưỡng làn da. Theo Kim Kim, sự kết hợp này giúp da trông mịn màng và khỏe khoắn hơn.

5. Nayeon: Estée Lauder Advanced Night Repair + Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution

Blogger Nayeon lại ưu tiên bộ đôi serum tập trung vào phục hồi và làm sáng da. Cô sử dụng Estée Lauder Advanced Night Repair của thương hiệu Estée Lauder, một sản phẩm nổi tiếng với khả năng hỗ trợ phục hồi da trong chu trình chăm sóc ban đêm. Sau đó, Nayeon thoa Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution của thương hiệu Kiehl's nhằm hỗ trợ cải thiện tình trạng da xỉn màu hoặc không đều màu. Theo cô, khi dùng cùng nhau, hai sản phẩm giúp làn da trông sáng và tươi tắn hơn.

Việc kết hợp hai serum đang trở thành xu hướng vì mỗi sản phẩm thường tập trung vào một nhóm công dụng riêng. Khi lựa chọn đúng sản phẩm, người dùng có thể tận dụng ưu điểm của từng loại serum để cải thiện nhiều vấn đề của da cùng lúc. Tuy vậy, các chuyên gia làm đẹp cũng khuyên rằng khi kết hợp serum, nên lựa chọn những sản phẩm phù hợp với loại da và không gây kích ứng. Ngoài ra, người dùng nên thử sản phẩm trên vùng da nhỏ trước khi sử dụng toàn mặt.

Nhìn chung, các bộ đôi serum trên cho thấy rằng việc kết hợp sản phẩm trong skincare routine có thể mang lại nhiều lợi ích nếu được lựa chọn hợp lý. Với những ai muốn nâng cấp chu trình chăm sóc da, việc sử dụng hai loại serum có thể là một cách đáng thử để giúp làn da được nuôi dưỡng tốt hơn.