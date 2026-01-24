Tóc mới của Triệu Lộ Tư gây sốt, 2026 này chắc chắn nên thử

Triệu Lộ Tư tiếp tục chứng minh sức hút "nữ thần lưu lượng" khi kiểu tóc mới của cô bất ngờ leo thẳng top tìm kiếm mạng xã hội. Sau thành công của bộ phim truyền hình gây chú ý Hứa Tôi Rực Rỡ, nữ diễn viên sinh năm 1998 một lần nữa trở thành tâm điểm khi xuất hiện với vai trò khách mời biểu diễn trong concert của Vương Hạc Đệ tổ chức tại Macau vào cuối tuần trước. Màn tương tác ăn ý trên sân khấu cùng những bước nhảy đôi giàu năng lượng nhanh chóng bùng nổ khắp các nền tảng.

Bên cạnh sân khấu rực lửa, điều khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt lại là diện mạo mới của Triệu Lộ Tư. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra cô đã thay đổi phần mái, và chỉ ít lâu sau đó, loạt ảnh với kiểu tóc ngắn hoàn toàn mới được chính chủ đăng tải đã lập tức nhận về cơn mưa lời khen. Không ít người đồng loạt nhận xét rằng đây là một trong những kiểu tóc đẹp nhất của cô từ trước đến nay.

Ảnh IGNV

Kiểu tóc Wind Perm của Triệu Lộ Tư: Nhẹ nhàng mà vẫn rất cuốn hút

Kiểu tóc mới của Triệu Lộ Tư được giới tạo mẫu gọi là Wind Perm – một xu hướng đang rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc. Mái tóc có độ dài ngang xương quai xanh, được cắt layer mềm mại kết hợp cùng những lọn uốn nhẹ tự nhiên, tạo cảm giác như mái tóc đang khẽ lay động trong gió. Tổng thể vừa nhẹ nhàng, vừa có độ phồng vừa phải, mang lại vẻ nữ tính nhưng không hề "bánh bèo".

Điểm cộng lớn của kiểu tóc này nằm ở sự cân bằng. Không quá xoăn, không quá thẳng, Wind Perm tạo nên độ chuyển động tinh tế cho mái tóc, giúp gương mặt trông sinh động và có chiều sâu hơn. Khi được Triệu Lộ Tư lựa chọn, kiểu tóc càng phát huy hiệu quả "hack tuổi", khiến cô trông trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét trưởng thành cần có.

Ảnh IGNV

Phần mái là chìa khóa tạo nên hiệu ứng gương mặt nhỏ gọn

Không chỉ phần thân tóc, thiết kế mái cũng đóng vai trò quan trọng trong tổng thể kiểu tóc mới của Triệu Lộ Tư. Phần mái chính được cắt ngắn vừa chạm khoảng giữa lông mày và mắt, giúp gương mặt trông sáng sủa và trẻ trung hơn. Hai bên là mái phụ kéo dài, ôm nhẹ theo gò má và đường viền khuôn mặt, tạo hiệu ứng thon gọn rất rõ rệt.

Kết hợp cùng tông màu nâu lạnh ánh sương, mái tóc mang lại cảm giác dịu dàng, thanh lịch và khá "ăn hình". Đây cũng là gam màu được dự đoán sẽ tiếp tục được yêu thích từ mùa đông sang xuân năm 2026 nhờ khả năng tôn da và dễ ứng dụng.

Ảnh @ch_woobin

Wind Perm độ dài ngang vai: Lựa chọn an toàn cho người mới thử tóc ngắn

Với những ai còn e dè khi cắt tóc ngắn, phiên bản Wind Perm ngang vai được xem là lựa chọn lý tưởng. Độ dài này giúp phần xương hàm trông gọn gàng hơn, đồng thời tránh được cảm giác quá cá tính hay trung tính. Phần đuôi tóc được xử lý khéo léo để có thể ôm vào hoặc hơi vểnh ra tự nhiên, tạo cảm giác nhẹ nhàng và không nặng nề.

Đây là kiểu tóc phù hợp với những người lần đầu thử tóc uốn hoặc muốn một mái tóc dễ tạo kiểu, không tốn quá nhiều thời gian chăm sóc.

Ảnh @ch_woobin

Wind Perm dáng trung bình: Dịu dàng và trưởng thành hơn

Với phiên bản Wind Perm có độ dài trung bình, các lọn uốn thường tập trung từ thân tóc đến đuôi, giúp tổng thể mái tóc trông có chiều sâu hơn. Kiểu tóc này mang lại cảm giác chín chắn, nữ tính nhưng vẫn giữ được độ phóng khoáng cần thiết.

Những ai muốn che khuyết điểm khuôn mặt hoặc chưa sẵn sàng cắt tóc quá ngắn có thể cân nhắc kiểu này. Khi kết hợp với màu tóc trung tính hoặc ánh khói nhẹ, Wind Perm dáng trung bình mang lại vẻ đẹp bền bỉ, không lo lỗi mốt.

Ảnh @ch_woobin

Wind Perm kết hợp mái chữ bát: Tối ưu tỷ lệ gương mặt

Một trong những biến tấu được yêu thích của Wind Perm là kết hợp cùng mái chữ bát. Phần mái được chia tự nhiên sang hai bên, kéo dài theo đường gò má, giúp gương mặt trông dài và cân đối hơn. Kiểu mái này đặc biệt phù hợp với những người có khuôn mặt tròn hoặc hơi vuông, bởi nó giúp làm mềm đường nét và tạo hiệu ứng gương mặt nhỏ hơn.

Sự liền mạch giữa mái và phần tóc uốn cũng khiến tổng thể trông hài hòa, có chiều sâu và rất "ăn ảnh".

Ảnh @ch_woobin

Wind Perm với mái bằng: Trẻ trung nhưng không bị nặng nề

Với những ai yêu thích mái bằng nhưng lo ngại cảm giác dày và bí, phiên bản Wind Perm kết hợp mái bằng mỏng là gợi ý đáng thử. Phần mái được tỉa mảnh, tạo độ thoáng và nhẹ, vừa giữ được hiệu ứng trẻ trung vừa tránh sự cứng nhắc.

Khi đi cùng phần tóc uốn nhẹ ôm vào trong, kiểu tóc này mang lại cảm giác ngọt ngào vừa đủ, không quá "kẹo ngọt" nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Ảnh @ch_woobin

Không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ tinh tế, Wind Perm là kiểu tóc đáp ứng được cả yếu tố thẩm mỹ lẫn tính ứng dụng cao. Việc Triệu Lộ Tư lựa chọn và nhanh chóng tạo nên cơn sốt càng khiến kiểu tóc này được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng nổi bật trong năm 2026.

Nguồn TVBS